EXPOSICION AUDIENCIA PUBLICA ANUAL DE PESCA

El programa «La brújula», de Graciela De Giusti y «Fito» Espíndola, en oportunidad de desarrollarse la Audiencia Pública de Pesca en Santa Fe, no solo fueron a cubrir, sino que también hicieron uso de la Palabra, para decir esto:

«Termina no solo un año, sino una gestión de gobierno, en el cuál hemos trabajado si se quiere juntos, a través de este espacio… el CPP.

Tiempo de balance y en este repaso del activo como del pasivo, no podemos dejar de reconocer que se hicieron cosas, pero también expresar que quedaron cosas pendientes.

Queremos manifestar una vez más que la realización de eta Audiencia Pública, establecida en la Ley de Pesca, es una conquista de lo que en su momento fue la “Mesa de Trabajo en Defensa de los Recursos Naturales”, que conformáramos un grupo de gente ligada a los medios de comunicación y que, ante el incumplimiento de la ley por parte del entonces gobiernos peronista, fuimos a la justicia con un recurso de ampara, en el marco de la Ley 10000 (Intereses Difusos), logrando un fallo histórico en la cámara de Apelaciones que obligó al Gobierno provincial a cumplir con la Ley de pesca.

También es cierto y hay que decirlo, que al momento del fallo de la justicia, el gobierno peronista perdía las elecciones a mano del gobierno Socialistas, quienes, pudiendo apelar el fallo, no lo hicieron por entender que la ley está para ser cumplida.

NO TODO ESTA BIEN, PERO NO TODO ESTA MAL

En este pretendido balance, es oportuno repasar algunas cosas trabajadas desde el CPP

Fuimos coautores de la Res. 207/2004, con propuestas que luego fueron enriquecidas por todos los integrantes del CPP. Hoy una especie como el surubí, pacú y manguruyú tienen gracias a estas propuestas medidas máximas, agregándose otras especies no contempladas en la ley como la raya, moncholo o bagre de rio, tararira, corvina de río, etc.

Presentamos una propuesta de un sistema de licencias de pesca deportiva más justo, con el agregado de licencias de Pesca de Costa y Licencias de Pesca Cat. Turistas por: 1, 2, 3 y 4 días, que oportunamente nos hicieran llegar un borrador de Decreto, pero que nunca prospero.

Presentamos aportes al proyecto de resolución de comercialización de carnadas, donde planteamos la realidad de Reconquista, anta la ausencia del Gobierno Municipal.

Se intentó crear una nueva ley de pesca para lo cual propusimos y lo seguimos proponiendo:



– Que las licencias de pesca deportiva, tengan una vigencia anual, pero con un vencimiento aniversario y no calendario como es actualmente.

– Que se agregue las Subcategoría de Licencia de Pesca de Costa, con un valor acorde a esa modalidad.

– Que se cree la Subcategoría de Licencia de Pesca Embarcado, con un costo diferente pero superior al de costa.

– Que se suprima la Subcategoría Licencia de Pesca Federación dentro de la Modalidad Pesca Deportiva, en virtud de que: esta subcategoría desde el momento que se la creó, generó una serie de problemas y una competencia desleal en su comercialización, ya que ésta licencia que es únicamente para los pescadores deportivos que sean socios de un club de pesca, a su vez afiliado a una federación, la venden a cualquier pescador independientemente de su categoría y a precios superiores al establecido en la ley.

– Que las mujeres, que actualmente obtienen las Licencias en forma gratuita, las abonen como los demás pescadores deportivos.

– Que los jubilados abones el 50 % el valor de las Licencias de Pesca Deportiva

– Que las personas con otras capacidades, obtengan las Licencias de Pesca Deportiva en forma gratuita, ya que actualmente, esto no está contemplado en la ley de pesca.

– Que se suprima la Licencia de Pesca Turista Nacional (Inciso b, del Art. 21 bis del Decreto Reglamentario 2410), con una vigencia de 7 días, por una que contemple lo siguiente:

* Licencia de Pesca Turista Nacional por un (1), día, por dos (2), por tres (3), y por cuatro (4) días.

– Que los recursos obtenidos por la venta de las licencias de pesca deportiva, se coparticipen en forma similar a lo establecido en la distribución de la recaudación realizada en los puertos de fiscalización de pescado, entre los Municipios, Comunas, Clubes de pesca e instituciones jurídicamente organizadas, relacionada con la pesca deportiva.

– Que se cree en registro de Licencias de Pesca Deportiva, discriminados por Categoría de Licencias, el cual deberá publicarse y actualizarse mensualmente en la Página Web de la Provincia.

El recurso íctico es un recurso interjurisdiccional y multiespecífico que merece un tratamiento más integrado, por lo que proponemos en la creación de los Comités de Subcuenca, donde tratemos la problemática de la pesca en un ámbito metropolitano, nodal, dadas las particularidades de nuestra larga Provincia.

Si bien se puso énfasis en la pesca artesanal y de subsistencia, nuestra deuda es no haber avanzado en tratar de visibilizar lo invisible… la pesca deportiva o recreativa. No tenemos idea del impacto ambiental, social y económico de esta actividad.

A pesar de todo, se hicieron cosas, quedan cosa pendientes y esperemos que a quienes les toque gobernar, no traten de refundar todo… porque no todo está bien, pero tampoco no todo esta mal. Que se continúen con las medidas positivas y se corrija lo que se deba corregir.

Muchas gracias a todos, ha sido un gusto transitar juntos este camino, con aciertos, con errores, pero con la convicción de pretender lo mejor para todos. Si alguien se sintió ofendido por alguna cosa que pude decir, no fue mi intención. Les deseo felices fiestas a todos y un próspero año nuevo…. Muchas gracias.

