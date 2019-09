Salvador Distefano: “Otra vez sopa, la bicicleta argentina”

Podés comprar dólar oficial y vender dólar bolsa. Tenemos tres tipos de dólares. No hay corralito. Sí tenemos un cepo y desdoblamiento cambiario. Si viajas al exterior no hay cepo, para personas humanas podés migrar dinero al exterior a cuenta propia. Empresas tienen corralón para atesoramiento, pueden pagar impuestos con letras. Entérate en esta nota.

¿Qué te parecen las medidas?

. – No te apures, vamos por parte, despacito.

¿Quiénes venderán dólares?

. – El gobierno intima a los exportadores a que liquiden todas sus operaciones de inmediato, y las nuevas con 5 días de plazo. Esto implica que deben liquidar unos U$S 10.000 millones aproximadamente. Esto debería hacer que el dólar oficial baje de $ 60,00.

¿Cuántos dólares hay?

. – Existen tres tipos de dólares, a saber:

1) Dólar oficial: Lo podés comprar en los bancos y tienen un límite de compra de U$S 10.000. Las empresas no pueden comprar dólares para atesoramiento, pero sí lo pueden adquirir para hacer operaciones de comercio exterior o pagar deudas.

2) Dólar bolsa: Es el dólar que conseguís comprando título público en dólares en pesos y los vendes en dólares, seguramente existirá una brecha de precio con el dólar oficial.

3) Dólar blue o informal: Es el dólar por fuera del circuito formal, seguramente valdrá más que el dólar oficial y el dólar bolsa.

¿Qué sucede con los viajes al exterior?

. – Podés comprar los viajes al exterior que quieras, no hay ningún limite a este tipo de operatoria.

¿Si tengo dinero y quiero girarlo al exterior?

. – Podes girar lo que quieras a cuentas propias, el dinero es tuyo y haces lo que quieras.

¿Qué sucede si vendo mercadería por valor de U$S 100.000 y quiero comprar dólares?

. – Tendrás que comprar U$S 10.000 en el mercado oficial, y el resto dólar bolsa que seguramente tendrá una cotización superior al dólar oficial. Esta operación la podés realizar por un agente de bolsa, no está claro si la pueden realizar los bancos.

Me reperfilaron las letras que tenía compradas ¿Qué hago?

. – Vas a recibir el 15% en efectivo a su vencimiento, el 25% a 90 días y el 60% a 180 días. Si queres recuperar el dinero más rápido podés utilizarlas para pagar deudas de seguridad social a su valor técnico, esto implica al 100% de su valor más los intereses corridos a la fecha que realices el pago con estos instrumentos.

¿Las empresas pueden comprar dólares para atesoramiento?

. – De ninguna manera, está prohibido.

Conclusiones

. – El dólar oficial debería arbitrar a la baja, dado que habrá una avalancha de operaciones de exportación que se liquidarán en lo inmediato.

. – Con datos al 28 de agosto los depósitos en dólares suman U$S 30.948 millones. Se distribuyen de la siguiente manera:

Cuenta corriente U$S 716 millones

Caja de ahorro U$S 22.381 millones

Plazo fijo U$S 7.851 millones.

El Banco Central traería U$S 20.000 millones para devolver a los ahorristas, esto implica que puede devolver el 64,6% de los depósitos.

. – Los depósitos en pesos suman el equivalente a U$S 53.275 millones

Cuenta corriente: $ 1.050.736 – U$S 17.786

Caja de ahorro: $ 608.947 – U$S 10.308

Plazo fijo: $ 1.487.537 – U$S 25.180

Recordemos que los ahorristas pueden retirar estos depósitos, pero para comprar dólares a valor oficial solo pueden adquirir U$S 10.000 por persona, para el resto deben comprar dólar bolsa o recurrir al mercado informal.

. – En el mercado de personas humanas, en el mes de julio se compraron U$S por el equivalente a U$S 1.701 millones, de estas operaciones el 69% fueron compras por un monto inferior a los U$S 10.000. Las compras brutas involucraron a 1,5 millones de personas.

. – En el mercado de personas humanas, en el mes de julio se vendieron U$S por el equivalente a U$S 561 millones, de estas operaciones el 64% fueron ventas por menos de U$S 10.000. Las ventas brutas involucraron a cerca de 530.000 personas.

.- Habrá menos compra en el mes de septiembre ya que hay un límite de U$S 10.000.

. – En el último mes aumenta la cantidad de gente que compra y vende dólares, totalizando cerca de 2.000.000 de personas que representaría el 4,4% de la población.

. – En el mes de julio los inversores institucionales compraron dólares por un total de U$S 1.456 millones. Estas compras no se volverán a repetir porque estarán prohibidas.

. – Las personas humanas en este contexto pueden comprar dólar en el mercado oficial, y vender dólar bolsa con una diferencia de dinero a su favor, por esta operación deberán pagar impuesto a las ganancias.

. – El mercado arbitrará a la baja, y solo sabremos si el plan es un éxito dependiendo de la cantidad de personas que retiren fondos de los bancos, las medidas deberían llevar tranquilidad, pero nadie sabe cómo se mueven las masas, y qué grado de temor tienen ante este escenario financiero.

. – Estamos con tipo de cambio diferencial, cepo y sin corralito.

.- Las reservas del Banco Central suman U$S 56.953 millones, no puede tocar los U$S 12.730 millones de encajes, el resto lo pueden tomar para intervenir en el mercado, y dejarle reservas reales negativas al próximo gobierno. El BCRA tiene U$S 44.223 millones para intervenir, de ese total U$S 18.000 millones en un swap chino que para utilizarlo debería mutar yuanes por dólares. En forma inmediata cuenta con U$S 26.233 millones. Es mucho dinero.

.- Ojalá tengamos suerte y superemos estos problemas, necesitamos llegar a las elecciones, ver el resultado e iniciar una nueva etapa económica, que podrá ser mejor o peor, pero al menos con una guía que nos aclare el camino.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.