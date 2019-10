Liga Ocampense de Fútbol: Torneo Reducido Final

Se determinó este lunes, en la reunión del Consejo Directivo de la Liga Ocampense de Fútbol, el orden de encuentros correspondientes a las semifinales de ida del Torneo Reducido Final.

El programa es el siguiente:

Primera División

Sábado:

21 horas: Ex Alumnos vs Sportivo Villa Guillermina.

Domingo:

16:30 horas: Ocampo Fábrica vs Huracán.

Categoría Sub 20

Sábado:

19 horas: Tiro Federal Argentino vs Sportivo Villa Guillermina (en Ex Alumnos).

Domingo:

14:30 horas: Deportivo Tacuarendí vs Huracán (en Instituto).

Fuente: El Preliminar Radio