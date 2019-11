Salvador Distefano: «El dólar blue se pone caliente»

La cotización del dólar bolsa era mucho más alta que la del dólar blue, los mercados lentamente se van arbitrando. El dólar mayorista esta muy bajo, la devaluación de Brasil lo puede reanimar. El dólar blue esta a precios atractivos, pensando el precio que puede estar a fin de año. Entérate en esta nota.

¿Noticias de los últimos días?

. – Varias a saber:

1) En los próximos días se pagará el 25% de los subsidios a los productores americanos, una suma cercana a los U$S 4.000 millones, esto implica que no habría una gran vocación de venta ya que tienen dinero en mano.

2) Las tasas en el mundo están bajando, y esto alienta un escenario de tranquilidad financiera a escala global.

3) Brasil esta mostrando una moneda devaluada, el real supera 4,20 por dólar, y esto podría arrastrar a otras monedas.

4) En Argentina el presidente electo anuncio que impondrá mayores retenciones a todos los productos primarios, que, sumado al aumento de bienes personales, buscan financiar los subsidios a la energía y el pago de prestaciones sociales.

5) Se crearía un banco destinado a la producción con el Fondo de Garantía Sustentable de la Antes (un disparate)

Son todas noticias divinas.

. – Nada mejor que darse un baño de realidad, el gobierno electo anunciaría en breve al gabinete de ministros. Principales medidas a saber:

1) Habrá negociación con el FMI

2) Vamos a restructurar la deuda, se largarán plazos y se capitalizarían intereses. Por ahora es una incógnita el tamaño de la quita del capital e intereses.

3) Se impondrá una mayor presión tributaria vía aumento de retenciones y alícuota de bienes personales.

4) No hay que descartar un nuevo blanqueo (¿quien será el valiente?)

5) Habría una legislación especial para el sector petrolero, ligada a inversiones nuevas en exploración y explotación de gas o petróleo.

6) La tasa de interés pasiva sería negativa contra la inflación.

7) El dólar mayorista, que rige para las exportaciones e importaciones, aumentaría por debajo de la inflación.

¿Qué esta haciendo el mercado en este escenario?

. – Hemos visto movimientos raros, la estructura de precios de dólares es muy rara:

– Dólar mayorista: $ 59,70

– Dólar Oficial: $ 62,50

– Dólar blue: $ 69,00

– Dólar bolsa: $ 71,60

Con esta estructura hubo muchos que aprovecharon vender dólar bolsa y comprar dólar blue, haciendo una diferencia de precios. El mercado ve una mayor brecha para fin de año, y aprovecharon a arbitrar posiciones ahora y quedar comprado en el dólar blue.

Por eso se achico la brecha entre el dólar bolsa y el blue.

. – Correcto, en la medida que transcurra el tiempo los mercados se irán arbitrando. Desde nuestro punto de vista el dólar bolsa y el dólar blue quedaran a igual precio a corto plazo.

Hay muchas ventas de soja presagiando una suba de retenciones.

. – La soja en el disponible vale U$S 255, al mes de mayo de 2020 vale U$S 241,5 y al mes de noviembre de 2020 vale U$S 254. El hombre de campo que tiene stock de soja la vende ya, y utiliza ese dinero para comprar insumos para la próxima campaña, aprovecha un valor que es elevado mirando el largo plazo, y ante la amenaza de mayeros retenciones sale a liquidar posiciones.

Lo mismo puede suceder con el maíz y el trigo.

. – Correcto, por eso estos días lo ves muy tranquilo al dólar mayorista, hay una gran oferta de divisas de sectores ligados a la exportación ante el temor de mayeros retenciones, esto hizo que el Banco Central este comprando dólares, y esto empuja a la suba el stock de reservas.

Es sustentable esta calma.

. – Creemos que no, vemos un dólar muy bajo en el mercado de futuro, por ejemplo, a fin de año esta en $ 65,09, y en el día de ayer vimos como el real en Brasil marco 4,20 por dólar que es un récord para la moneda carioca. Nos parece que los futuros están en niveles bajos, y la tasa que devengan los futuros a un año es el 55,2% anual.

Como estamos de reservas

. – Las reservas al 13 de noviembre suman U$S 43.474 millones, si le detraemos los encajes del sistema financiero y el dinero que nos prestan del exterior, las reservas netas nos quedan en U$S 8.360 millones.

Es un nivel muy bajo.

. – Recordemos que hay una renegociación con el FMI, donde quedan pendientes U$S 14.000 millones de desembolsos.

Cuál es el dólar de equilibrio entre la base monetaria amplia y las reservas totales.

. – Las reservas suman U$S 43.474 millones, y la base monetaria amplia que incluye la base monetaria más el endeudamiento del Banco Central suma $ 2.578.100 esto nos da como resultado un dólar de equilibrio en $ 59,30, casi en igual nivel que el dólar mayorista.

Conclusiones de lo monetario.

. – Necesitamos una urgente renegociación de la deuda, para saber el cronograma de desembolsos del FMI, al mismo tiempo una reestructuración de la deuda pública que postergue el pago de intereses de la deuda, capitalizando estos intereses a futuro. De esta forma el gobierno lograría reducir en forma significativa el déficit fiscal. En este esquema, el ingreso de dólares a las reservas serviría para oxigenar la economía, lograr un patrimonio neto positivo del Banco Central y no espiralizar la devaluación de nuestra moneda.

En noviembre y diciembre habrá emisión monetaria.

. – Hay que tratar de fortalecer las reservas, si no hay un fortalecimiento de las reservas, y el Banco central sigue emitiendo, iremos a un tipo de cambio cada vez más elevado.

Alguna proyección.

. – Al ritmo actual podríamos llegar a fin de año con reservas que se ubiquen cerca de los U$S 38.000 millones y una base monetaria amplia que se ubique en torno de los $ 3.000.000 millones, esto nos daría un precio de equilibrio de $ 79,0. Si se logra al menos un desembolso del FMI de U$S 5.400 millones las reservas ascenderían a U$S 43.400 millones, y si lo comparamos con la base monetaria amplia de $ 3.000.000 millones, esto nos daría un precio de equilibrio de $ 69,0.

Es una locura

. – Lo que sucede es que el Banco Central podría contener en un precio menor el dólar oficial, lo que no podrá contener en un precio menor es al dólar blue o bolsa. Por lo tanto, un probable precio de referencia para el dólar blue o bolsa para fin de año que rondaría los $ 80,00 y $ 90,00. Mientras que el dólar mayorista podría ubicarse entre $ 65,0 y $ 70,0.

Comprar dólar bolsa o blue se permitiría obtener una tasa más elevada que la de plazo fijo.

. – Correcto, por eso vemos que los plazos fijos no están creciendo. En los últimos 12 meses los plazos fijos en $ crecieron el 2,3%, mientras que los plazos fijos en U$S cayeron el 36%.

A este ritmo me olvido del crédito.

. – Una importante empresa de mercado como Celulosa tuvo que reestructurar un pago de obligación negociable. La empresa gana dinero, pero no puede afrontar el compromiso de deuda por la falta de liquidez existente en el mercado. En la actualidad es mucho más importante la liquidez que la rentabilidad del negocio.

Por eso la economía no va a crecer.

. – Correcto, tampoco los bancos ganaran dinero, tienen menos recursos para administrar con los mismos gastos de estructura, no hay forma de que puedan sostener las utilidades del pasado.

Conclusiones finales.

. – Es inminente que el presidente electo anuncie su gabinete de ministros y al nuevo presidente del Banco Central. El pueblo eligió por un gobierno que intervendrá más en la estructura económica, y los agentes económicos elegirán no invertir en este escenario. Vemos un dólar blue a la suba fuerte, tasas por debajo de la inflación, más dinero en la calle y perdida de rentabilidad a futuro. El mercado esta pasando aceleradamente del sector formal al informal, esto a futuro termina desfinanciando al Estado, y vuelven los problemas. No hay ninguna medida a la vista que aliente a las empresas a aumentar las inversiones. La exportación se ve limitada por más retenciones. En este contexto en el año 2020 el PBI caería el 2,5%, las empresas con escaso crédito pasan a ser más informales, se viene una alta conflictividad en el sector público nacional, provincial y municipal.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.