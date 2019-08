El Rabón necesita urgente un médico para la guardia nocturna

Es un poblado de más de 3 mil habitantes ubicado en el norte del departamento General Obligado y de la provincia de Santa Fe, y sólo cuenta con médicos durante la mañana y en algunas oportunidades durante la tarde, pero desde las 17 en adelante, e incluso a veces antes y hasta el otro día a las 10 de la mañana, se quedan sin médico en la localidad. Los vecinos ruegan a las autoridades que envíen un médico al CAPS, para las guardias nocturnas.

El presidente comunal de El Rabón, Juan Carlos Pulzzoni, diálogo este jueves con Florencia Hoy, donde se mostró muy preocupado por el momento que atraviesa la comuna norteña, “los gastos en combustible son muchos, sumado a que aumentó enormemente; y la necesidad de contar con un médico es urgente. A veces llevamos a una persona que está mal al Hospital de Las Toscas y a los minutos tenemos otro vecino que también quiere ser asistido porque se siente mal” contó, al mismo tiempo que agregó: “A veces son cuestiones menores, pero muchas otras veces son temas complicados y tenemos dos vehículos solamente para el traslado de personas, yo no le puedo decir que no a un vecino que está mal”, subrayó el jefe comunal.

También relató que le han propuesto al Gobierno Provincial, pagar a medias al médico, pero aún no se consiguió respuesta favorable.

La preocupación en la población aumenta día a día, más que nada porque los vecinos en su mayoría, no tienen trabajo y esto les lleva a depender exclusivamente de la ayuda del gobierno local y más cuando se trata de salud. “Antes, uno podía cargar nafta y salir a Las Toscas, al Hospital, así sea en moto, pero ahora se complicó mucho, la gente no tiene y yo no puedo decirle que no a la gente, más cuando se trata de un problema de salud” dijo el jefe comunal.

Si bien Pulzzoni destacó la predisposición del Gobierno de Santa Fe, se mostró preocupado porque pasa el tiempo y el médico que tanto hace falta no aparece.

