Salvador Distefano: “Dólar financiero, maíz y soja a la suba”

La brecha entre el dólar comercial y financiero sigue creciendo. Los bonos descuentan una reestructuración agresiva. El maíz puede ser la estrella del mercado, también subiría la soja. Los dólares de las reservas alcanzan hasta fin de año.

¿Cómo viene la previa de las elecciones?

. – Muy movido, el Banco Central viene perdiendo reservas, no hay una emisión descontrolada, pero las brechas en el dólar se agrandan a pasos agigantados.

¿Por qué crees que sucede?

. – La incertidumbre electoral, el alto nivel de inflación, la escasa demanda de pesos, y la falta de rumbo claro para la economía hace que los inversores se refugien en el dólar.

¿Cómo ves la semana?

. – Otra corrida contra la moneda americana, creemos que la brecha entre el dólar comercial y financiero puede crecer a niveles del 30% lo que dejaría al dólar financiero en torno de $ 75,00.

¿Hay que comprar?

. – Por encima de $ 80,00 no compraría.

¿Cómo ves comprar dólares en el banco y venderlos en bolsa?

. – La operatoria está en su mejor momento, si comprás dólares en cualquier banco lo harán a $ 60,50, y lo podés vender en $ 70,98, tenés casi $ 10,00 de diferencia. Recordar que cuando comprás dólares en el banco lo tenes que tener 5 días en tu poder, luego 48 horas para comprar un bono y 5 días de tenencia antes de venderlo.

¿Es mucho dinero lo que se gana?

. – Casi $ 100.000 por cada U$S 10.000 que comprás en el banco, implica que en un pase de estos te ganás un 15% en pocos días.

¿Qué pasa con los bonos?

. – Valen muy poco, porque las versiones sobre quitas, congelamiento de intereses y alargamiento de plazos hicieron que los mismos sigan a la baja. En la siguiente tabla presentamos un escenario de precio con quita del 20% en el capital.

Vamos a sacar algunas conclusiones de estos números:

1) Por los precios que vemos en el mercado, las cotizaciones están descontando una quita del 20% sobre el capital.

2) Hay un mayor castigo sobre los bonos bajo ley nacional que extranjera. Por ejemplo, el Dica cotiza a 43,6% de paridad y el DicY bajo legislación extranjera 57,3%. Esto implica que habrá distinto tratamiento en caso de reestructuración. En el caso del Para vale 39,7% de paridad y el Pary bajo ley extranjera el 42,6%.

3) En las últimas versiones que corren por el mercado se habla de una disminución de intereses, sumado a la capitalización de intereses en los próximos 3 años y alargamiento del capital, todo esto empuja a una gran baja muy fuerte en el valor presente.

¿En este contexto habrá más demanda de dólares?

. – Por eso creemos que crecerá la brecha.

¿Cómo andamos de reservas?

. – Las reservas al 16 de octubre se ubicaban en U$S 47.647 millones, pero entre los pagos de deuda del 18 de octubre, más las pérdidas cotidianas, y lo que vence esta semana, antes de las elecciones las tendremos por debajo de los U$S 46.000 millones. Hasta fin de año llegaríamos sin problemas, se complica llegar al 31 de marzo de 2020.

¿Llega el desembolso del FMI?

. – Gane quien gane la elección tendrá que salir presuroso a Estados Unidos a renegociar con el FMI la reestructuración de la deuda, como hicieron Ucrania, Portugal y Grecia. Noviembre será un mes clave en materia financiera. Por otro lado, una vez que se defina el resultado de las elecciones, los hombres del nuevo gabinete marcarán el rumbo de lo que suceda.

¿Por ejemplo?

. – Si el ministro que sigue es Lacunza o Kulfas, el ajuste será feroz. En cambio, si los nombres que comienzan a tallar como ministros son Redrado, Melconian u otro economista de primera línea, eso implica que hay espacio para una salida menos dolorosa.

¿Qué es de la vida de mi amigo Bigote?

. – Está muy perdido trabajando a destajo, sembró maíz de primera, acordate que en la pre pre campaña compró semillas a precios muy bajos. Está jugado a que el maíz tendrá una fuerte recuperación, producto de los problemas en la cosecha americana, y la demanda mundial.

¿Te habló de precios?

. – Él es muy optimista, tanto que ni se preocupa si dejan o suben las retenciones. Al precio de maíz en Chicago lo ve en torno de los U$S 200, con una retención del 15% lo tendremos a U$S 170 en Argentina, y el número cierra muy bien.

¿Soja?

. – La soja subirá por arbitraje, podría estar en tono de los U$S 420 en Chicago, eso implicaría un precio en el mercado local en torno de U$S 290 con estas retenciones.

¿No está muy optimista?

. – Desde nuestro punto de vista sí, vemos al precio de la soja un 10% por encima de los valores actuales, esto implica U$S 265 y al maíz en torno de U$S 160,00. Estos son muy buenos precios para el campo argentino. Bigote siempre es muy optimista, pero no está errado en que veras el precio a la suba.

¿Qué opinas del trigo?

. – Las lluvias fueron muy buenas, el trigo mejoró en precios, se llegó a pagar enero U$S 180 en el sur de Buenos Aires, claramente hay una expectativa de menos cosecha, pero estos precios son muy buenos.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.