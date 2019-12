Las Toscas: Giordana Fluck Antonella, deportista del año en la Fiesta del deporte 2019

Son muchos los motivos por los cuales están orgullosas de ella, por su técnica, por su avances y predisposición a aprender, por cada caída o raspón y seguir con una sonrisa hasta terminar su presentación, por una asistencia ejemplar a las clases y sus logros obtenidos en este año 2019, como así también su destacada participación en la modalidad atletismo, obteniendo excelente participación en santa fe juega pasando instancias locales, zonales, regionales y provinciales.

En este 2019 la patinadora Antonella Giordana Fluck logro ser una de las mejores patinadoras de la provincia de santa fe con tan solo un año de entrenamiento, quedo en el Ranking en el segundo puesto en la zona norte y redobla desafíos al subir de categoría compitiendo con patinadoras de 16 años quedando en los primeros lugares.

Los logros de Giordana Fluck Antonella en este 2019

PATIN ARTISTICO 14 AÑOS

*Primer selectivo división “C” 2° puesto

*Segundo selectivo división “C” 2° puesto

*Torneo provincial categoría C” 9° puesto (entre 23 patinadoras)

*Torneo Pre-copa división C 2° puesto

*Ranking zonal división C 2° puesto

*Torneo copa división C 3° y 4° puesto (entre 15 patinadoras)

SANTA FE JUEGA SALTO EN LARGO

*1° puesto categoría sub 14 zonal

*1° puesto categoría sub 14 departamental

*1° puesto Regional sub 14

*3° Final Provincial

SANTA FE JUEGA CARRERA 80 MT

*1° puesto categoría sub 14 zonal

*1° puesto categoría sub 14 departamental

*1° puesto Regional sub 14

*3° Final Provincial