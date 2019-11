Las Toscas: Recta final para la variada grande del Club Pato Cuá

REGLAMENTO VARIADA EMBARCADA LAS TOSCAS

CAPITULO I

LA COMISION

La comisión directiva del Club de Caza, Pesca Y Náutica Pato Cuá es la organizadora exclusiva de la Fiesta de pesca Variada Ciudad de Las Toscas, dando toda la autoridad en la Fiscalización y cómputos del concurso de pesca variada, al CUERPO DE FISCALES DE LAS TOSCAS.

Los organizadores y el CUERPO DE FISCALES no se responsabilizan de ningún tipo de accidente o pérdida que le pudiera ocurrir a los participantes.

Por razones de fuerza mayor, la Comisión se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente el presente reglamento.

La Comisión organizadora no se responsabiliza por Multas y Suspensiones que deriven en el punto de control de Prefectura Naval Argentina, la comisión da por sentado que los participantes conocen las leyes y normas que exige dicho organismo.

La Comisión Organizadora junto al CUERPO DE FISCALES, pueden prohibir la participación de pescadores que hayan estado descalificados y suspendidos por las distintas federaciones y organizaciones similares a esta, siempre y cuando la comisión haya recibido por escrito dicha sanción.

CAPITULO II

EQUIPO

1) El equipo estará formado por tres pescadores como máximo, si la situación lo requiere pueden tener un timonel el cuál:

a) No podrá realizar ninguna actividad en lo que respecta al acto de pescar.

b) No podrá Fiscalizar piezas capturadas por el trío de su embarcación.

c) Solo podrá realizar actos relacionados a la embarcación y la navegabilidad.

2) El EQUIPO DE DAMAS, estará integrado por 3 DAMAS y podrán tener o no un timonel el cual debe respetar los ítem del punto anterior.

3) Todos los participantes deberán exhibir su DNI en el caso que se lo pida, la mesa de inscripciones o los Fiscales durante el concurso.

4) Todos los pescadores del concurso, deberán estar presentes en la mesa de control a las 10:00 hs. el día de la competencia. A las 10:30hs se cortará la bajada de lanchas hasta después de la largada del concurso.

5) Ningún participante del concurso podrá, luego de realizada su inscripción, alegar ignorancia de este reglamento.

6) Al finalizar la jornada de pesca y al arribar al camping, deberán entregar las tarjetas y devolver los elementos a la mesa de fiscalización.

CAPITULO III

IMPLEMETOS

1) Cada equipo podrá contar con un reel y caña para cada participante y tener un reel y caña de repuesto cada uno, o sea no más de 6 equipos si el equipo es de 3 participantes.

a) En el caso de Equipos de dos participantes solo podrán utilizar una caña y reel cada uno y tener uno más de repuesto por cada pescador del equipo, o sea no más de 4.

b) El equipo de pesca de repuesto no puede tener ni anzuelos ni plomada atados. Cualquier equipo de mas, con anzuelos y plomadas atados puede incurrir en una sanción.

2) Cada reel podrá tener una puntera con una sola plomada y dos anzuelos como máximo.

3) No se permite el uso de boyas ni señuelos artificiales

4) Carnada libre salvo el sábalo y sus derivados

5) Cada equipo deberá tener bateas aptas para preservar las capturas vivas hasta ser fiscalizadas.

CAPITULO IV

FISCALIZACION

Los fallos del FISCAL GENERAL de la prueba serán inapelables en todos los casos. Cualquier situación que se presente no prevista en este reglamento será resuelta exclusivamente por él.

Los Fiscales pueden pedir documentos de identidad, para ratificar los datos del equipo durante el concurso, cualquier negación a mostrarla puede incurrir en descalificación de la prueba.

Se revisarán todas las embarcaciones antes de la largada y se certificará con una oblea, la embarcación que presente anomalías propias de una falta antideportiva antes de partir puede incurrir en sanción según la decisión del fiscal general.

Se controlará que los hp de cada embarcación concuerden con la ficha de inscripción, de lo contrario, si el hp de la embarcación es superior al que figura en la ficha de inscripción se sancionará descontando 1000 puntos.

Los Fiscales de la prueba se desplazarán durante las horas de pesca, a lo largo de la cancha, pudiendo los mismos revisar las embarcaciones que deseen, como así también los elementos en uso. Sus indicaciones deberán ser observadas por todos los participantes sin objeción alguna.

Los fiscales fiscalizarán equipo por equipo siempre dirigiendo, sus embarcaciones, corriente en contra, nunca fiscalizarán corriente a favor salvo que el fiscal decida que la maniobra para llegar al lugar lo requiera.

La cancha de pesca será vedada desde las 16:00 hs. del día anterior

El horario efectivo de pesca es desde el momento de la largada hasta las 17:00 hs.

Los pescadores podrán desplazarse libremente por la zona de pesca, debiendo mantener una distancia prudencial de 20 metros entre popa y proa de cada embarcación y 15 metros entre babor y estribor de cada embarcación. Se podrá desembarcar sin los elementos de pesca, previo aviso al fiscal de zona.

Los fiscales harán los asientos de las piezas en el sistema tradicional de cómputos y esta edición suma la PescApp.

Los fiscales cargarán los datos en ambos sistemas, en donde determinarán que especie es la capturada y cuanto mide, tomando registro fotográfico de dicha pieza, si el equipo que pide la fiscalización no está de acuerdo con lo que el fiscal sugirió, puede pedir que se cambie el registro a la especie que ellos quieran o crean que es la correcta. Al finalizar la prueba en el sistema de cómputos se revisaran las fotografías de las capturas y el fiscal general si cree que no es correcta la pieza, (solicitando 3 testigos que serán elegidos de la grilla de concursantes) procederá a anular la pieza quedando así descartado el puntaje de la pieza.

En esta edición se fiscalizará una sola pieza por especie.

La medida mínima será de 20 cm. para todas las especies

Todas aquellas capturas que no estén vivas o tienen daño significativo como para no poder sobrevivir, no se fiscalizarán.

El pescador deberá pasar las capturas a fiscalizar en la batea provista por el fiscal.

Es responsabilidad de los participantes conocer las especies de peces que entran en juego en el concurso.

CAPITULO V

PUNTUACION

Para clasificar el equipo ganador se sumará los puntos obtenidos por cada tarjeta, lo que permitirá establecer los totales obtenidos.

Será 1000 puntos por especie más un punto por cada centímetro que mida la pieza

La excepción será la especie raya que solo sumará 1000 mas 20pts. Sin importar la medida

Si dos o más equipos logran igualar la puntuación final, se procederá de la siguiente manera:

Será clasificado 1° el equipo que obtuviese más puntos, en caso de empate se define con la pieza mayor, de seguir así se seguirá buscando en la siguiente pieza y así sucesivamente, de persistir el empate se sorteará la posición en la entrega de premios

La pieza mayor será la pieza más grande que se capture en el evento, pudiendo previo a la largada ser discriminada por especie o no, según lo decidan el CUERPO DE FISCALES DE LAS TOSCAS.

CAPITULO VI

SANCIONES Y PENALIZACIONES

Cualquier actitud antideportiva, o de falta de respeto a los fiscales o hacia otros participantes puede incurrir en sanciones.

Cualquier falta al reglamento puede incurrir en sanción

Las sanciones se tomarán en la sala de cómputos en el momento del recuento de puntos.

Los equipos que denuncien con pruebas fehacientes alguna falta al reglamento o una actitud antideportiva, lo deberán hacer con los fiscales o hasta 30 minutos después de finalizada la competencia en el cómputo.

Cualquier denuncia deberá tener al menos 3 testigos de distintos equipos o prueba de video o fotográfica

CAPITULO VII

ESPECIES

1) amarillo

2) Apretador

3) Armado

4) Armado chancho y Marieta

5) azulejo

6) bagre chaleco

7) bagre correntada

8) Bagre lagunero

9) Brillante o Virreyna

10) boga

11) manduve 3 puntos

12) manduve bocón/manduví

13) manduve cuchara

14) marieta rayada

15) moncholo

16) palometa

17) Patí

18) picudo

19) raya

CAPITULO VIII

COPA CHALLENGER

Para participar de la copa challenguer lo pueden hacer todas aquellas instituciones o barras pesqueras que se inscriban al evento.

Los equipos inscriptos deberán aclarar en mesa de inscripciones para que entidad participan e identificar un responsable de cada agrupación.

Cada agrupación puede tener la cantidad que quieran de equipos para esta edición.

Será ganador de la Copa Challenguer aquella agrupación pesquera que más puntos obtenga sumando como máximo 3 equipos entre los primeros 30 equipos. Y permanecerá con el título hasta la próxima edición.

Los ganadores llevarán una réplica de la challenguer en juego. Se harán con la Copa definitivamente cuando la ganen en tres competencias consecutivas o 5 veces en forma discontinuada.