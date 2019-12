Salvador Distefano: «Vicentín, el estrés financiero y el ecosistema campo»

La principal empresa de la región tiene un severo problema de liquidez. El Estado sigue en la transición, mientras en la calle hay un corte en la cadena de pagos. Necesitamos la rápida intervención del gobierno para que se restablezca la liquidez, liberales llamados a silencio.

¿Cómo terminamos la semana?

. – Muy complicados con el tema Vicentín y Celulosa, pero con una gran esperanza.

¿Cómo viene el tema Vicentín?

. – Es una empresa que convive con la locura Argentina, hace 4 meses que hay una transición política, llevamos desde abril de 2018 con escaso crédito y tasas siderales, el negocio del exportador se caracteriza por una gran cantidad de mercadería que llega a la fábrica en los momentos de la cosecha y sale lentamente en el transcurso del tiempo, eso se revirtió producto de la transición política y amenazas de subas de impuestos. Salió todo junto y en menos de 30 días.

Lo que contás es el estrés financiero.

. – Correcto, estamos observando un escenario totalmente atípico para cualquier empresa, es imposible trabajar con capital propio con volúmenes de magnitud.

¿Qué debería suceder para solucionar este problema?

. – La empresa debería reestructurar sus pasivos, como el Banco Nación es el que más financiamiento le otorgó, el Estado debería ir a su salvataje brindando líneas de crédito contra activos de la compañía que exceden largamente en valor los créditos ya otorgados.

El Estado ¿tiene dinero?

. – Puede dar financiamiento a través del Banco Nación, o una partida de fondos de la Anses. Estamos ante una empresa muy importante en la región, y si no soluciona el problema de liquidez puede abortar toda recuperación económica regional. El Estado no está abordando el problema en su real magnitud. El presidente en ejercicio está haciendo un balance de su gestión, el presidente electo va a presentar su gabinete, y en la economía real la estamos peleando minuto a minuto.

Estos últimos meses son complicadísimos.

. – Parecemos sobrevivientes de un naufragio llegando a la playa de una isla, en la que no sabemos qué vamos a encontrar, pero estamos entre los privilegiados que sobrevivimos.

Esto no lo advierten los analistas económicos.

. – Desde esta columna hemos advertido que no se podía planificar en este escenario, el hombre de campo estaba sembrando con los ojos vendados, ya que no sabe qué flujo de fondos tendrá cuando coseche el año próximo. El sector exportador viene con márgenes finitos, las empresas se concentran para bajar costos y llegan a escalas altísimas. El sector de la agroindustria viene con problemas desde el año 2011 cuando comenzaron a bajar las materias primas, la guerra comercial entre China y Estados Unidos también afecto al sector, la cotización de la soja está en niveles muy bajos respecto a 8 años atrás. Pero como siempre es más fácil decir que al campo le va bien, y hay que ponerle retenciones.

Este problema de Vicentín, ¿tiene efecto colateral sobre muchos sectores?

. – Correcto, esto corta la cadena de pagos, por ende, si bien es un problema de un privado, los efectos colaterales son muy altos y debería intervenir el estado para ayudar en la reestructuración de la deuda de la empresa, luego verá el estado cómo cobra esa acreencia, la empresa gana dinero, pero tiene un problema de liquidez, y pagando tasas del 70% anual en pesos o 15% en dólares es imposible que pueda sobrevivir.

También debería ayudar a la pequeña empresa.

. – Por favor, liberales abstenerse. Este es un problema de la región, involucra mucho dinero, quiero con nombre y apellido a los que puedan hablar públicamente diciendo que el Estado no debe ayudar o predica ideas de independencia. Esto nos genera un efecto domino que impacta en muchos emprendedores, por ende, no es un caso particular, estamos hablando de la mayor exportadora de la Argentina, con la planta más grande del mundo en el territorio de Santa Fe, por ende, el gobernador saliente y el electo deberían ocuparse en lo inmediato de este tema.

Te veo muy estatista

. – No es estatista, es preservar el orden y bienestar general de la región. Celulosa tampoco pudo pagar una obligación negociable. La empresa gana dinero con el giro de su negocio, pero el dinero que solicitó oportunamente no lo puede devolver en lo inmediato, puede pagar los intereses, pero se le hace imposible devolver el capital, son U$S 62 millones.

Entonces es un problema sistémico.

. – Correcto, el gobierno debería dar señales claras de cómo afrontará el problema de la deuda, cómo reestructurará sus acreencias con el FMI y una posición amigable con los acreedores para que vuelvan a financiar al país.

¿Vos querés tomar más deuda?

. – De ninguna manera, el tema no es financiar al Estado, es que los inversores del mundo financian a nuestro sector privado, lleguen al país para hacer inversiones y la Argentina comience a crecer.

¿Te parece?

. – Hace 60 días que estamos arriba del Titánic con mucha gente especulando si Argentina paga o no paga, si hacemos quita o no hacemos quita, si capitalizamos intereses o recortamos la tasa que estamos abonando. Esto es una locura, hay que poner una propuesta urgente arriba de la mesa, clarificar el rumbo y actuar en consecuencia.

Estamos jugando a las escondidas con las decisiones

. – Las consecuencias son una crisis de liquidez en el mercado, índices de pobreza elevadísimos, y empresarios navegando en la incertidumbre.

¿Cómo es el cronograma de los próximos días?

. – Hoy por la tarde se anuncian los ministros, espero que dejen trascender las ideas que llevarán a delante en los diarios del fin de semana, el martes asume el próximo presidente, y el miércoles debería anunciarse el paquete de medidas.

¿Arrancamos?

. – Es lo que esperamos todos, dejaremos atrás las especulaciones y actuaremos en función del plan de trabajo que se ponga arriba de la mesa.

Sos optimista

. – Muy optimista, como siempre, soy optimista con la Argentina.

¿Si suben retenciones?

. – Estoy totalmente en desacuerdo con la medida, y el sector te lo está mostrando, hay menos producción de leche, no crece el rodeo ganadero, se produce menos carne de cerdo y pollo. Subir retenciones es comprarse un problema, porque en muchos lugares de la Argentina el negocio no cierra, el productor no necesita devaluaciones, necesita ganar dinero entre lo que ingresa y lo que egresa a su empresa, con suba de retenciones el saldo será negativo, y lo pagaremos muy caro en los años que vienen.

¿El gobierno electo lo sabe?

. – Lo debería saber, pero hay que trabajar con una planilla de costos, no conceptos vagos de cómo está el escenario económico del país. Aquí debe trabajarse para que lleguen más inversiones, no para sacarle dinero a los sectores que están produciendo. Estoy podrido con el verso de la macro, y no estudiamos lo que sucede sector por sector. Estudian Vaca Muerta, pero no se ocupan de la Vaca Viva.

Te veo inflexible con ese tema.

. – Cuando vivís en el interior perteneces al ecosistema del campo, si el productor no gana dinero, a su alrededor nos va mal económicamente a todos. Si no defendemos el interior, y suben las retenciones, veremos migrar dinero a Capital Federal y el conurbano. Las provincias pintadas de amarillo en el mapa electoral financiarán a las provincias pintadas de azul. No me parece mal este financiamiento, si las provincias pintadas de amarillo pueden seguir invirtiendo, si matas a la gallina de los huevos de oro, a futuro te quedas sin huevos.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.