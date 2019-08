Hospital Samco Villa Ocampo: Fue abandono de persona…?

El accidente automovilístico que sufrió Carlos Javier Pittau, ocurrió en la madrugada del domingo 18 de agosto del 2.019, alrededor de las 05,15 horas, sobre la ruta nacional once, en el ingreso norte de la ciudad de Villa Ocampo, a 300 metros del hospital zonal, donde lo trasladaron y a partir de ese momento, el joven lesionado que llegó gimiendo de dolor al nosocomio, completamente lúcido, comenzó a vivir sus últimos minutos de vida, en realidad más de una hora y media, hasta que falleció, por la desatención del médico de guardia, que ignoró la situación, diciendo inclusive, que eran solo raspones.

Por ese motivo los familiares efectuaron una denuncia judicial de ABANDONO DE PERSONA, que está a cargo del Fiscal Juan Carlos Koguc, que ya inició las actuaciones pertinentes, ordenando la exhumación del cuerpo para que se realice la autopsia correspondiente en la morgue judicial de Reconquista. Ya está en manos del representante público de la acusación, los resultados de dichos estudios científicos, que dicen: Fractura compleja de pelvis, con desplazamiento de la estructura iliopubiana e impactación sobre el recto, el cual causa la perforación del mismo, fractura de húmero y politraumatismo cerrado de abdomen inferior, entre otras cosas; la autopsia lo realizó el médico forense, doctor Horacio Goldaráz y conforman el equipo, un técnico esvicerador de la PDI y un técnico radiólogo de la Fuerza aérea.

En nombre de la familia directa, los padres Gladis y Omar, los hermanos Laura, Walter y Alejandra, ésta última, nos hizo un relevamiento cronológico de cómo sucedieron los hechos a partir de la llegada de Javier al hospital de Villa Ocampo:

“A las 05:45 horas, recibo llamado de mi Hermano Walter diciéndome que me dirija a Villa Ocampo que Javier había volcado con el auto y que no tenía más información, ni donde se encontraba ya que la Policía que dio aviso a mis padres solamente notificaron lo sucedido.

Javier ingresa al Samco de Villa Ocampo a las 05:15 horas, en la hoja de Enfermería detallan que le colocan 2 ampollas de Diclofenac + 1 de Reliverán, vía endovenosa, toman temperatura y presión.

06:15 horas Ingreso al Samco y me dirijo corriendo hacia la habitación que se encuentra mi hermano (el guardia me indica la habitación), al llegar se encuentra la novia Carolina Hardy y su hermano, le pregunto a la misma qué dijo el médico?, en ese momento expresa que le informan que solamente hay que pasarle suero. La ropa no le habían sacado, la tenía puesta.

Javier manifiesta dolor intenso constantemente, indica la cintura y zona abdominal, estaba consciente en todo momento, identificaba personas y lugar, le pregunto qué le paso? te quedaste dormido?? !sii! me responde, en paralelo no podía quedarse quieto por el intenso dolor que sentía, nadie en la habitación asistiendo, el suero se había terminado y siento que estaba frío y sudoroso, y color pálido.

06:20 horas me dirijo a enfermería que se encuentra a pocos metros de donde estaba la habitación, había cuatro enfermeras, le pido por favor que alguien venga a tomarle la presión porque estaba sudando en frío y el suero se había terminado ( igualmente por el movimiento del brazo, al no poder contenerse se le había salido), llegan dos enfermeras, una intenta reiteradas veces tomarle la presión pero no logra, le pide ayuda a la otra , en ese momento se dan cuenta que estaba hipotenso ( presión 80/40)

Mientras tanto Carolina ( la novia) pide una tijera para poder cortarle la ropa y sacársela, ya que nunca había sido revisado.

Luego de eso una de las enfermeras va en busca del Dr Jorge Luis Bolaño, médico de guardia, quien llega a la habitación, lo mira desde el pie de la cama y le pregunta ” qué te duele”??( sin palparlo en ningún momento), nuevamente mi hermano descompensado y manifestando dolor intenso indica zona abdominal, por lo que el Dr manifiesta que hay que hacer una ecografía, por lo que dice que llamará al ecógrafo doctor Fiant, vuelve a los minutos diciendo que no pudo dar con él, que entonces hay que programar un traslado a Reconquista.

En ese momento yo voy a enfermería porque se me había bajado la presión, a solicitar algo dulce, mientras el médico estaba decidiendo a dónde trasladarlo, luego de unos minutos dice, al Sanatorio Reconquista, se comunica con la Dra Cerino, en paralelo una enfermera empieza a llamar para solicitar la ambulancia, el Dr completa la hoja de Traslado 06:30 horas ( es poco legible )

Nos dirigimos a la Habitación, en ese instante Walter estaba al lado de Javi (también en la habitación Carolina Hardy y su hermano) y le toma el primer paro cardíaco, Walter le grita y le da palmadas en la cara, mientras lo nombra Javi.. Javi, le digo que pasa!! No respira, me responde!

En ese instante el Dr solicita que todos salgamos de la habitación, cierran la puerta, a los 5 minutos aprox. sale el Dr, y me informa que se suspende el traslado, porque entró en paro, no sale y está inconsciente, vuelve a ingresar a la habitación, y luego de unos minutos, no sabría cuánto sale a informarme que mi hermano había fallecido.

07:17 horas llamo a mi casa para informar a mis padres/ 07:23 horas, llamo a Walter para informarle, ya que en ese momento tuvo que dirigirse a la comisaría porque debía retirar las pertenencias de Javi que habían sacado del vehículo”.

A modo de reflexión, continúa diciendo Alejandra:

“Hora de ingreso de Javi al SAMCO 05:15. Hora de solicitar el traslado 06:30? en realidad fue un poco más tarde..( es lo que se entiende según la letra del médico) Por qué no lo solicitó antes??? si sabía que no contaba con cuerpo médico para una cirugía de urgencia??”.

“Los gritos de mi hermano se escuchaban hasta en los pasillos, si yo no llamaba a las enfermeras, nadie venía a verlo, ni asistirlo”.

“Cuando le solicito al Dr le coloque algo para calmar sus dolores, me dice que no se puede tapar el dolor, pero supuestamente era solo un raspón. Bien, entonces porqué cuando lo reciben a las 05:30 horas del 18/08/19 le colocan 2 ampollas de Diclofenac + 1 de Reliverán.. No es que no se puede tapar el dolor??”.

“No tenía oxígeno, estaba con ropa, y sucio (con resto de pasto), que por insistencia de Carolina trajeron una tijera para poder sacarle la ropa y asearlo”.

“Nunca el Dr. lo revisó al recibirlo, no le hizo estudios llámese radiografía, ecografía, lo que se considera necesario al recibir un accidentado. Porque dijo que solamente era un raspón y ya se iba a calmar”.

“Por lo tanto no es mala Praxis, porque nunca intervino, esto se parece más a lo que se denomina “Abandono de Persona”, la justicia lo determinará”.

“Al final me decía, lo que pudo haber causado la muerte… pregunto.. Si no sabía, en estos casos no se adivina.. Había que derivarlo en forma urgente a fin de evaluarlo”.

“Por último…. como familia, lo que buscamos es JUSTICIA y que nos unamos como sociedad para que no vuelva a pasar”, finalizó diciendo su hermana Alejandra en nombre d toda su familia.

Fuente: Antonio Avalos – Las Toscas Multimedios