Salvador Distefano: «Se viene el verano financiero»

El gobierno electo podría bajar las tasas de interés, emitir dinero, incrementar jubilaciones, pensiones y beneficios sociales; se congelan tarifas y lanzan beneficiosas líneas de crédito. Si a esto le sumas una beneficiosa reestructuración de deuda y poco aumento de impuestos, el verano sería muy bueno.

¿Qué esperamos para esta semana?

. – Creo que el próximo gobierno tiene delineado una serie de medidas que van a potenciar el consumo. Hay un consenso generalizado que por un tiempo no aumentarán las tarifas, se bajaría la tasa de interés del 63% al 48% anual, reducción de encajes, congelamiento del dólar oficial y emisión para cubrir baches financieros del Estado.

¿Eso no impulsaría al dólar blue?

. – Correcto, es probable, pero también impulsaría al Merval. Fijate que la Bolsa está recuperando posiciones, superó un máximo anterior base cierre y está incrementando el volumen de negocios. Me parece que el mercado lo recibe con una suba de acciones a Alberto Fernandez.

El mercado comprará con el rumor y venderá con la noticia.

. – Es muy probable, el mercado está comprando acciones ante promesas de baja de tasas, si ello ocurre seguirá a la suba y el Merval superaría el nivel de 44.300 puntos que tuvo antes de las elecciones PASO, hoy se ubica en 36.560 puntos.

¿Cuánto tendría que recuperar en dólares el Merval?

. – Bueno, hoy se ubica en U$S 600 y antes de las PASO en U$S 1.000, esto implicaría una suba a los 60.000 puntos, que no es imposible, pero luce poco probable por ahora.

¿Los bonos?

. – Una gran incógnita, por ahora, solo sé que no sé nada. Sí es cierto que el gobierno electo ya estuvo negociando con el FMI, que la reestructuración de la deuda consiste en postergar pagos, sin quitas de capital e intereses, y capitalizar los intereses que vencen por dos años, estamos ante una posible gran suba de los títulos públicos.

Si ello ocurre, ¿hay una gran quita del valor presente?

. – Correcto, pero no pueden valer paridades tan bajas en la actualidad. Por ejemplo, el bono a 100 años vale U$S 45,90, una prolongación en su plazo de amortización no te cambia la vida, al igual que te capitalicen por dos años la tasa de interés. Es un bono que tranquilamente tiene que valer por encima de U$S 50,0. Parece poco para alquien que lo tiene en cartera comprado en su lanzamiento a una paridad del 100%, sin embargo para los que ingresan al mercado en esta coyuntura es una potencialidad de ganancia muy alta. El mercado está repleto de nuevos jugadores que esperan ansiosos esta noticia. Por otro lado, si paga el cupón de diciembre te llevás U$S 3,56 al bolsillo que es el 7,8% de la inversión.

El DICA da mejor

. – Con el Dica pagás un 44% de lo que vale el bono, el precio es U$S 61,50 pero su valor nominal es U$S 140,0 por ende lo pagás un 44% de lo que vale, en diciembre te paga una renta de U$S 5,80 que representa el 9,4% de lo invertido.

¿Entonces?

. – Si mirás los bonos a los precios actuales pueden ser un gran negocio, si sos un ahorrista de largo plazo y tenes bonos en cartera estás destrozado.

Sigamos con las probables medidas de gobierno.

. – Esperamos medidas fiscales que podrían ser muy desalentadoras. Como por ejemplo suba de impuestos.

¿Qué pasaría con las retenciones?

. – Si el gobierno sube las retenciones se compra un problema en las rutas. Lo mejor que podría hacer es dejar las retenciones en los niveles actuales, a lo sumo pasar la retención al 7%, en lugar de una suma fija. Permitir que esta retención pueda tomarse a cuenta de ganancias el 50% el primer año, el 75% el segundo año y el 100% el tercer año. Esto sería muy beneficioso para el sector, ya que reduciría el pago de alquileres de los productores que no son dueños de campos, ya que los alquileres se nominan en quíntales de soja, pero se pagan en dinero, por ende, el productor que explota el campo pagaría el alquiler, pero se queda con un crédito fiscal.

¿Qué pasa con los exportadores?

. – Están teniendo un bajo margen de rentabilidad, en el pasado tenían retenciones diferenciales de 6% entre la materia prima que compraban y la que vendían. Hoy ese diferencial desapareció, por ende las ganancias del sector disminuyeron notablemente, esto afectó la liquidez, y un ejemplo es lo que sucedió con Vicentín. Es un buen momento para que exportadores y productores hablen con el gobierno por un cambio en las retenciones. El pago a cuenta de ganancias debería ser una buena opción, ojalá lo tengan en cuenta.

¿Podría volver a aplicarse la ley Martinez Raimonda?

. – Sí, por supuesto. Es una ley que le permite al gobierno cobrarle al exportador una eventual suba de retenciones si no tiene la tenencia de la mercadería físicamente o en papeles. Esto podría ocurrir si suben las retenciones, aunque no creo que ocurra. El gobierno no tiene incentivos a subir las retenciones, porque tiene que asumir el costo de la medida, y los productores ya vendieron buena parte del stock. En cambio, si el gobierno con las futuras ventas permite el pago a cuenta de ganancias, esto implicaría que los que vendieron anticipadamente perdieron un gran beneficio. Las retenciones a cuenta de ganancias es una medida muy inteligente, porque hace que todo el sector tenga altos incentivos a vender en blanco, incrementa la base imponible y a futuro recaudás mucho más dinero. Ojalá la tengan en cuenta. Macri no la tuvo en cuenta y así le fue.

¿Bienes personales?

. – No lo deberían subir, pero se habla de una tasa del 1,5%, veremos qué sucede. También se habla de gravar los activos en el exterior, pero hay mucha verdura en los rumores, esperemos las medidas y luego opinamos.

Conclusión

. – La inyección de dinero vía aumentos de jubilaciones, pensiones y planes sociales debería generar un alivio a las empresas, ya que las ventas deberían reanimarse.

. – Una baja de la tasa de interés hará que las pymes con deuda saquen la cabeza fuera del agua. Se obligaría a los bancos a regar con financiamiento a tasa subsidiada el mercado. Desde el 11 de agosto de 2019 el mercado se quedó sin financiamiento, si esto se activa tendremos un escenario muy promisorio.

. – La idea del gobierno electo es congelar al dólar mayorista por un buen tiempo, si ello ocurre el mercado de futuros de dólares podría registrar una fuerte baja, ya que se combinaría un dólar congelado con una fuerte baja de la tasa de interés.

. – El mix de emisión de pesos y dólar congelado traerá aparejado una suba de la inflación en dólares. Luce promisorio comprar activos en esta coyuntura, lo que potenciaría la recuperación económica en el verano.

. – Si a todo esto el gobierno le suma que no suben las retenciones y una buena propuesta de reestructuración de deuda, habría una fuerte mejora de las expectativas para el año 2020.

. – Restaría saber si el gobierno tiene en carpeta un plan de incentivos fiscales para las inversiones nuevas, ya que todo lo expresado en esta nota son soluciones de corto plazo, a largo plazo no vemos un plan económico, más bien una gran expresión de deseos sobre el futuro de la Argentina.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.