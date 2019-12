Salvador Distefano: «Asume nuevo presidente: ¿Qué hay de nuevo viejo?»

Estamos a días de que asuma el presidente electo, no sabemos quiénes serán sus ministros claves, pero hay un plan económico desdolarizador, inyectarán pesos en la economía, y mutan de tomar deuda a imprimir billetes. No hay señales claras con la deuda. Bola negra para varios economistas, lo que viene.

¿Cuántas especulaciones con los ministros?

. – El escenario se está despejando, no caben dudas que el gabinete económico será de transición. Se han vetado a importantes economistas para hacerse cargo del ministerio de economía, evidentemente el gobierno está detrás de un plan verano, y no un plan integral de inversión y desarrollo.

¿Podés ampliar?

. – El plan económico que se está instrumentando tiene como base la desdolarización de la economía. Se busca seguir con el cepo, tasas de interés negativa contra la inflación, emisión de dinero y liberación de las Leliq. A este ritmo llegan muchos pesos a la economía, da miedo dar la cifra si lo que se dice es verdad, esto traería alivio a los deudores, pero se convertiría en una fuente de presión para los precios.

¿Por qué?

. – En sectores ligados a los alimentos, como lechería y ganadería, hay claramente un problema de oferta, si se inyecta tanto dinero a la economía, la alta demanda para productos con oferta escasa produciría fuertes aumentos de precios. No ocurre lo mismo con otros sectores como textiles, automotriz o electrodomésticos, en donde el problema no es la falta de oferta, todo lo contrario, es la escasez de demanda.

¿Qué pasaría con la deuda?

. – Los precios de los bonos vienen repitiendo precios hace 4 meses, estamos en el inframundo, con cotizaciones entre el 35% y 40% de paridad, esto estaría presagiando que desde niveles muy bajos se esperan definiciones. El gobierno necesita reestructurar la deuda sin caer en cesación de pagos, para ello deberá tener mucha cintura política.

¿Qué propone?

. – Nadie lo sabe por ahora, lo ideal para el gobierno sería no afrontar pagos de intereses y amortizaciones como mínimo por dos años, luego de dicho plazo pagar intereses con alguna quita, y alargar el pago de capital no menos de 10 años.

¿Los bonistas tendrán una gran quita en el valor presente?

. – Correcto, pero estamos en un mundo con tasas de interés negativas, por ende, los que tienen bonos argentinos y lo fueron cobrando han tenido ganancias siderales respecto a la media de mercado. La reestructuración los hará más amigables ya que daría previsibilidad de pago.

¿Para pagar la deuda hay que tener superávit fiscal?

. – El gobierno trabaja en ajuste fiscal por el lado de los ingresos, es un grave error el anuncio de nuevos impuestos o suba de alícuotas espanta a los inversores.

¿Grandes diferencias entre lo anunciado y lo que sería correcto?

. – Hay dos puntos de vista en el mercado, te puedo decir lo que consideramos correcto, pero no somos los dueños de la verdad, a saber:

El plan del gobierno

Busca desdolarizar la economía, volver a financiar al tesoro con las utilidades del Banco Central, liberar las leliq y volcarlas a créditos productivos, emitir pesos para cubrir los déficits de corto plazo, reestructurar la deuda pública, subir impuestos sin bajar gastos, no pedir financiamiento y cubrir los baches presupuestarios con emisión monetaria.

El plan de los que fueron rechazados por el gobierno.

Buscan que la economía pueda ofrecer condiciones amigables para el inversor, de esta forma se elevaría la inversión y apuntalaría las exportaciones. Se trabajaría en bajar gastos y no subir impuestos. Probablemente los exponentes de estas ideas económicas sean más agresivos con la quita de capital e intereses de la deuda, pero harían más sustentable su pago. Buscarían volver rápido al mercado de crédito internacional. No están de acuerdo con la emisión irrestricta de dinero, y mucho menos con el financiamiento al tesoro desde el Banco Central.

Son dos visiones muy opuestas.

. – Correcto, la primera es la que se impone en la coyuntura, un plan muy marketinero, se lo presenta diciendo que le van a poner dinero en el bolsillo a la gente. Lo que no dicen es que con este plan no se abre una nueva pyme. El gobierno busca una puesta en escena romántica, tratando de poner a los bancos como el chivo expiatorio de todo lo malo que sucedió, el gobierno anterior hizo todo mal, y venimos a desdolarizar el país.

Los bancos, ¿se llenaron de dinero con el anterior gobierno?

. – No es tan así, en la actualidad perdieron depósitos por el equivalente a U$S 31.000 millones, por un largo rato las ganancias serán muy escasas. Los bancos, como cualquier empresa, necesitan tener ganancias sustentables, y no las tienen. Por otro lado, si los bancos no tienen un buen presente, nosotros los mortales no tenemos crédito, si los bancos pierden plata vos no tenes financiamiento.

¿Entonces?

. – Estamos ante la presencia de un plan económico de corto plazo, un gabinete sin grandes nombres, una puja política muy grande entre el presidente y la vicepresidente, claramente estamos en el limbo.

¿Qué recomendás?

. – Lo que hacen todos, seguir dolarizados hasta que se conozca el plan en su integralidad, si el gobierno apuesta a desdolarizar, es un buen momento para comprar dólares. No perdería de vista el valor en dólares de los activos, hoy están a precios muy bajos en moneda dura. La inversión depende de tu bolsillo. Por ejemplo, hay autos cero kilómetros medianos a valores de U$S 10.000 algo que no ocurría hace mucho tiempo, la construcción está a muy buen precio, los artículos del hogar en dólares bajaron muchísimo, salir a comer afuera en un buen lugar te sale entre U$S 10 y U$S 15, eso no existe en el primer mundo.

Lo que sucede es que yo gano en pesos.

. – Bueno, te entiendo, el poder adquisitivo del salario está destruido. Sin embargo, los bajos precios de los activos en dólares en algún momento terminarán tentando a un sector de la población que los tiene bien guardados. En Argentina se estima que hay cerca de U$S 70.000 millones guardados, y entre esta cantidad que está aquí adentro, y lo ahorrado en el exterior sumarían U$S 400.000 millones en manos de argentinos. En algún momento, si desamorran un 3% de ese total, la economía debería moverse un poquito.

Siempre ganan los que más tienen.

. – La desigualdad fue otro de los signos de nuestra economía desde 2011 en adelante. La Argentina no creció en los últimos 9 años, la población aumentó en 4 millones de personas, somos todos un poquito más pobres, pero los que menos tienen son mucho más pobres, y este es el gran problemón que tiene el país. Para salir de este esquema desigual se necesita más inversión, trabajo y mejora del salario real. Pensar que desdolarizando la economía vas a conseguir más inversiones o resolver el problema de la desigualdad, es tener una visión romántica del problema, pero no efectiva. Como pensar que en tu niñez el pato Donald, Pluto y Bug Bunny te imponían ideas imperialistas.

¿Qué le preguntarías a Alberto Fernández?

. – ¿Qué hay de nuevo viejo?

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.