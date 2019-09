El Ministerio de Salud brindó recomendaciones ante el brote de norovirus en Maciel

El Ministerio de Salud de la provincia, a través de la dirección de Promoción y Prevención de la Salud, informó que este miércoles se recibieron los resultados de las muestras enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia “Dr. Carlos Malbrán”, ante la situación epidemilogógica detectada en la ciudad de Maciel (departamento San Jerónimo).

Sobre los resultados obtenidos, desde la cartera sanitaria se informó que en dos de las muestras se aisló Norovirus, al cual se determinó como responsable del brote de gastroenteritis que afecta a la localidad de Maciel.

Actualmente son 400 los casos reportados y asistidos en efectores públicos y privados de la localidad, los cuales presentan buena evolución.

Respecto de las medidas implementadas desde el inicio, desde el Ministerio se informó que se trabajó con el equipo local de salud y la dirección de Epidemiología sobre las estrategias para la prevención. En tanto, personal del área prepara una serie de charlas sobre norovirus para difundir entre la comunidad

NOROVIRUS

Se trata de virus que provocan gastroenteritis aguda. Pueden afectar a personas de cualquier edad. Los casos y los brotes por norovirus en el mundo son más comunes en los meses de invierno y sobre todo en ambientes cerrados, como hospitales, residencias de mayores, guarderías y colegios.

Son virus muy contagiosos. Se encuentran en el vómito y/o material fecal de las personas infectadas. El contagio ocurre por vía fecal/oral al ingerir alimentos o líquidos contaminados, tocar superficies u objetos contaminados, o tener contacto directo con otra persona infectada. Quienes trabajan en instituciones cerradas como guarderías u hogares de adultos mayores, entre otros, deben tener especial cuidado al manipular los pañales.

Las personas infectadas son contagiosas desde el momento en que comienzan con síntomas, hasta al menos tres días después de su recuperación. Cualquier persona puede infectarse. Hay muchas variedades del virus por lo cual se puede tener más de una infección a lo largo de la vida.

Los síntomas se presentan entre las 24 y las 48 horas luego del contacto con el virus, pero pueden aparecer tan pronto como 12 horas después de la exposición. La enfermedad, a menudo comienza repentinamente y la persona puede sentirse muy enferma. Los síntomas más comunes son: diarrea, vómitos, náuseas, dolor de estómago, fiebre, dolor de cabeza y dolores corporales.

La mayoría de las personas mejoran entre 1 y 3 días. Sin embargo, puede ocurrir deshidratación si no se beben suficientes líquidos para reemplazar los que se perdieron.

Para el tratamiento no existe un medicamento antiviral específico ni son de utilidad los antibióticos. Lo principal es rehidratarse bebiendo abundante líquido y siempre consultar al médico; permanecer en el hogar, no concurrir al trabajo ni a la escuela y evitar viajes mientras duren los síntomas

Las medidas de prevención más efectivas son:

<< Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón: especialmente después de ir al baño o cambiar pañales; siempre antes de preparar, manipular o ingerir alimentos; y antes de tomar medicamentos o darlos a otra persona. Si no cuenta con agua y jabón puede usar un desinfectante de manos a base de alcohol. << Lavar cuidadosamente las frutas y verduras. Cocinar completamente los alimentos antes de comerlos. Si está enfermo no prepare alimentos para otras personas. << Limpiar y desinfectar a fondo las superficies contaminadas. Limpiar con detergente y luego desinfectar con lavandina diluida: diluir la lavandina al momento de usarla con agua fría, dejarla actuar 10 minutos como mínimo, usar una concentración al 5% (una taza de lavandina en un balde de agua), no conservar la dilución ya que pierde sus propiedades desinfectantes, nunca mezclar con otros productos de limpieza y mantener alejada de los niños y adecuadamente rotulada. << Desechar adecuadamente vómitos, materia fecal o pañales. Para ello se recomienda absorber el material con toallas o papel desechable, colocarlas en bolsas desechables de plástico y asegurarse de que el área circundante se mantenga limpia y desinfectada. << Retirar y lavar inmediatamente toda la ropa de cama o prendas que tengan vómito o materia fecal. Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado