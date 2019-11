Salvador Distefano: “La economía en la cuenta regresiva”

Faltan menos días para que asuma el presidente electo y no hay definiciones en materia de deuda pública, impuestos, reestructuración de la deuda y nombres de las autoridades que estarán a cargo de la cartera económica. La demanda de dólares se acrecentará, la tasa tiene poco para bajar.

¿Hay definiciones?

. – De ningún tipo, color y especie. Nadie sabe quien manejará los destinos de la economía, si habrá acuerdo con el FMI, cómo se renegociará la deuda pública y qué suba de impuestos aplicará el próximo gobierno.

No hay rumbo

. – Como no hay rumbo, y el mercado muestra que se están terminando de pagar los gastos de principios de mes, nos parece que la oferta de dólares volverá a disminuir, y se viene una suba del tipo de cambio informal y el dólar bolsa.

¿Qué pasó con la tasa de interés?

. – La tasa de las leliq se ubicó ayer en el 64% anual, esto implica que está a un paso del piso para el mes de noviembre que el Banco Central lo fijó en el 63% anual. Esto implica que las tasas de interés que pagan los bancos están en un piso, al igual que el dólar futuro.

Comencemos por las tasas

. – Las tasas que paga un banco privado de primera línea se ubica en torno del 45% anual para un monto mayor a un millón de pesos. Esta tasa comienza a decrecer para plazos mayores a los 180 días. En dólares, la tasa para un plazo fijo a 180 días se ubica en el 5% anual, y a 360 días te llegan a pagar el 6% anual.

¿Qué pasa con el dólar futuro?

. – El dólar futuro es el dólar hoy más una tasa de interés, si la tasa de interés está llegando a un piso, y el dólar comercial esta cuasi congelado en $ 59,60 vamos a ver un tipo de cambio futuro en un piso, y que variaría a la suba en la medida que el gobierno vaya descongelando este tipo de cambio.

¿En qué precios ves al dólar comercial a diciembre?

. – Las proyecciones de mercado lo ubican en $ 65,00. El dólar futuro diciembre cotiza en $ 66,50 esto implica que no está para venderse en el dólar futuro, ya que la diferencia entre lo que vale el futuro y lo que puede valer el dólar contado es mínima. Lo mismo sucede para toda la serie.

¿Ves un fondo comprador para el dólar?

. – Correcto, un poco por la mayor inyección de liquidez que recibirá el mercado, se espera una emisión no menor a los $ 400.000 millones, esto debería impulsar a la suba al dólar blue, como al dólar bolsa y contado con liqui. Desde nuestro punto de vista en precios muy atractivos en la actualidad.

¿Qué sucederá con los bonos?

. – Nadie sabe nada. La única verdad es la realidad, ayer se pagó el cupón del Bonar 2024 y las reservas hicieron pie en U$S 41.000 millones. Las reservas reales son muy bajas, según el balance del Banco Central si detraes los pases que realizó el Banco Central con otras entidades, el dinero depositado en organismos y el monto en Derechos Especiales de Giro, las reservas netas del dinero del FMI más encajes, están en un nivel inferior a los U$S 5.000 millones.

Por eso el Ministro de Economía quiere negociar con el FMI

. – Correcto, se necesita negociar ya con el FMI para que se apruebe el desembolso de los U$S 5.400 millones de lo contrario el gobierno de Mauricio Macri le entregará la banda presidencial a Alberto Fernández con reservas reales negativas. Esto implica haciendo uso de créditos otorgados.

¿Qué hará Alberto Fernández?

. – No hay transición económica, nadie de la oposición se ha reunido con autoridades del Banco Central o del Ministerio de Economía, por lo tanto, los días que restan para la llegada del nuevo presidente serán determinantes en la volatilidad de mercado.

Hace del 11 de agosto que estamos sin horizonte.

. – El lunes será 11 de noviembre y restarán 29 días para develar la incógnita, esperamos que algunos trazos del nuevo plan económico se comiencen a vislumbrar en la segunda quincena de noviembre, inclusive los nombres de quienes llevarán adelante la nueva política económica.

¿Qué sucede con el campo?

. – Los hombres de campo están cerrando precios en dólares para la próxima campaña. En trigo por ejemplo la posición enero de 2020 cotiza a U$S 171,50 y la posición enero de 2021 a U$S 176. Se están asegurando los precios de la próxima campaña sin siquiera sembrarla, es porque creen que el próximo gobierno aplicará retenciones muy altas que afectarán el normal desenvolvimiento del negocio.

¿Qué pasa con el maíz?

. – La posición abril de 2020 cotiza a U$S 142, y la posición abril 2021 a U$S 140, en este producto a comenzado la protección a futuro.

¿Qué retenciones crees que van a poner?

. – Nadie lo sabe, si ponen retenciones se equivocan muy feo, el hombre de campo siempre va a sembrar, pero no será la misma tecnología a aplicar, eso tiene como resultado una merma en los rendimientos. Cosechas que generarían menos dólares para el país, algo tan simple la clase política no lo entiende, estamos al horno.

No dijiste nada de la soja

. – La soja a mayo de 2020 cotiza a U$S 245,10 es un muy buen precio, en este caso no se abrieron cotizaciones para el año 2021, la posición más larga es septiembre 2020 que cotiza a U$S 253,50.

¿Qué está haciendo Bigote?

. – Está calzado, sembró y vendió en los mercados de futuro. Es la primera vez que está vendido en un 70%, porque está convencido que Alberto Fernández subirá las retenciones. Bigote es tan macrista que duerme con pijama amarillo. Está muy desalentado, sin embargo, seguirá sembrando, cerró posiciones en trigo y maíz para el año 2021. No cree que los precios despeguen a la suba, y por las dudas cierra posiciones.

¿Estás de acuerdo?

. – Me parece un poco exagerado, pero fui yo el que le recomendó hacer seguros de precio, aquí nunca se sabe lo que puede suceder, y lo mejor es tener cerrado el negocio ante momentos de tanta incertidumbre. La idea es que en el año 2020 hay que vender lo que producís anticipadamente, ya que estás sembrando con los ojos vendados, no sabes qué política tributaria te aplicarán.

¿Aseguró Bigote el precio del dólar?

. – Nuestra recomendación es asegurar el precio del dólar en un 50% de lo que vendes del producto a futuro. Los gobiernos peronistas siempre apuntan a levantar el mercado interno, tasa de interés negativa, cepo y apreciación del tipo de cambio para mejorar el poder de compra del salario. Esto es bueno para la economía urbana, pero es letal para la exportación.

Vos siempre decís que para crecer es necesario inversión más exportación.

. – No vemos que nadie de la clase política este preocupado por sacar una ley de incentivo de inversiones, o una política para alentar exportaciones. De la única ley que se habla es de la ley de emergencia económica, que posibilitaría el aumento de impuestos, todo lo contrario, a lo que necesita el país para crecer de largo plazo.

De corto plazo

. – Las medidas de corto plazo como la baja de la tasa de interés, cepo y dólar planchado son un placebo para la economía. Te dan oxigeno por un tiempo, es un plan económico con fecha de vencimiento, en algún momento estas variables las tenes que retocar para comenzar de nuevo, no son efectivas para llevar adelante un cambio estructural.

¿Me lo explicás mejor?

. – Cuando estás excedido de peso te hacen hacer un régimen estricto de bebidas y comidas, en el termino de 60 días te pones impecable, pero si no haces del cambio alimentario un estilo de vida, volvés a engordar de nuevo. Esto lo que vamos a realizar, se inyectarán unos pesos a la economía, bajarán la tasa de interés, el consumo se comenzará a dinamizar, pero, siempre hay un pero, como no hay inversión, la oferta es rígida, los precios subirán ante la mayor demanda, y se van a desalinear los planetas cayendo en una nueva devaluación en algún momento del año 2020.

¿El dólar está alto?

. – Ni por asomo, el dólar está en línea con el dólar promedio de los últimos 20 años, no es ni alto ni bajo. Para que Argentina salga de la crisis necesita un dólar recontra alto que invite a los argentinos a invertir y exportar. Dinero de afuera no vendrá, ya que Argentina no es creíble por las reiteradas violaciones a los derechos de propiedad que ha realizado, podes traer dinero, pero no te lo podés llevar, así la inversión no dirá presente en el gobierno de Alberto Fernández.

Todo es cortoplacista

. – Correcto, con cepo se reactivará el mercado inmobiliario, pero no habrá inversiones en la economía real. Con inyección de pesos el consumo mejoraría, pero el consumo de productos de bajo precio y segundas marcas. Si vuelve el control a las importaciones, tendremos menos productos del exterior, pero se reactivarán las empresas locales que realicen sustitutos de menor calidad y precios.

Seremos más pobres

. – Incorrecto, somos más pobres, lo que sucede es que nadie lo reconoce, y menos la clase política, que, en lugar de hacer planes económicos para realizar un cambio estructural, lo único que hacen es planes para administrar la pobreza. Esto le cabe a Cristina y Macri también. La desigualdad en Argentina es elevadísima, y no para de crecer.

Mauricio Macri se puso un 8 en economía, y Alberto Fernández habló de Bugs Bunny, el pato Lucas y el gallo Claudio.

. – Ambas declaraciones son un espanto, como dice mi amigo KUKU.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.