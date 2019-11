Resultados de los partidos barriales femeninos y masculinos

Los partidos de voley barrial se jugaron en el Complejo ARNO de Villa Ocampo.

Resultados de los partidos de voley barrial femeninos

ALIANZA VOLEY 0 vs. MAMI IGMO 2

SURICATAS L.TOSCAS 0 vs.MAMIS V.NIÑAS 2

PANTERAS 2 vs. SIRENITAS 0

WAPAS 2 vs. EESO 0

ATENAS 22 vs. LAS TROPIS 0

ALIANZA VOLEY 2 vs. LAS TROPIS 0

HURACAN 2vs. C.A.L.A 0

ATENAS 0 vs. MAMIS V.NIÑAS 2

SIRENITAS 1 vs. SURICATAS 2

E.E.S.O 0 vs. PANTERAS 2

Resultados de los partidos de voley barrial masculinos:



PANTERS B 0 vs. INDEPENDENCIA 2

PANTERS A 2 vs. PUEBLO NUEVO L.TOSCAS 0

HALCONES 0 vs. SPORTIVO B.SUR 2

BORUSIA V.ADELA 0 vs. TROPIYEITIS 2

VILLA ADELA 0 vs. EFA VOLEY 2