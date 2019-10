La provincia presentó la experiencia Vacunación 360°

Se trata de una innovadora experiencia de vacunación para los mas chicos, en la cual interviene el juego y la realidad virtual.

El gobierno provincial presentó este martes Vacunación 360°, una propuesta conjunta entre los ministerios de Salud y de Innovación y Cultura, y el Laboratorio de Innovación Pública de la provincia (Santalab), que fue gestada en encuentros que reunieron a trabajadores del sistema de salud pública con innovadores, guionistas y especialistas en creación audiovisual de toda la provincia.

“Nos parece adecuado utilizar este tipo de tecnología en las edades que están muy involucrados con los videojuegos y el uso de los teléfonos celulares. La realidad virtual los abstrae del dolor y de los miedos, y a pensar que hay un modo diferente de ejecutar las cosas ayuda a prevenirse y por ende a mejorar la salud”, señaló la ministra de Salud, Andrea Uboldi, en el acto realizado en Plataforma Lavarden de la ciudad de Rosario.

“A través de los videosjuegos nació la manera de compartir un modo de vincularse con el sistema de salud desde un lugar distinto y no solo con el dolor, para que podamos garantizar que el acceso a la vacuna no sea traumático ni sentido como un castigo, sino como parte de la vida”, concluyó.

Por su parte, la ministra de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González, felicitó a quienes hicieron “realidad este dispositivo lúdico que permite vacunar a los pequeños de un modo fantástico, porque evidentemente facilita la vacunación, y con responsabilidad nos hace entender que la vacunación también puede ser un simple juego, además de un acto de responsabilidad, de salud, de prevención que contribuye a no sólo ser felices sino también más sanos”.

“Lo que duele es cuando no te proteges, cuando estás solo, cuando no podes jugar, cuando no entendés porque te sentís mal, cuando no te dejan hablar y decir lo que piensa, cuando no podes explicar por qué sufrís, que no te crean que como niño podes estar también enojado”, concluyó González.

Por último, el subsecretario de Innovación Pública, Diego Gismondi, precisó que “este proyecto cobra vida como resultado de un proceso de trabajo conjunto y principalmente por el desarrollo de la inteligencia colectiva entre los equipos de los distintos ministerios, trabajadores, realizadores audiovisuales y guionistas”.

