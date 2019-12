Siete años y ocho meses de prisión por delito sexual a una menor de edad

Se trata de Orlando Olindo Gómez, de 34 años y la víctima es una adolescente de su entorno familiar. Los ilícitos fueron investigados por el fiscal Juan Sebastián Marichal. La pena fue impuesta en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos.

Un hombre de 34 años identificado como Orlando Olindo Gómez fue penado con siete años y ocho meses de prisión por cometer delitos contra la integridad sexual. La víctima es una adolescente menor de edad que forma parte de su entorno familiar. Los ilícitos ocurrieron entre diciembre de 2016 y abril de 2017 en el norte provincial.

Gómez fue condenado como autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal. La pena fue impuesta por el juez Gonzalo Basualdo en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se llevó a cabo en los tribunales de Reconquista. El fiscal que investigó los hechos es Juan Sebastián Marichal. El funcionario del MPA sostuvo que “el condenado aceptó su responsabilidad criminal en los ilícitos” y subrayó que “los representantes legales de la víctima manifestaron su conformidad acerca de la pena impuesta y de la modalidad de juicio abreviado”.

En reiteradas oportunidades

Marichal aseguró que “el condenado abusó de la adolescente en reiteradas oportunidades y en diferentes localidades”. Detalló que “las primeras veces fueron en una vivienda de Las Garzas (departamento General Obligado) en la que la menor residía y a la que el condenado había ido junto a su familia para las fiestas de fin de año”.

Además, el representante del MPA explicó que “los ilícitos se repitieron en un puesto ubicado en la Isla Guaycurú (también en jurisdicción de Las Garzas) y en una casa de la ciudad de Santa Lucía (departamento Vera)”.

En cuanto a los hechos, el fiscal sostuvo que “Gómez se aprovechó de la víctima, quien por su corta edad e inmadurez no pudo comprender sus intenciones, y luego le ordenó que no contara nada de lo sucedido”. En tal sentido, agregó que “es claro que ella no consintió libremente los actos”.

