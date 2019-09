Proponen Creación de la Bolsa de Comercio del Mercosur

El parlamentario Humberto Benedetto ha presentado en el Parlamento del Mercosur un Proyecto sobre la Creación de la Bolsa de Comercio del Mercosur, entidad que tendrá como principal actividad la comercialización de Productos Básicos, Industrializados y acciones de empresas de origen regional o que operen comercialmente dentro del Mercosur.





La corporación recomendada podrá ser de carácter estatal, mixta o privada, permitiendo en estos dos últimos casos la participación de la totalidad de las bolsas de valores de la región que consideren atinado ser parte de la misma.

Además el proyecto prevee que Independientemente del lugar físico de su sede central, la Bolsa de Comercio del MERCOSUR, deberá tener al menos una filial en cada estado parte, a fin de permitir el acceso a las diversas empresas e inversores de cada estado parte.

La Bolsa de Comercio del Mercosur operará mercados a futuro de los diversos productos básicos o de mediana industrialización que se producen en la región ya sean de carácter Energéticos (Petróleo, Gas, Combustibles etc), Minerales Industriales Cobre, Aluminio, Etc): Agrícolas- Ganaderos o forestales o de Industrialización mediana (Lácteos, Carnes, Aceites vegetales, Bio Combustibles, Cueros o productos o sub productos alimentarios a granel) y La Comercialización se realizará en las diversas monedas existentes en la región, procurando a futuro creación de una moneda única de intercambio ya sea física o virtual.

En los fundamentos del proyecto el parlamentario expresa que “Los Estados Partes del Mercosur tienen como principales productos de exportación los denominados commodietes, y su proyección en cuanto a producción de bienes primarios y agroalimentarios muestra un crecimiento importante en los últimos años, y mediante los acuerdos comerciales recientes y en procesos se convertirán en los próximos años en los mayores exportadores mundiales de diversos productos tales como carnes, cereales, oleaginosas y diversos productos primarios cuya cotización no se realizan en su propio territorio sino en bolsas de valores ligados a países extra zona, quienes determinan el valor de nuestras exportaciones. En efecto, las bolsas de valores como Chicago determinan cual es el precio de los productos de nuestra tierra”.

“En los últimos años, mientras los mercados de nuestra región avanzan en tratados comerciales con la Unión Europea, Corea, Canadá y varios países o bloques más, los países más poderosos del mundo han comenzado una guerra comercial que afecta sensiblemente los precios de nuestros productos, para que después países como China terminen comprando a menor precio en nuestras regiones”, dice como fundamento el proyecto de Humberto Benedetto, diputado del Parlamento del Mercosur.