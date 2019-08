Salvador Distefano: “Los números son malos, prueba de fuego”

Las reservas reales ya se ubican por debajo de los U$S 14.000 millones, se perdieron reservas por U$S 9.000 millones en agosto. Hay salida de depósitos en U$S buscando caja de seguridad. Los depósitos a plazo fijo en $ no caen y se renuevan a tasas superiores al 50% anual. El Banco Central muy descapitalizado, el atesoramiento en dólares crece.

Te veo preocupado

. – En verdad los números del mercado cambiario fueron muy malos. Lo vamos a ir desgranando en este espacio a saber:

Inversión extranjera directa: En el año 2019 ascendió a un promedio de U$S 268 millones mensuales, cuando en el año 2018 fue de U$S 202 millones mensuales. Hay más inversión extranjera, pero es un número irrelevante en función del PBI argentino. Con estos montos no logramos una mejora significativa de la inversión.

Inversión en cartera: En el último mes de julio la salida de fondos fue de U$S 850 millones, la sangría no parece terminar nunca. En los últimos 16 meses desde abril en adelante la salida de fondos fue de U$S 10.786 millones. Nada hace presagiar que en agosto luego del resultado electoral no observemos una salida mayor de fondos.

Atesoramiento de dólares billetes: El total de dólares comprados en julio se ubicó en U$S 1.953 millones, suma para el año 2019 un total de U$S 8.087 millones. Si bien la dolarización de cartera es sustancialmente menor a la de años anteriores, no deja de ser preocupante su persistencia en el tiempo, a pesar de la recesión imperante.

Inversiones de residentes en el exterior: Es otra cuenta que refleja la salida de fondos, desde cuentas locales al exterior, en lo que va del año 2019 se fueron U$S 5.740 millones, una cifra similar a la de un año atrás.

Turismo: El neto es una salida de fondos, en el mes de julio se fueron por esta cuenta U$S 451 millones (ingresaron U$S 153 millones y salieron U$S 604 millones), es la segunda mayor marca del año después del record de enero que fueron U$S 550 millones. En los últimos 12 meses por esta cuenta se fueron U$S 4.212 millones.

Son números muy malos.

. – En julio, previo a las elecciones PASO, el mercado lejos de apoyar se estaba retirando del mercado. La inversión en cartera siguió saliendo, la inversión de residentes en el exterior es similar a la del año 2018 y el atesoramiento sigue en un nivel elevado.

¿Cómo impacta en las reservas?

. – Al 31 de julio las reservas eran de U$S 67.899 millones, y hoy se ubican en U$S 58.894 millones, la baja es de U$S 9.005 millones, una cifra preocupante. En la semana que se inicia se renuevan letes por un total de U$S 1.000 millones, es fundamental que se logre una renovación total, de lo contrario volveremos a observa una fuga de dólares que afectará el stock de reservas. Más allá que todas las semanas el Banco Central vende dólares por unos U$S 400 a U$S 500 millones.

¿Cómo están los números anuales?

. – Las reservas en los últimos 12 meses crecen el 11,8%, la base monetaria aumenta el 1% y el endeudamiento del Banco Central crece el 45,2% anual.

¿Qué te preocupa?

. – El stock de reservas reales es muy bajo, por ejemplo

Reservas: U$S 58.894 millones

Encajes: U$S 13.597 millones

Crédito Chino y otros: U$S 24.218 millones

Caja (FMI): U$S 8.020 millones

Reservas reales: U$S 13.059 millones

¿Con este stock de reservas estamos en problemas?

. – Correcto, necesitamos urgente que el FMI haga el desembolso de U$S 5.400 millones para poder afrontar los vencimientos de aquí a fin de año.

¿Qué sucede con los depósitos?

. – Sin grandes novedades, se siguen renovando sin problemas los depósitos a plazo fijo en $ que crecen a una tasa del 37,6% anual, y notamos alguna salida de los depósitos en caja de ahorro y plazo fijo en U$S, pero no son sumas relevantes. En lo que va de julio se fueron U$S 2.550 millones.

Esto sumado al rescate de Repos que se llevó adelante en la semana

. – Correcto, el mix de rescate de repos, compra de dólares, vencimiento de letes está haciendo que las reservas bajen en forma acelerada en el mes de agosto. Esto impactó sobre el balance del Banco Central, en donde observamos una fuerte caída de su patrimonio, que llegó al día 15 de agosto a U$S 5.845 millones. Esta caída se produjo por una brusca baja del activo y una menor baja del pasivo.

El ministro dijo el fin de semana que las reservas están para usarse y que el precio del dólar es bueno.

. – Vamos por parte, este dólar de $ 55,27 no es un mal precio, si tomamos el dólar del año 2011 a precios de hoy tendríamos un valor de $ 54,15, y si lo comparamos con el peor momento de la Argentina que fue el año 2002 tendríamos un valor de $ 75,00. Si tomamos el precio del dólar al año 2015 el valor sería de $ 36,81.

¿Qué me queres decir?

. – Que el dólar está a un precio competitivo, no es el dólar bajo del año 2015, tampoco el dólar alto del año 2002, pero es el dólar del año 2011 que es un buen tipo de cambio para exportar.

¿Por qué la gente compra tantos dólares en esta coyuntura?

. – Hay una versión no confirmada, que si el próximo presidente es Alberto Fernandez podría haber un desdoblamiento en el tipo de cambio, con un dólar comercial y otro financiero. Si ello ocurre el dólar financiero sería muy elevado para desalentar el atesoramiento y los viajes al exterior, por eso hay una demanda de dólares muy importante.

¿Si esto fuera cierto tendría que comprar pasajes al exterior?

. – Correcto, es como comprar dólares en 12 y 18 cuotas sin interés en algunas tarjetas, es casi una ganga.

¿Qué paso en los mercados nocturnos?

. – Esperábamos un desenlace más complicado, luego de los anuncios de Donald Trump el viernes último escalando el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, el yuan se devaluó el 0,73% ubicándose a 7,14 por dólar. Esto impactaría con una devaluación entre 1% y 2% en las monedas emergentes. El real el viernes había cerrado en 4,12 por dólar. En cuanto a las materias primas agrícolas la soja y el maíz mostraron mejoras, y el trigo achicó precios.

Conclusión

. – Semana muy difícil, con un test complejo de sobrellevar que son las letes, las reservas son muy escasas, no hay demanda de $, y todos los inversores desean recuperar el crédito que le dieron al Estado cuando le prestaron dinero. Así es imposible que baje la tasa de riesgo país, o las tasas en pesos decanten en un recorrido bajista. La transición se está sobrellevando con malos números, y más charlas entre oficialismo y oposición. Está muy bien que hablen y se comuniquen, pero si las reservas no suben, o el riesgo país baja, las conversaciones servirán de muy poco. Es decisivo que el FMI haga el desembolso de septiembre. Mercado muy comprador de dólares, demasiados giros al exterior y concentración de billetes en caja de seguridad.

¿Bonos y acciones?

. – Más allá de los vaivenes locales, están afectados por el contexto mundial, y esta semana no hay buenas noticias.

¿Materias primas?

. – Buenos precios para vender a futuro, pero se da algo parecido al dólar. Tenemos sin vender 32 millones de toneladas de soja, 20 millones de toneladas de maíz y 3 millones de toneladas de trigo. Si bien el stock no puede ser cero, es elevado el stock de soja ya que representa el 60% de la cosecha y el maíz el 40%. Desde nuestro punto de vista está más para vender soja y postergar la venta de maíz, que para lo que vemos que realiza el mercado, vende maíz y guarda soja.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.