Salvador Distefano: “Más controles e impuestos. El dólar como refugio”

El PBI caería un 3% en 2019. La deuda bajó en julio, su relación con el PBI es mucho más baja que un trimestre atrás. Se cortan financiaciones en dólares, vamos a un cepo más duro. Se vendría un impuesto a los activos en el exterior.

¿Llegaron nuevos datos de la economía?

. – Correcto, las cuentas públicas nos muestran que para los últimos 12 meses el déficit primario se ubica en $ 160.000 millones, a este ritmo será muy difícil llegar a fin de año con déficit cero, la mayoría de las consultoras lo estiman en torno de los $ 450.000 millones, que a un tipo de cambio de $ 70,0 nos daría unos U$S 6.400 millones. Si el PBI a fin de año se ubica en torno de los U$S 400.000 millones, esto implicaría un déficit del 1,6% del PBI.

¿Cómo se financiaría dicho déficit?

. – El gobierno le pediría al FMI que se efectivice el desembolso de los U$S 5.400 millones, si ello no ocurre solo queda la emisión monetaria para financiar el déficit.

¿El PBI al segundo trimestre?

. – Nosotros hacemos el cálculo anualizado, el PBI es de U$S 417.818 millones, que comparado con la deuda pública que asciende a U$S 307.600 millones, nos da un nivel de endeudamiento del 73,6%. Según nuestras estimaciones, dicha deuda se compondría de la siguiente manera: a) Deuda Intraestado U$S 108.200 millones; b) Deuda con organismos financiero U$S 67.600 millones y c) Deuda con acreedores privados U$S 131.800 millones.

Si omitimos la deuda intraestado.

. – La deuda pública ascendería a U$S 199.400 millones y representa el 47,7% del PBI. No es una suma baja pero tampoco muy elevada. El problema de Argentina no es el stock de deuda, es cómo pagarla ya que no genera ingresos suficientes para atender sus gastos de funcionamiento y pagar intereses.

¿Cuánto paga de intereses al año?

. – Estimamos que paga de intereses unos U$S 12.000 millones por año, esto implica el 2,9% del PBI.

¿Cómo reperfilarías la deuda?

. – Si el próximo gobierno alarga los plazos de amortización sin quita de capital e interés, pero capitalizando los intereses de la deuda por 3 años, se estaría ahorrando un desembolso de U$S 36.000 millones. Por otro lado, debería lanzar un plan para que el déficit fiscal de $ 450.000 millones se transforme en un superávit fiscal, que en 3 años se ubique en torno del 3% del PBI. De esta forma cuando comience a pagar intereses, podrá afrontar el pago con recursos propios.

¿Cómo quedaron las reservas?

. – Con datos al 18 de septiembre las reservas se ubican en U$S 49.818 millones, en septiembre caen en U$S 4.282 millones, pero se nota una clara desaceleración. La base monetaria atemperó la suba y tiende a estabilizarse. El total de pasivos sobre las reservas nos da un dólar de $ 50,63 cuando en el mercado se ubica en $ 56,62 el dólar oficial, $ 65,00 el dólar bolsa y $ 68 el contado con liqui.

¿Cómo ves la evolución del dólar?

. – No estamos en un dólar de equilibrio, si haces una encuesta la gente está más para comprar dólares que para vender. No hay un gran apetito para invertir.

¿Qué esperan los inversores para invertir?

. – Esperan dos cosas, internacionalmente Argentina dejaría de pertenecer al conjunto de países emergentes y volvería a recalificarse como país de frontera. Cuando esto suceda sufriremos alguna baja adicional en bonos, y allí sería momento para comenzar a invertir. En segundo lugar, nadie conoce el plan económico del próximo presidente, qué impuestos aplicará, qué hará con los gastos y cómo reestructuraría la deuda pública. En este contexto, los inversores están de brazos caídas y los operadores en el mercado de capitales se han transformado en una casa de cambios, solo compran dólares.

¿El mercado de futuro?

. – Ya no es un mercado interesante para especuladores, es un muy buen mercado para cobertura de quienes exportan e importan, allí se juega el precio del dólar mayorista, y en el mercado si quieres una buena cantidad de dólares deberás comprar el dólar bolsa. El interés abierto en el Rofex hoy suma U$S 1.955 millones, lejos de los U$S 5.500 millones que tenía hace unos meses atrás.

¿Qué pasa con los depósitos?

. – Los depósitos en dólares totales suman U$S 23.591 millones caen en U$S 11.164 millones respecto al 31 de julio pasado. La gran noticia es que quienes pidieron esos dólares lo recibieron sin ningún tipo de problemas. La salida de dólares del sistema se está atemperando, pero los bancos se han curado en salud, han comenzado a recortar las financiaciones en moneda dólar. Los préstamos en dólares se ubican en U$S 14.300 millones y cayeron en U$S 2.000 millones desde el 31 de julio a la fecha.

El mercado está cada vez con menos financiamiento.

. – Correcto, por eso auguramos que en el tercer y cuarto trimestre del año la economía sufrirá una fuerte baja. Nuestro pronóstico es una caída entre el 3,0% y 3,5% del PBI para este año, con una baja del 8,0% para el consumo privado y del 20% para la inversión.

¿Qué esperas para algunos sectores?

. – Para la Industria una caída del 10,0%, Construcción 6%, Comercio el 11% y Hoteles y Restaurante el 3,0%. El sector Agricultura, Ganadería y Pesca lo vemos creciendo el 20%. Estos 4 sectores representan el 40% del PBI.

¿Conclusión?

. – Bajo el gobierno de Macri las compras de dólares por parte del público sumaron un total de U$S 58.662 millones, con datos al mes de agosto de 2019. Si a esto le sumamos las inversiones de argentinos en el exterior llegamos a la friolera de U$S 79.065 millones, que es el total de la formación de activos en el exterior del sector privado.

. – El cepo detendrá esta salida, con lo cual el gobierno lo utilizaría para cuidar las reservas reales, que informaremos en informe privado, dado lo sensible de la información. Es muy probable que los controles se incrementen, no descartamos que aparezca el dólar turista.

. – En el día de hoy vencen bonos en pesos por un total de $ 28.000 millones, no conocemos el destino que tomará este dinero, si compran dólares para migrar al exterior subiría mucho el dólar contado con liqui ya que se necesitarían unos U$S 400 millones aproximadamente.

. – No vemos volumen en el mercado, la bolsa está en un techo en una banda de precios entre 30.000 y 31.000 puntos sin noticias importantes a la vista. Los bonos en paridades inferiores al 50% y nadie hace cola para comprarlos.

. – El próximo gobierno debería realizar un plan fiscal sustentable, no hay anuncios de baja de gastos, más bien hay una búsqueda de mayores ingresos vía impuestos a los que tienen ahorros o activos en el exterior. Muchos argentinos piensan hacerse ciudadanos de otros países para pagar menos impuestos. El total de activos de los argentinos en el exterior se ubicaría en torno de los U$S 380.000 millones.

. – El crédito en $ tiene una tasa imposible de pagar, y el crédito en dólares comenzó a recortarse producto de la salida de depósitos. En resumen, no hay crédito para dinamizar la economía en lo que resta del año.