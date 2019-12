Al grito de Federico Pezz: «No suban porque los van a cagar», concejales se fueron en plena Sesión Extraordinaria en la plaza de Reconquista

Coco Báscolo y Fedra Buseghín se negaron anoche a prestar juramento y asumir como concejales de la ciudad de Reconquista al entender que no correspondía que la sesión sea presidida por Francisco Sellarés.

Consideraron que debía ceder la presidencia en ese momento al concejal de mayor edad (Hugo Firmán), fiel a la costumbre del Concejo de Reconquista de darle ese rol al concejal mayor, lo que no aceptó el oficialismo en esta ocasión apoyado por dos de los concejales radicales: Eduardo Paoletti y Emilio Adobato, quienes le hicieron «el aguante» y permanecieron en sesión facilitando quorum para que juren los concejales que quisieron hacerlo (Francisco Sellarés, Ignacio Correa y Nanci Sartor) y para que preste juramento el intendente y así hacer lo propio él con sus secretarios.

Los únicos que no aceptaron jurar son Coco Báscolo y Fedra Buseghín, ambos del PRO; mientras que abandonaron la sesión su compañero de bloque en Cambiemos, Sergio Gallo; y los radicales Hugo Firmán y Natalia Capparelli. Ellos sostenían lo mismo, que Sellarés debía cesar en la presidencia y entregársela hasta elegir las nuevas autoridades a Firmán por ser el de mayor edad, «una costumbre del Concejo de Reconquista», alegaron; a lo que Sellarés le contestó que la ley es clara y no dice eso, y se la hizo leer por secretaría.

La presidencia es clave para definir el nuevo presidente, ya que quien ejerce ese cargo tiene doble voto, que en esta ocasión sería fundamental.

¿Por qué?

Porque 5 concejales de la oposición: Coco Báscolo, Fedra Buseghín, Sergio Gallo, Hugo Firmán y Natalia Capparelli acordaron votar a esta última como presidenta, pero para imponerla necesitan el doble voto, ya que sostienen que Paoletti acordó con los 4 concejales oficialistas apoyar a su candidato a cambio que le dejen poner un hombre de su confianza en la secretaría del Concejo.

PLANTÓN

En medio de la pelea de los concejales el intendente tuvo que esperar más de una hora de plantón junto a su familia y colaboradores para poder jurar y tomarle juramento a sus colaboradores; y en ningún momento se levantó. Ante la consulta de ReconquistaHOY dijo que esperaba la decisión del Concejo porque es un cuerpo autónomo.

¿Cómo lo resolvieron?

Para facilitarle el juramento al intendente se consiguió quórum retomando sus bancas los concejales Emilio Adobato, Gustavo López y Cristina Moreyra, quienes ya habían sido despedidos. «Los mandatos vencen recién el 10 de diciembre «, fundamentaron al volver.

Así se retomó la sesión y le tomaron juramento al intendente y a 3 de los concejales electos en junio: Ignacio Correa, Nanci Sartor y el reelecto Francisco Sellarés; y a su vez el intendente pudo tomar juramento a sus nuevos funcionarios.

Acto seguido el intendente dirigió sus primeras palabras al iniciar su segundo mandato y la sesión pasó a un cuarto intermedio hasta este martes 10 de diciembre de 2019 a las 10:00 en su recinto habitual de sesiones, en la esquina de calles Olessio y Mitre.

«No suban porque los van a cagar, no suban porque los van a cagar!» , con estos dos gritos el ex diputado y ex senador provincial, Federico Pezz, advirtió a los concejales díscolos que no vuelvan a la sesión mientras eran llamados con insistencia para retomarla luego del cuarto intermedio. Nunca regresaron, volvieron a sus casas.

Fuente: ReconquistaHOY