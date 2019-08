Perotti: “El pueblo dio una lección”

El gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti festejó el triunfo de Alberto Fernández y habló de “rebeldía” sobre los 10 puntos de ventaja de Les Fernández en la provincia.

Un clima de euforia envolvió anoche a Omar Perotti en la sede del peronismo santafesino, donde celebró el triunfo del Frente de Todos en la provincia por un resultado impactante que lo asemeja al golpe de nocaut. “El pueblo argentino ha dado una lección”, dijo el gobernador electo. La fórmula de los Fernández aventajó por diez puntos a la de Mauricio Macri: 43,62% a 33,87%. Exactamente la misma diferencia que -mucho antes- había anticipado una muestra de mesas testigos que organizó el Partido Justicialista ante la sospecha de que iba a pasar lo que pasó: el gobierno demoró los datos del escrutinio provisorio hasta que Macri reconoció la derrota.

En la compulsa para diputados nacionales el FpT ganó por nueve puntos (42,39 a 33,26) y tercero quedó Consenso Federal (12,22%), lo que ya anticipa una distribución de bancas: cinco para el PJ, cuatro para el macrismo y una para el espacio que apadrinó el gobernador Miguel Lifschitz.

Perotti llegó a la sede del PJ alrededor de las 21, pero recién habló cerca de la medianoche. Ante el desplome social del país, “el pueblo argentino ha dado una lección”, dijo. “Ha vuelto a demostrar la rebeldía necesaria” frente a quienes lo querían “enfrascar en cosas que no siente, que no lo contienen y en las que no cree”, planteó.

Tras ese directo a Macri y a su compañero de fórmula, Perotti volvió al tono conciliador y llamó a construir “un futuro para todos los argentinos, de trabajo y posibilidades, en el que nos amiguemos y permita la construcción de una patria para todos. Ese es el deseo y nuestro compromiso desde Santa Fe”, convocó.

El peronismo celebró después de que Macri admitiera su derrota. “Es tal la vergüenza” que el presidente “reconoce una mala elección y todavía no hay números oficiales”, reaccionó el diputado y secretario general del PJ, Leandro Busatto. Más tarde, cuando el escrutinio provisorio ratificó el triunfo del Frente de Todos en la provincia por 10 puntos, la misma diferencia que Busatto había anticipado en las mesas testigos, planteó: “El pueblo argentino le dijo basta a Macri para emprender un camino lleno de esperanzas, expectativas y sueños”.

El festejo fue compartido en la tribuna por el presidente del PJ, Ricardo Olivera, la vicepresidenta Silvina Frana y las candidatas a diputadas Alejandra Obeid y Natalia Ocampo y sus colega Jorge Hoffmann, que está quinto en la lista. A media tarde, antes de que Busatto publicara el resultado de las mesas testigos, Olivera anticipó que los Fernández ganaban en la provincia por “una diferencia muy importante”.

El gobernador electo agradeció a las santafesinas y santafesinos que “quieren trabajar, producir, progresar y vivir en paz. Ellos han sido los verdaderos gestores de este nuevo triunfo de la provincia, esta vez de la fórmula Fernández-Fernández”, dijo. “Ellos dieron un mensaje que nosotros escuchamos y queremos transformar en realidad cuando convocamos a despertar a ese gigante que es Santa Fe. Ahora hay que unir a los argentinos, es fundamental hacerlo, amigarlos con el futuro y construir una patria para todos. Y Santa Fe va a ser protagonista”, apuntó.

En esa línea, Perotti ponderó el acuerdo que firmó con Alberto Fernández en el cierre de campaña. “En Rosario, dimos un paso importante para una Argentina nueva, para una Nación que será fuerte cuando las provincias lo sean. Ese es el compromiso de trabajar para los que producen, trabajan, quieren progresar”.

Fue allí cuando planteó la diferencia entre la prédica mediática, el discurso de Macri y la realidad. “¿Qué pasó con esa mayoría? “Es que a muchos nos los dejaron ver, les quitaron la posibilidad del acceso a la información. Hace una semana había encuestas que decían que la cosa” entre el Frente de Todos y Macri “estaba muy pareja.” Y cuando recorríamos la provincia notábamos la diferencia entre lo que veíamos, escuchábamos” y lo que salía en los medios. “Eso quedó demostrado” en estas elecciones. “El pueblo argentino ha dado una lección, ha vuelto a demostrar una rebeldía necesaria cuando se lo quiere enfrascar en cosas que no siente, que no lo contienen y en las que no cree”.

A la mañana, después de votar en Rafaela, Perotti dijo lo que se definía en las urnas. “Lo que elegimos es un modelo. No da lo mismo un modelo de trabajo y producción y uno de especulación, claramente la apuesta de Santa Fe es al trabajo y a la producción si se da una sintonía con el nuevo gobierno nacional en esa dirección es muy conveniente.

Perotti planteó la necesidad de recuperar el federalismo en la distribución de las riquezas que genera cada provincia. “Esos recursos tienen que volver a las provincias que los generan”, dijo. “El interior productivo puede hacer un enorme aporte para generar mayores exportaciones, que es una de las cosas que necesita el país para salir de las recurrentes crisis económicas”, añadió.

“Lo que se planteó en estos días con la firma del acuerdo con los gobernadores y Alberto Fernández, habla a las claras de una búsqueda de una Argentina diferente de un país más federal, y es un planteo que Santa Fe viene haciendo desde la campaña, porque sentimos esa necesidad, lo que es de Santa Fe tiene que volver a Santa Fe, lo hemos dicho todos los días y es lo que sentimos”, mencionó más adelante.

