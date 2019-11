Primera damas: STIC Jockey entre los 8 mejores

En la jornada del domingo 17, como estaba previsto por la organización, en la localidad de Calchaquí de disputó en 2 fases la clasificación al Challenguer Final de la FOSH que daba 2 cupos al mismo.

En primer turno, a las 10.15 hs STIC enfrentó a Unión de Crespo y aunque no hizo un buen partido, manejó el encuentro, tuvo muchas posibilidades pero ganó por la mínima, 1 a 0 con gol de Milagros Peloso al comienzo del partido.

En 2° turno se encontraron los Campeones de cada región, STIC por el Noreste y el local, Calchaquí FC por el Este, enorme duelo de Primeros y uno se iba a quedar afuera.

Las locales por la mañana clasificaron sin jugar, ya que su rival (Huracán de Vera, no se presentó), y esa noticia complicaba a STIC ya que si había jugado y además había viajado muy temprano y la suma era cansancio y desgaste físico que por la tarde se iba sentir.

El partido comenzó a las 15.00 hs y el arranque fue negativo para el Verde, cuando a los 7 minutos después de un error en un pase de Yazmin More Insaurralde que no coordinó con Agustina Aguirre, un anticipo de las volantes de Calchaquí generaron un perfecto contraataque y no desaprovecharon la oportunidad para ponerse 1 a 0 arriba.

Trabado primer cuarto, había que levantar el ánimo, pero las Pumitas saben de esto (recordemos lo que pasó entre STIC vs Adelante Rqta en el CRI por la Final del Noreste y en este partido se iba a repetir).

El 2° cuarto y el resto del segundo tiempo, STIC salió decidido a empatar el encuentro, adelantó todas las líneas y género presión en todos los sectores de la cancha sin descuidar la contra local.

Hasta que llegó el último 4to, Calchaquí claramente con menos piernas y cuando el tiempo se agotaba, tras varios fallos durante los 2 partidos, Yazmin More Indaurralde de corner corto y de revés a los 53 minutos estampó el empate 1 a 1.

Luego, STIC siguió presionando y lo metió en su área al conjunto local no queriendo llegar a los penales, y a los 58 minutos a escasos 2 de finalizar el partido, una gran avivada nuevamente de Yazmin More Indaurralde tras una falta cerca de la línea punteada, salió muy rápido entró al área y efectuó un tremendo remate de derecha que explotó en la chapa de contención del arco de Calchaquí para, como hace 5 semanas atrás, dar vuelta el marcador, ganar el partido por 2 a 1 y meterse STIC entre los 8 mejores equipos de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey. (FOSH).

El plantel estuvo compuesto por la arquera Araceli Arce, Belén Macha, Liset Chaparro (Capitán), Estefania Osuna, Rocío Centurión, Camila Molina, Luciana Decker, Yazmin Insaurralde, Agustina Aguirre, Milagros Peloso, Agustina Ramírez, Vanina Caballero, Yuliana Méndez y Lourdes Santayana, y el Cuerpo Técnico integrado por el Entrenador Prof. Martín Fernández y la Asistente Mónica Aguirre como enfermera del equipo.

Agrademos nuevamente a los padres por el gran apoyo al plantel, a la Comisión Directiva STIC y en este caso también el agradecimiento a la Municipalidad de Las Toscas por el aporte brindado para poder viajar.

Ahora a esperar, ya que los 4tos de Final de la Copa Challenguer Final de la FOSH se jugará en Esperanza el 1/12 y aún no se conoce rival.

Los clasificados ya son STIC Las Toscas, Adelante Rqta, 9 de Julio de Rafaela, Sarmiento de Humboltd, Cultural de Arroyito (Cba), y faltan definir 3 equipos más que pueden salir de las regiones de Rafaela, oeste de Córdoba y/o Tostado.

Prensa Stic Jockey