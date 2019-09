Lifschitz en el Día del Maestro: “La docencia permite trasladar de generación en generación conocimiento, cultura e historia”

El gobernador Miguel Lifschitz, acompañado por la ministra de Educación, Claudia Balagué, encabezaron este martes el acto de celebración por el Día del Maestro “Camino de la educación santafesina”, en un nuevo aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.

“Hoy nos reunimos para celebrar el Día del Maestro y también para homenajear a maestros y maestras destacados elegidos por sus propios compañeros de trabajo. En esta oportunidad recordamos la historia de la educación, a Domingo Faustino Sarmiento y, en su nombre, a todos los grandes maestros y maestras que dio la Argentina y, particularmente, la provincia de Santa Fe”, afirmó Lifschitz.

“La docencia permite trasladar de generación en generación el conocimiento, la cultura y la historia. La educación se reinventa todos los días y se construye en el aula. En estos años hemos recorrido infinidad de instituciones, participado de centenarios y de distintos aniversarios de las escuelas santafesinas. Me llevo una cantidad de recuerdos que he podido compartir con cada uno de ustedes”.

“Los resultados obtenidos en educación nos llenan de satisfacción. No es el esfuerzo individual de una maestra, de una escuela, sino que es un esfuerzo colectivo y un trabajo realizado por el conjunto del sistema educativo de la provincia de Santa Fe. Creo que hemos trazado un camino, una política de Estado, que no tengo dudas, más allá de los matices de la política, tendrá que continuar en los próximos años porque es un patrimonio común, no de un espacio político, sino del conjunto de los maestros y maestras de la provincia”, concluyó Lifschitz.

CAMINO DE LA EDUCACIÓN SANTAFESINA

Por su parte, Balagué sostuvo que “este camino maravilloso de la educación santafesina es un camino que venimos construyendo desde 2013, cuando decidimos afianzar este momento de reconocimiento, de compartir, de encontrarnos y, fundamentalmente, de resaltar esta labor maravillosa que hace cada uno de ustedes en sus escuelas, en sus aulas, con sus estudiantes”.

“Cuando comenzamos en el ministerio, escuché a muchos docentes que planteaban esto de sentirse solos y realmente nos dolía. Tenemos que acompañarlos más, estar junto a ellos transitando el camino. Y allí comenzó un recorrido enorme por cada una de las 5000 escuelas de nuestro querido territorio, tomando de cada uno de ustedes las iniciativas, las ideas, las propuestas y las demandas. Con todo eso se construyó el camino y se construyeron políticas públicas que hoy son reconocidas, no solo en Argentina, si no en otros lugares de Latinoamérica”.

“Para todos ustedes, para quienes reciben hoy nuestro reconocimiento y de sus comunidades educativas, feliz día del maestro”, concluyó Balagué.

RECONOCIMIENTOS

En esta oportunidad, el Ministerio de Educación reconoció a 200 docentes que fueron postulados por sus escuelas en una convocatoria abierta a todos los educadores de Santa Fe, públicos y privados, de los distintos niveles y modalidades. Se adjunta en formato PDF el listado de docentes que fueron homenajeados.

Además, se anunciaron los nueve maestros, uno por cada Regional educativa, que se sumarán al “Camino de la educación santafesina” y recibirán la distinción “Olga y Leticia Cossettini”.

Ellos son:

– Liliana Ester Strubia, de la Escuela primaria 684 de Tostado (Región I);

– Aldo Cian, de la Escuela Primaria con Albergue N° 1221 de Estancia La Sombrilla – Los Amores (Región II);

– José Luis Lodigiani, director de la Escuela de Enseñanza Media Para Adultos Nº 1278 de Humboldt (Región III);

– Pablo Dallia, profesor de Educación Física de la Escuela Primaria Intercultural Bilingue N° 430 de Colonia Dolores (Región IV);

– Stella Maris Vallopi, directora de la Escuela Especial Nº 2044 de Casilda (Región V);

– Susana Inés Martínez, del Instituto Superior del Profesorado N° 16 “Dr. Bernardo A Houssay”, de Rosario (Región VI);

– Neli Juana Zugazti, de la Escuela Especial Laboral N° 2103, de Teodelina (Región VII);

– Graciela Moresco, del Jardín 1475 de Carlos Pellegrini (Región VIII);

– Rosana Mori, de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos Nª 1330 y la secundaria del Vuelvo virtual, de San Cristóbal (Región IX).

PRESENTES

Durante la actividad, llevada a cabo en La Redonda de la ciudad de Santa Fe, también estuvieron presentes la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Erica Hynes; el ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza; el asesor del Gabinete Provincial, Juan Carlos Zabalza; el concejal de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón; y el diputado provincial Jorge Henn.

