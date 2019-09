Salvador Distefano: “Bonos bajo sospecha y acciones con menos ganancias”

Todos los caminos conducen al dólar billete. El mercado no conoce qué hará el gobierno con la reestructuración de deuda, las empresas que cotizan en bolsa están estresadas y no generan ganancias para convalidar un precio más alto en el mercado. La credibilidad del gobierno en el tacho de basura.

¿Qué pasó después de las PASO?

. – Dos cosas muy importantes, el gobierno está perdiendo el control de la economía, faltan dólares y empleos, esto derivó en una fuerte contracción económica, que se llevó puesto a los bonos y a las acciones.

¿Vamos despacio?

. – Correcto, desde las PASO en adelante el gobierno se quedó sin financiamiento externo, porque el FMI se borró, y solo ingresan divisas por la diferencia de la balanza comercial. En cambio, las reservas disminuyen por 3 factores: a) pago de deuda pública, b) compra hormiga de los inversores y c) retiro de dólares de los bancos.

¿Qué hace el gobierno?

. – Reperfiló los pagos de la deuda de corto plazo, y se prepara para reperfilar el conjunto de vencimientos del año 2020. La mejor propuesta sería extender el pago de capital 5 años, no bajar ni realizar quita sobre la tasa de interés, y capitalizar los intereses que vencen en los próximos 2 años, de modo tal que el gobierno no tenga que realizar desembolsos de fondos durante 24 meses, esto le daría oxigeno ya que no estaría obligado a desembolsar cerca de U$S 25.000 millones en el período de análisis.

¿Qué hizo el gobierno con la compra de dólares del público?

. – Llevó adelante un liso y llano desdoblamiento cambiario. Solo los particulares pueden comprar U$S 10.000 por mes. El resto de los actores pueden importar y exportar a un dólar comercial o mayorista como se le llama en el mercado. Las operaciones financieras o de atesoramiento la deben realizar a través del dólar bolsa, entre el dólar financiero y comercial hay una brecha del 15%, bajo el gobierno de Cristina de Kirchner dicha brecha osciló entre el 20% y 80%.

¿Aumentarán los controles?

. – Creemos que el cepo será mucho más duro, no descaramos que el límite de compra de las personas humanas baje de U$S 10.000, y por otro lado creo que se implementaría el dólar turismo, que sería similar o igual al dólar financiero o bolsa. Por las dudas sacá los pasajes ya, Aerolíneas Argentinas que pierde mucho dinero ofrece pasajes al exterior en precios a dólar oficial y en 12 cuotas sin interés, si una Pyme necesita un descubierto te piden una tasa del 90% anual.

¿Qué sucede con los depósitos?

. – Los depósitos en dólares sumaban U$S 35.000 millones, y en menos de dos meses bajaron a U$S 10.000 millones, y hoy están estabilizados en torno de los U$S 25.000 millones, el mercado dejó de sacar dólares de los bancos y se vive una calma financiera.

¿Cómo ves que se comporten todas estas variables a mediano plazo?

. – Consideramos que el gobierno congeló algunas variables como las tarifas públicas, e invitó al mercado a la emisión monetaria. Esta mayor emisión traerá problemas, porque una suba de liquidez con una inexistente demanda de pesos traerá como correlato un aumento en la brecha entre el dólar comercial y financiero.

¿Cómo ves al dólar comercial?

. – El gobierno no podrá mantener por mucho tiempo al dólar por debajo de $ 60,00 con niveles de inflación que se tornan inmanejables. El dólar debería copiar a la inflación como mínimo, hoy estaríamos mejor con un dólar en $ 70,00 que este dólar en $ 56,50. El gobierno redoblaría esfuerzos para congelar al dólar debajo de $ 60,00 para las elecciones.

¿Cómo ves el dólar financiero?

. – Creo que en la medida que nos acerquemos a las elecciones el dólar financiero trepará a una brecha que se ubicaría en torno del 50%, esto implica un dólar financiero que podría estar cerca de $ 90.

¿Cómo ves al mercado de bonos?

. – Nadie le cree al gobierno, por ende, todos presuponen que el reperfilamiento de las letes y lecap terminará en un segundo reperfilamiento. La única verdad es la realidad, las reestructuraciones se realizan mirando el posible flujo de fondos futuro, y eso estará dado por la política que fije el próximo presidente. Conclusión, no se puede hablar de reestructuración hasta después del 27 de octubre.

¿De acciones ni hablemos?

. – El valor de las empresas está dado por el flujo de fondos futuros que tienen corregido para la tasa de riesgo país. Con la recesión actual y la extravagante tasa de riesgo país, no esperes que las acciones tengan un comportamiento alcista.

¿Entonces?

. – Hoy lo único barato es el dólar, ya sea comercial, oficial o financiero. Hay que acopiar mercadería y billetes, el resto de los instrumentos financieros están todos bajo sospecha de reperfilamiento y las acciones de menores ganancias.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.