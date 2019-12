Salvador Distefano: «Las retenciones y dólar blue rumbo a $ 80»

El gobierno subió las retenciones de acuerdo a lo que aprobó en el congreso Mauricio Macri, lo mismo que el campo avaló un año atrás. Hay que ir al archivo para ver qué opinábamos en esa fecha. El impuesto al turismo elevaría al dólar blue a niveles muy altos, enterate en esta nota. Cuidado con la emergencia.

¿Subieron las retenciones?

.- Una vez más se toma una medida impositiva que impacta negativamente en el negocio del campo. Pero esta medida está en línea con lo que realizó el gobierno anterior y el campo no puso énfasis en la queja al gobierno de Mauricio Macri.

¿Me lo explicás mejor?

. – Como no, la suba de retenciones del gobierno de Mauricio Macri fue avalada por el campo, cuando en realidad debió ser fuertemente criticada, le puso un impuesto de $ 4,00 sobre un dólar de $ 36,0. Además le daba margen al gobierno a subir las retenciones de soja a un tope del 33% anual.

¿Qué sucedió ahora?

. – El gobierno de Alberto Fernández actualizó este impuesto pasándolo a un porcentaje fijo. De esta forma el maíz y el trigo pasaron a una retención del 12% y la soja, que tenia una retención fija del 18%, le cargó el 12% adicional y quedó en el 30%. Por ley podría subirla al 33%.

El gobierno ¿no necesita ley del congreso?

. – No la necesita, porque se ampara en lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri anticipadamente.

Te veo muy anti gobierno, anti Alberto Fernández

. – Lo bueno de esta vida es que existe el archivo, por ende, voy a reproducir algunos conceptos que escribí el día 9 de septiembre de 2018 y que lo podés buscar en nuestro archivo.

——————————–

¿Cómo estás con la economía?

. – Un poco molesto

¿Por qué?

. – Con la teoría de que la casa se incendia, un grupo de economistas validan cualquier tipo de medidas, como por ejemplo las retenciones, la baja de la obra pública y suba de impuestos. Me parece que este tipo de apreciaciones hacen muy mediocres a los que avalan medidas que van en contra del armado de negocios en la economía. La tasa de $ 4,00 por cada dólar exportado, con un máximo del 12% de cobro de alícuota, es como un impuesto al éxito. Si te rompiste el alma para exportar, con todos los costos internos que tiene el país, cuando estés por cobrar los dólares que te pagan desde el exterior, te sacarán una tasa del 12% como máximo o del 10,8% como te correspondería con el cierre del dólar del viernes.

Hay que sacarle dinero a los exitosos.

. – Sí, en Buenos Aires hay muchos periodistas que salen a defender enfáticamente esta medida, claro no saben lo que significa exportar, trabajar lejos de puerto, y no avalan su comentario con una planilla de flujo de fondos que nos indique dónde está la ganancia extraordinaria. Por lo tanto, inauguramos la sección hablemos sin saber, de esta forma se habla de que un sojero que tiene un rinde de 28 quintales, es un avaro que no tiene solidaridad, sin saber que ese hombre no gana dinero haciendo soja. Periodismo lamentable.

En resumen

. – Las medidas son un espanto, el Pro se convierte en una línea interna del partido peronista, combatiendo al capital.

———————————–

Lo dijiste en septiembre de 2018

. – Lo repito hoy, sin embargo, en esa oportunidad nadie salió a realizar asambleas en las rutas. La soja en esa fecha estaba a futuro a U$S 250 la tonelada, hoy se ubica en U$S 234 la tonelada. El impacto es mucho peor, son U$S 64,0 menos por hectárea.

¿Cómo quedan los márgenes con el cierre de precios del viernes?

. – Partimos del supuesto de un campo de soja que rinde 40 quintales o un maíz que rinde 95 quintales en zona núcleo. Se paga un alquiler de 16 quintales de soja. Precio futuro de la soja a mayo de 2020 U$S 234, el precio del maíz a abril 2020 es de U$S 138.

Con estos números a futuro caería la producción.

. – Correcto, el gobierno empuja al campo a una mayor producción de soja, algo que no es bueno para la tierra, el medio ambiente y para el país.

¿Hay que hacerle un paro a este gobierno?

. – Es muy difícil la pregunta, había que hacerle un paro a Mauricio Macri en septiembre de 2018 y el campo ni se movió de la tranquera. Por qué tendría que moverse ahora.

La situación económica es mucho peor.

. – Correcto, pero están aplicando la ley Macri que el mismo campo avaló hace un año y 3 meses atrás.

¿Entonces?

. – El campo debe tener personalidad y defender sus intereses con la misma energía, esté quien esté en el gobierno. No hay que tener doble cara, cuando nosotros criticamos al gobierno de Macri en septiembre de 2018 y al conjunto de periodistas y funcionarios del gobierno nacional, dejaron de llamarnos de muchos programas de televisión y radio, nos decían que éramos opositores. Es más, perdimos muchas conferencias por tener una posición en contra de la suba de retenciones. Hoy eso nos da la autoridad moral para criticar duramente la suba de retenciones de este gobierno, algo que en muchos periodistas y dirigentes no ocurrió hace un año atrás.

¿Vas a dar nombres?

. – Nunca, cada uno sabe lo que hizo. No soy rencoroso, pero tengo memoria.

¿Hay más medidas aparte de las retenciones?

. – Llega el impuesto al turismo, un 30% de recargo en las tarjetas. Esto implica que nace el dólar turista, que se ubicaría en $ 81,90 que surge de tomar el dólar oficial que está en $ 63,00 y aplicarle el recargo de 30%.

¿Te conviene comprar dólar bolsa o blue que está en $ 70,0?

. – Correcto, ese arbitraje te llevará el dólar bolsa o blue a ubicarse cerca de $ 82,00.

¿Cómo fue en el gobierno de Cristina?

. – En marzo de 2013 puso una alícuota del 20%, y en diciembre la subió al 35% en ambos casos lo que pagabas de impuesto era deducible de ganancias. El gobierno te vendía un monto mínimo de dólares al tipo de cambio oficial para tus gastos en el exterior.

¿Cómo era la brecha?

. – Cuando se puso en marcha dicho impuesto, la brecha ya era superior al 60% entre el dólar mayorista y el dólar blue. En esta oportunidad la brecha es inferior al impuesto, por ende, creemos que los precios arbitrarán a la suba.

¿Qué opinas de la ley de emergencia?

. – Esperemos ver la ley completa, por ahora, como toda ley de emergencia es un espanto, el gobierno es una coalición pro gasto, no hay medidas que impulsen la inversión.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.