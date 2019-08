Villa Ocampo: Nueva fecha del “Torneo Clausura del Voley Barrial”

ESTE DOMINGO CONTINÚA EL “TORNEO CLAUSURA DEL VOLEY BARRIAL”

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Ocampo invita a presenciar una nueva fecha del “Torneo Clausura del Voley Barrial”, que se va a disputar este domingo 25 de agosto, a partir de las 14:30 Hs. en el playón deportivo del Complejo Arno con los siguientes encuentros:

RAMA FEMENINA

– Panteras vs. Mamis IGMO

– Wapas vs. Suricatas de Las Toscas

– Huracán vs. Atenas

– C.A.L.A. vs. Alianza Voley

– E.E.S.O. vs. Las Tropis

– Sirenitas vs. Mamis Virgen Niña

RAMA MASCULINA

– Pueblo Nuevo de Las Toscas vs. Halcones

– Sportivo Barrio Sur vs. Independencia

– Panter´s A vs. Tropiyeitin

– Panter´s B vs. EFA Voley

– Borussia de Villa Adela vs. Villa Adela