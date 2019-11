Salvador Distefano: «Horóscopo económico y Braxit»

Nadie sabe quién será ministro de economía y qué medidas tomará en breve, sin embargo, te listamos todas las especulaciones posibles de lo que puede ocurrir. Brasil se iría del Mercosur, ¿tendremos un Braxit en el Mercosur? Argentina de qué lado quedaría ¿China o Estados Unidos?

¿Qué viene en materia económica?

. – En verdad nadie sabe nada, hay un conjunto de suposiciones que nadie puede confirmar o desmentir a saber:

1) Tienen que realizar un canje de la deuda porque la deuda es impagable, no se sabe si primero se negociaría con el FMI para ordenar el canje, o primero se hablaría con los acreedores privados.

2) Si se habla primero con el FMI, luce muy probable que el organismo exija una quita de capital, en cambio si se habla primero con los acreedores privados, se podría trabajar sin quita.

3) En cualquier caso, el organismo debería tener la última palabra porque es el que terminaría desembolsando el tramo de U$S 14.000 millones que resta del acuerdo del FMI del gobierno de Mauricio Macri.

4) Hoy se pagarán Letes y Lecap, el Banco Central ha comprado dólares por U$S 1.500 millones desde que se instauró el cepo, por ende, no veremos una gran variación de reservas por el pago de estos títulos.

5) El gobierno podría ofrecer una ventana de tiempo con baja de retenciones en soja para que el hombre de campo liquide e incrementar las reservas, es una posibilidad, no hay certezas.

6) No es seguro que el gobierno suba retenciones, hay posiciones divididas dentro del equipo.

7) Mientras hay una corriente de opinión que indicaría que Guillermo Nielsen sería el ministro de economía, otros presumen que sería ministro de Finanzas y que el ministro de economía sería Martin Redrado.

8) Es muy probable que se esté instrumentando un nuevo blanqueo de capitales, parece que cada gobierno que termina necesita un blanqueo, seguramente este gobierno que comienza también lo tendrá cuando deje el poder.

9) Aumentaría la alícuota de bienes personales, y se duda de un impuesto a los que tienen ahorros en el exterior, aunque se anuncia para asustar y que luego sea más digerible la suba de la alícuota de bienes personales.

10) El próximo presidente del Banco Central sería Miguel Pesce, podría instrumentar un nuevo formato de financiamiento desde el exterior al país.

¿Cómo crees que se moverá el mercado?

. – En términos generales vemos que el precio de las materias primas agrícolas no está llamado a tener un gran crecimiento en precios, con lo cual Argentina no está condenada al éxito por el lado del agro. Se vive una suba de precios de la carne vacuna, porcina y aviar, pero cuidado, el rodeo de vacas esta cayendo, el precio del cerdo sube por las exportaciones y el pollo mejora por el empuje de precios a la suba de los dos primeros. Hay una mejora en precios por escasez de oferta local y mayor demanda externa, eso es un mix que trae muchas complicaciones, porque terminará afectando al mercado interno, impactará en la inflación y pone en juego el escenario social.

¿Qué sucede con el petróleo?

. – Si Argentina quiere revivir vaca muerta, tiene que trabajar en bajar fuertemente el riesgo país. Nadie invierte sus dólares genuinos en el petróleo, las compañías trabajan con financiamiento, y Argentina no puede tomar financiamiento en este escenario. Si alguien quiere que Vaca Muerta comience a rendir frutos, primero hay que arreglar el problema de la deuda, en segundo lugar, cerrar el acuerdo con el FMI, en tercer lugar, presentar un flujo de fondos del Estado con superávit fiscal primario y en cuarto lugar trabajar con una legislación petrolera especial que les permita a las empresas no estar afectadas por el cepo, permitiéndole la remisión de utilidades al exterior.

Parece una tarea titánica.

. – Es lo que se necesita, del dicho al hecho hay un largo trecho.

¿El mercado está muy opinado sobre la emisión de pesos de diciembre?

. – Si la política económica de Alberto Fernández logra que el mercado demande dichos pesos y se aplica a la actividad económica, no sucedería nada raro, tendríamos una inflación elevada, pero nada más grave de lo que ya estamos acostumbrados. Si la emisión de dinero es muy grande, se dejan muchos pesos en la calle para el mes de febrero y la demanda de dinero cae, estamos en severos problemas, porque la inflación podría alcanzar niveles muy elevados.

¿Estamos para una hiper?

. – Todo dependerá de la confianza que genere este gobierno en febrero, la cantidad de pesos emitidos, el contexto internacional y las expectativas que descuenten para el resto de los agentes económicos.

¿Hay otra mirada internacional?

. – Veo que los periódicos hablan mucho de Bolivia, pero te comento que ayer se reunió el BRICS en Brasilia, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Lo que complica a nuestro país.

¿Qué es el Brics?

. – La unión de 5 países que representa el 42% de la población mundial, el 23% del PBI mundial, el 30% del territorio del planeta y el 18% del comercio mundial Creo que es para no restarle importancia. A Alberto Fernández no lo invitaron ni para el vermouth.

¿Por qué esto puede complicar a nuestro país?

. – Brasil, que es nuestro principal socio comercial ya nos hizo algo feo con el trigo, compraría 750.000 toneladas a Estados Unidos con arancel 0, ayer cerró un acuerdo para comprarle peras con arancel 0 a China, estaría negociando un acuerdo de libre comercio con China, y aceptaría en su territorio la tecnología 5G de China.

¿Brasil se está rajando del Mercosur?

. – Así como existe un brexit que es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, aquí estamos viendo un Braxit que es la salida de Brasil el Mercosur. Esto no es un tema menor, ya que el 75% de las exportaciones de manufacturas de origen industrial argentina tienen destino Brasil.

¿Será por eso que Alberto Fernández viajó a México?

. – Por allí ese viaje tiene mucho más sentido, más aún si allí mantuvo dos reuniones con enviados de Donald Trump.

¿Esto acerca a Argentina con Estados Unidos?

. – Daría la impresión que se abre una puerta para negociar con el FMI en una posición favorable si Argentina no se suma a Brasil.

Yo me comí el amagué que Bolsonaro era hombre de Trump.

. – Brasil tiene políticas de Estado, todo lo que hizo Lula con el Brics lo continua la actual administración, ellos van por los negocios independientemente quien sea presidente.

Entonces…tenemos una oportunidad.

. – Esperemos que Alberto no tire afuera este penal. Hay que dejar de jugar en ligas menores con ex presidentes, y comenzar a jugar en la liga mayor. El mundo está siendo binario, por un lado, Estados Unidos y por otro China, no hay espacio para una tercera posición, ni plata para sustentarla. Aquí quedas de un lado o del otro.

¿De qué lado quedará Argentina?

. – Es una incógnita, que pronto se va a develar.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.