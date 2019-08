Edición especial: Extraña suba del dólar

El gobierno demoro en contener la suba del dólar, que paso de $ 45,00 a $ 65,00 con un volumen inferior a los U$S 10 millones. El presidente culpo a la oposición de esta suba, una reflexión poco feliz al pretender responsabilizar a los que votaron al candidato ganador.

¿Qué pasó con el dólar?

. – En el día de ayer sucedieron muchas cosas raras. El dólar trepo en las primeras horas de la mañana a niveles de $ 65,00, con un volumen de negocios que no alcanzo a los U$S 10 millones. Luego de eso el Banco Central intervino vendiendo U$S 105 millones y retiro los pesos de mercado. La tasa de leliq se espiralizo a la suba hasta ubicarse en el 74,78% anual.

¿A cuánto termino el dólar?

. – El dólar mayorista termino en $ 53,50, y el volumen de negocios del MAE fue de U$S 549 millones, una cifra muy baja si se tiene en cuenta que el promedio de las 5 ruedas anteriores era de U$S 784 millones.

¿Fue una corrida del dólar sin plata?

. – Fue una suba del dólar sin volumen, pero todavía hay más.

¿Qué paso en el Rofex?

. – El interés abierto del Rofex sigue cayendo, ahora se ubica en U$S 3.624 millones, y en el mes de agosto registra una caída de U$S 800 millones. Esto implica que no hay grandes compras de dólar a futuro.

¿Qué pensas?

. – Pienso que la suba del dólar fue artificial. El Banco Central en la mañana de ayer demoro demasiado en tomar medidas ante la suba del dólar, si hubiera tomado las medidas con la debida antelación nos hubiéramos ahorrado mucha volatilidad.

¿Qué paso con la bolsa?

. – Una gran baja y gran destrucción de capital, al igual que los bonos, el riesgo país trepo a niveles estrafalarios de 1.460 puntos. El Bonar 2020 rinde el 53,2% anual. El PR15 el 231,5% anual. Las cauciones se elevaron a una tasa del 380% anual, para luego descender a niveles del 60% anual. Vivimos una verdadera montaña rusa, imposible de olvidar, y que le hace mucho daño al mercado de capitales.

¿Es como dice el gobierno que el responsable es Alberto Fernandez?

. – El pueblo se expresó libremente el día de la elección, el presidente de la Nación, y más precisamente el presidente del Banco Central y el Ministro de Economía debían en la mañana del lunes actuar anticipándose a esta movida. Se reunieron, dejaron correr el dólar a la suba generando un pánico escénico tremendo. Esto derivó en una corrida sobre los papeles privados en Argentina y en el exterior. Nadie salió a dar un mensaje de tranquilidad.

¿Estamos verdaderamente complicados?

. – Con la devaluación del día de ayer, el stock de base monetaria y leliq se licuo notablemente, ya que es una deuda en $ y debido a la devaluación disminuyo en U$S 10.000 millones. Esta reducción de pasivos del Banco Central eleva su patrimonio y hace que sea mucho más sólido.

¿El dólar a $ 53,50 es caro o barato?

. – Si medís el dólar a pesos de hoy, el precio promedio del año 2011 fue $ 49,00, esto implica que el dólar a $ 53,50 es un dólar alto, que favorece nuestras exportaciones, y que seguramente invitara a que muchos liquiden sus tenencias en soja y maíz. La soja a mayo 2020 pesificado ronda los $ 20.000 la tonelada, y el maíz a diciembre los $ 10.500.son precios muy atractivos.

¿Hubo salida de depósitos de los bancos?

. – Lo sabremos con certeza a partir del viernes ya que la información llega con cierto rezago del Banco Central. Una salida de depósitos, implicaría una baja en el stock de leliq, y algo de eso se vio ayer en el mercado, muchas entidades prefirieron estar un poco más liquidas.

¿Compras dólares a estos precios?

. – No compraría, es más con estas tasas de interés te digo que es un buen momento para colocarse en $. El Banco Nación te paga el 57% anual a 30 días, míralo en el simulador de plazo fijo.

¿Comprarías bonos y acciones?

. – Me parece que estos son precios extremadamente atractivos. El gobierno quiere dar pelea en las elecciones de octubre, está en todo su derecho, pero corre de atrás. La oposición saco una gran ventaja el domingo pasado, y el vocero económico de Alberto Fernandez Matías Kulfas dijo que tienen absoluta voluntad de pago de los compromisos externos y no cree en el cepo cambiario.

Con estas declaraciones mañana el mercado sube.

. – No todo es lineal, pero creo que sí, el mercado se va a recuperar. Sin embargo, todavía me queda una espina tragada, y es porque el Banco Central no actuó antes de la apertura, porque el Presidente de la Nación se reunió con el Ministro de Economía y el Presidente del Banco Central, y no se emitió un comunicado por la página del banco Central como se hace habitualmente.

Es muy raro

. – La calle estaba alarmada, no había precio de insumos básicos, nadie quería vender, no se cotizaban pedidos, todo el mundo estaba a la defensiva, y se cortó la cadena de pagos.

¿Volvemos a la normalidad?

. – Creo que sí, pero el gobierno debería aceptar que perdió las elecciones por equivocaciones propias, el pueblo tiene derecho a elegir a quien le dé en ganas. El Banco Central tiene como función prevenir corridas, alentarla para luego desactivarlas es jugar con fuego, y con todos los que participamos de buena fe en los mercados.

Por último, llego el informe del USDA

. – Como lo venimos diciendo, no era relevante, pero todavía el mercado sigue con conceptos del pasado. El informe del USDA relevante será el de septiembre u octubre. Las cotizaciones de soja y maíz se dejan llevar más por noticias financieras que por los datos de oferta y demanda. No obstante, hay cultivos muy dañados en Estados Unidos, en algún momento vendrá el rebote, pero no hay que adelantarse tanto a la jugada. Paciencia y estrategia para no seguir perdiendo. Si tenes soja, maíz o trigo, vende en los mercados de futuro y pesificar la posición, hay precios increíbles.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.