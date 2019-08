Omar Abrahan: “Todos los productores tienen que tomar el préstamo que da el gobierno y sembrar caña”

Omar Abrahan, oriundo de Villa Ocampo, padre del héroe Argentino Subteniente Omar Abrahan, que en 1982 entregó su vida en la guerra de Malvinas, ya desde hace muchos años vive en el conurbano bonaerense, Florencio Varela, pero todos los años viene al norte departamental, ya que tiene algo más de 200 hectáreas que alquilan para la siembra de caña de azúcar; por eso conoce perfectamente lo que está sucediendo con la cuenca cañera.

“Sé que hay algo más de cinco millones de pesos que el ministerio de la producción de la provincia de Santa Fe, puso a disposición de los pequeños productores en un monto de diez mil pesos por hectárea para que siembren caña de azúcar, con cero interés y sin gastos de administración, por lo tanto deben comenzar a devolver el capital recibido a partir de los catorce meses de la operación crediticia; eso quiere decir que existe una gran ayuda por parte de la provincia para ampliar la siembra en la cuenca cañera santafesina”, comenzó diciendo Abrahan.

“Ahora bien, los productores están un poco desorientados, porque ven que estamos a mitad de agosto y todavía no se sabe si comenzará o no la zafra; eso les hace pensar que si se endeudan con el estado, retiran el dinero, siembran la caña y no funciona el ingenio, ellos entierran la plata recibida y después no podrá devolver porque no levantan la zafra; pero NO es así, porque Raúl Del Fabro, firmó un compromiso a través de una nota consensuada por todos los productores en la sala de audiencia de la municipalidad de Las Toscas, donde solicitaba a la ministra de producción que les otorgue una ayuda para sembrar a los pequeños productores, que ÉL se hacía cargo de hacer funcionar el ingenio como corresponde y llevar adelante las zafras de aquí en más”, sintetizó.

“Por lo tanto queridos productores, no duden, retiren el dinero para sembrar diez o veinte hectáreas cada uno y de esa manera tendremos mil o más hectáreas de caña sembradas a partir del año entrante y no habrá excusa para no poner el ingenio en funcionamiento; si Del Fabro se niega por capricho o conveniencia económica a hacer funcionar el ingenio, el mismo estado provincial le debe realizar un juicio de incumplimiento al acuerdo firmado, donde se les cobrará todos los daños ocasionados, pero si no sembramos, le damos el lugar que el pretende a través de sus excusas; NO hay caña suficiente para que el ingenio funcione, y ahí SÍ sería el fin de la cuenca cañera que nadie de nosotros pretende que ocurra”, expresó.

“No le demos lugar a que realice el negocio inmobiliario de su vida con los dos ingenios del norte santafesino, pensemos en positivo, seamos coherentes, no actuemos con miedo, porque de ser así le estamos haciendo el juego a éste señor, que hoy sigue especulando y ganando tiempo para que todo se acabe”, finalizó diciendo.

Gentileza: Antonio Avalos