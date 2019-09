Comenzó otro juicio para el Pájaro Rolón, quien fue favorecido por el juez Muse Chemes en un fallo escandaloso

El criador de cerdos, ex presidente de la asociación vecinal del Barrio La Cortada y puntero radical que fue beneficiado por el ex juez penal Nicolás Muse Chemes en una causa por abusos sexuales reiterados durante años (le dictó la falta de mérito porque dijo que dudó de su autoría en un fallo que fue escándalo internacional y terminó de expulsarlo del sistema por acción del tribunal de enjuiciamiento de magistrados), ahora está acusado de ocultar y retener una menor de edad.



Rolón tiene 50 años y sigue viviendo en Barrio La Cortada, donde incluso en las últimas elecciones vecinales intentó ser nuevamente candidato pero en fallo unánime se lo prohibió la junta electoral municipal.

El juicio oral y público comenzó el miércoles 25 de septiembre de 2019 en los tribunales de Reconquista y en el transcurso de la semana declararon todos los testigos propuestos por las partes. Este lunes 30 de septiembre serán los alegatos de clausura del juicio y el miércoles el juez Gonzalo Basualdo dará a conocer su veredicto.

El fiscal Rubén Martínez pide que sea condenado a 5 años de prisión; mientras que busca su absolución el abogado particular Luis Gabriel Tanino.

En el inicio del juicio oral y público, en su alegato de apertura, el fiscal Rubén Martínez lo definió como “un personaje que tuvo varias participaciones en distintos lugares y tiene una familia numerosa, su pareja se llama María del Carmen Candia y tienen 12 hijos, 10 de ellos en común”.

El 06 de febrero de 2015, Rolón fue imputado por los delitos que ahora se debaten en el juicio oral y público, recordó el representante del Ministerio Público de la Acusación, convencido que “esta fiscalía va a probar que Rolón ocultó y retuvo a la menor (…) de 3 años, luego que la menor estuvo bajo un régimen de medida excepcional de la Subsecretaria del Menor y la Familia, que había designado como guardadora a Rosana”, otra hija quien es mayor de edad.

“Vamos a probar con una presentación de la Subsecretaria del Menor y la Familia que el 21 de agosto de 2014 dictaron una medida de protección excepcional luego de haber realizado los estudios respectivos por el cual sacaron a 6 hijos de Rolón, los fundamentos que exponen al realizar la denuncia fueron malos tratos físicos y psicológicos, posibles abusos sexuales y obligación de hacerlos trabajar a los menores”. Recordó que “por tal razón fueron retirados del hogar 6 de sus hijos menores”, de 3, 8, los mellizos de 11, 15 y 16 años de edad, lo que fueron entregados en calidad de guardadora a una hermana mayor, Rosana.

Recordó que “la situación de violencia generada ya había sido conocida por Catalina Eva, que lo denunció (a Rolón) por abuso sexual y es lo que se conoció como el famoso caso CER, que justamente ayer causó la destitución del doctor Muse Chemes (esta fue una de las causas), esa sentencia de abuso sexual que la comento para ver el contexto donde se desarrollaba esta familia, que luego motivaron la medida de protección excepcional; fue absuelto en la sentencia, pero luego la victima recurrió a los organismos internacionales y condenaron a la Provincia de Santa Fe cumplir con una serie de obligaciones”, dijo el fiscal.

También una de sus hijas había manifestado en la Subsecretaria que podría sufrir de algunos abusos sexuales, lo que motivó la medida de protección. Se llevó a los menores y se lo dieron a Rosana.

El 9 de diciembre de 2014, uno de los mellizos (un niño) se fugó de la casa de Rosana y luego de una búsqueda fue localizado en la casa de Yanina, otra hermana, el 29 de diciembre. A consecuencia de eso se hizo un sumario policial, a Rosana y a Yanina, quien reconoció que el menor estaba en su casa.

El mismo 29 de diciembre de ese año, desaparecieron dos de los hijos menores, quienes supuestamente se habían ido hasta un kiosco y no volvieron. A partir de ahí se realizó la búsqueda.

Señaló el fiscal que los niños estuvieron en distintos lugares del barrio, en el campo de Robert y en Avellaneda, tarea que dificultó la búsqueda de los menores. El 6 de febrero allanaron una chanchería, la casa de Rolón y de Yanina, con resultado negativo y “también dispuse la detención de Rolón porque teníamos conocimiento de que él dirigía todo el operativo para ocultar a los niños haciéndolos dormir en varios lugares a la noche. Ellos pretendían que la Subsecretaria deje sin efecto esa medida, no se estaban dando cuenta o si que estaban cometiendo un delito de acuerdo al artículo 146, que tiene una pena de 5 a 10 años, a el que sustrajera, ocultare o retuviere a una menor de 10 años, por eso este juicio se centra en la situación de (la nena) que entonces tenía 3 años.

Se lo acusó por el delito de sustracción, retención y ocultamiento de una menor, quién fue sustraída de la guarda de su hermana Rosana y la mantuvo oculta pretendiendo evadir la acción de la justicia civil y penal.

La pena solicitada es de 5 años de prisión de efectivo cumplimiento.



LA DEFENSA

El defensor Luis Gabriel Tanino expresó que “vamos a demostrar, por eso no objetamos las pruebas del fiscal, vamos a demostrar que Rolón no tiene nada que ver con lo que pasó con sus hijos. Parecería que le estamos haciendo cargar el hecho de que los menores se hayan ido del lugar de residencia por su propia voluntad y terminaron en la casa de sus hermanos, la verdad, extrañando a sus padres, pero con dos dedos de frente y con buena cordura no se los contactó con los padres, sino por mensajes diciendo “Papá te extraña, ya vamos a revertir esta situación pero Papá no puede verte. El encuadre que ha hecho el fiscal peca muy distante de la calificación elegida y también vamos a demostrar que ésto tiene mucha connotación política, que lamentablemente se pega… de hecho lo trajo a colación el fiscal por una causa internacional, donde pareciera que Rolón después de una doble instancia judicial le tenemos que cargar la culpa a él no de un solo Juez sino de 3 Camaristas más, por eso vamos a demostrar que no existen pruebas en absoluto que puedan condenar a Rolón por un ocultamiento o sustracción de una menor de 3 años”.

Luego de escuchar los alegatos de apertura comenzaron a declarar los testigos, instancia que se agotó en las audiencias de la semana. Este lunes 30 de septiembre a las 09:00 horas serán los alegatos finales y el miércoles 02 de octubre la lectura del veredicto a las 12:00 horas.

