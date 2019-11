Obra pública parada complica a más de 300 trabajadores en el norte provincial

Ricardo “Pato” Benítez, secretario general de la UOCRA en el norte provincial confirmó que casi todas las obras del gobierno provincial en el norte están paradas. Y complica a los trabajadores.

Benítez indicó que “estamos muy mal, es lamentable que el gobierno abandone así las obras a fin de año y terminen de la manera que están terminando. Hemos tenido muy buenas obras provinciales, pero tienen que hacerse cargo hasta el final de su mandato, hemos pedido audiencia pero están terminando muy mal las obras provinciales”.

“Hay empresas que suspendieron y otras que despidieron, porque muchas ya no pueden aguantar dado que desde hace dos o tres meses no se pagan las certificaciones”, precisó.

Respecto de las obras se mencionaron la del Profesorado, el Palacio de Justicia, el Acueducto, el puente de Puerto Ocampo, un hospital en Villa Guillermina, las rutas 11 y la 3 en Vera, entre otras.

“Estuvimos charlando y hasta hubo movilización en Santa Fe, pero no hubo respuestas, entonces la situación es muy mala para el trabajador”, dijo el referente.

Benítez agregó que “las obras en su mayoría están paradas, en la provincia hay 3000 trabajadores comprometidos, y en el norte un poco más de 300”.



“El obrero necesita trabajar y no entiende de negociaciones”, dijo. Reconoció también que “muchas empresas están aguantando con su propio dinero porque tienen certificados pagos muy atrasados”.

“Tenemos expectativas con el nuevo gobierno provincial, se estuvo hablando pero por ahora no hay más que diálogo, así que hasta que no asuman no sabremos nada”, dijo.

FUENTE: Sin Mordaza