FOSH Copa Challenguer: Se vienen los 4tos de final

El próximo domingo en la localidad de Humboldt comienza a disputarse la fase Final de la Challeguer con los 8 mejores equipos de la FOSH.

STIC deberá viajar unos 430 km para disputar sus partidos correspondientes a los 4tos de Final, donde se medirá frente al Club 9 de Julio de la ciudad de Rafaela.

En esta fase los cruces son sobre césped sintético y con partidos de ida y vuelta en la misma jornada. De esta manera la organización consideró que los horarios para el choque entre el conjunto Tosquense y el Rafaelino serán por la mañana a las 10.00 hs y luego por la siesta a las 14.30 hs.

El ganador de este cruce accederá a la instancia de Semi Final, quedando entre los 4 mejores y deberá jugar nuevamente el domingo 8 pero en la ciudad de Esperanza.

Será la 2da vez en el año que se enfrenten las Pumitas y las Julienses, ya que en marzo pasado por la fase de grupos del Regional de Clubes F habían jugado en Esperanza (ganó STIC 2 a 0), pero en este caso, con un plantel más armado y mejor estructurado que en aquel partido, aunque con algunas bajas importantes, STIC irá en busca de otro paso en la FOSH buscando seguir creciendo en esta nueva competición que lo tiene como protagonista desde que arrancó la temporada 2019, donde recordemos consiguió el título de Campeón de la Región Noreste de la FOSH.

El agradecimiento a todos los colaboradores que están aportando para que el plantel de Primera Damas de STIC pueda viajar nuevamente, a los padres que apoyan fecha a fecha y especialmente a la Comisión Directiva del STIC.

FIXTURE GENERAL 4TOS DE FINAL FOSH CHALLEGUER

– SARMIENTO (Humboltd) vs ADELANTE (Reconquista)

– SPORTIVO SUARDI (Suardi) vs SOCIAL CULTURAL (Arroyito / Cba.)

– BOCHAZO (San Vicente) vs SAN MIGUEL (Arroyito / Cba) y

– STIC (Las Toscas) vs 9 DE JULIO (Rafaela)

