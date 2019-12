Economía: 4 meses de jolgorio y agárrate catalina

La economía argentina se tomaría un recreo de 4 meses. Tendremos créditos a tasas subsidiadas, suba de salarios y créditos para las familias. El consumo tendrá su momento de gloria. A futuro no hay medidas pro inversión, es todo pro gasto.

Los lineamientos macroeconómicos y monetarios del gobierno no están aún fijados con precisión, hay límites difíciles de marcar. Sin embargo, en su primera conferencia de prensa el ministro de economía Martin Guzmán, deja entrever algunos pasos a seguir:

. – El gobierno no llevara adelante ajuste fiscal en el año 2020, sin embargo, aumentara impuestos para que el ajuste sea solidario. Es un gobierno pro gasto.

. – Apostar a la emisión monetaria sería desestabilizante, sin embargo, se inyectarán créditos a las familias y pymes a tasas subsidiadas.

. – No desea pagar la deuda ahora, prefiere hacerlo con crecimiento económico. Se cayo de esta forma una renegociación amigable, algo que había expresado en una conferencia internacional, parecería que unilateralmente pretende menos pagos de intereses, y postergación de pago de capital. Veremos.

. – El ministro tiene una alta urgencia de renegociar, ya que puede pagar intereses de la deuda hasta marzo, para el segundo trimestre de 2020 el escenario de liquidez es muy complejo y sería deseable no seguir perdiendo reservas. Si para dicha fecha no hay consenso en la reestructuración de deuda, habrá una propuesta unilateral, y agárrate catalina.

. – Los bonos soberanos en dólares cotizan en promedio en el 44% de paridad, el que menos cotiza es el Bono Par a una paridad del 37% y el que más cotiza es el DICA a una paridad del 56%. Son los dos bonos de la deuda pública que ya habían sido reestructurados.

. – Los bonos de corto plazo como el Bonar 2020 y Bonar 2024 cotizan a una paridad del 39%. El Bonar 2020 rinde el 257% anual y el Bonar 2024 el 96% anual. Ambos bonos van directo a un alargamiento de plazo para el pago de capital, y quita de intereses, esto implica fuerte baja del valor presente.

. – Un dato positivo es que el gobierno estaría pagando el vencimiento de letes y lecap, sin embargo, estarían en dudas futuros pagos, las letes rinden el 500% en dólares y las lecap más del 200% en pesos.

. – El gobierno está marcando la cancha macroeconómica, el ministro quiere superávit fiscal y comercial, pero solicita como mínimo algunos años de gracias.

. – Sin que el ministro opine al respecto, los bancos están cancelando lo colocado en leliq, parecería que están armando un colchón de liquidez para salir a colocar a tasas subsidiadas cuando el Banco Central lo disponga.

. – La tasa que devenga la posición del dólar futuro de agosto de 2020 es del 54% anual, esto estaría marcando una sustancial baja en la tasa de corto plazo, ya que hoy la tasa de política monetaria se ubica en el 63% anual.

. – La gran apuesta del equipo económico es reactivar vía créditos subsidiados a las Pymes, no estarían en el horizonte las grandes empresas nacionales. Apoyarían a las familias vía créditos no bancarios, en una asociación con cooperativas y mutuales, cambiando el eje de las negociaciones que antes se realizaban con los bancos. Comprar acciones de bancos abstenerse.

Contradicciones en el discurso

Daría la sensación que el ministro de economía tiene un mandato de corto plazo y otro de largo plazo.

A corto plazo la búsqueda es reanimar la economía, con un plan que lo podríamos llamar pro gasto, y fuertes impuestos a los sectores productivos, como es el caso de retenciones. Resulta difícil entender como pretende reactivar la economía sin incentivos a la inversión, y castigos concretos como podría ser una suba de retenciones al campo.

Parece interesante que el ministro ponga límites a la emisión indiscriminada de dinero. Sin embargo, inyectar pesos vía créditos a tasas subsidiadas podría generar un efecto similar que la emisión monetaria.

No hay plan de largo plazo, el ministro no dio precisiones concretas de lo que será un plan de crecimiento. Quedo claro que pretende tener superávit fiscal, pero en los tiempos que el gobierno considere apropiado (¿?)

Conclusiones

El ministro de economía fue muy claro, pretende la reestructuración de la deuda que le permita crecer, empujar a la suba el gasto público en el año 2020, cobrar más impuestos, armar un plan de emergencia para los más necesitados, inyectar créditos subsidiados a las pymes, seguir con el cepo, tasa de interés negativa contra la inflación y créditos no bancarios para las familias. Acuerdo de precios y salarios, con suba de jubilaciones, pensiones y asignación universal por hijo.

No destino un párrafo al crecimiento económico, al contrario, pretendería aplicar impuestos que tendrán impacto negativo sobre la producción futura de productos exportables, lo que reducirá los ingresos públicos y la entrada de dólares al país.

Estamos frente a un plan de vuelo corto, que no invita a invertir a largo plazo. Casi diríamos que el plan es un placebo para curar las heridas de la herencia recibida, pero de ningún modo hay un sendero que nos allane el camino al crecimiento. La probable pesificación de tarifas, será un retroceso para la inversión.

El ministro hablo de la pesada herencia recibida, hace cuatro años atrás Mauricio Macri recibía un gobierno con un déficit fiscal primario de U$S 25.000 millones, hoy lo entrega con U$S 2.500 millones. El déficit de balanza comercial era de U$S 3.000 millones y hoy tenemos un superávit de U$S 13.673 millones. El tipo de cambio que recibió Macri era muy bajo, se ubicaba en $ 9,70 cuando el dólar de largo plazo era de $ 15,40. Hoy Macri entregó el mando con un dólar de $ 60,00 y un dólar de largo plazo de $ 55,00.

La economía en 4 años cayo, genero más desempleo y pobreza, sin embargo, hay una plataforma de partida en algunos indicadores mucho mejor que un año atrás. Resulta extraño que solo se hayan expresado todos los aspectos negativos, y se soslayaron los positivos. Discurso totalizador.

Nuestra consigna es “a sacar créditos que nos regalan el dinero”, comprar activos para mejorar la productividad y eficiencia de los negocios, tenemos un recreo de 4 meses, lo que viene después es una gran incógnita.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.