Salvador Distefano: “A un paso de las PASO”

El mercado ya votó, no hay salida de depósitos, ni pérdida de reservas, acciones y bonos en recorrido lateral. Falta la votación del domingo en donde a suerte y verdad se define la tendencia de este mercado.

¿Qué está diciendo el mercado?

. – Poca gente comprando dólar futuro. En el mes de julio la cantidad de contratos a vencer en el mercado futuro sumaban U$S 5.500 millones, al día jueves 8 de agosto suman U$S 3.942 millones. Claramente no hay muchos operadores apostados por una suba del dólar.

¿No podés decir lo mismo de la tasa en pesos?

. – El Banco Nación está pagando el 54% anual, sin embargo, muchos bancos privados no pasan del 50% anual. Claramente hay nerviosismo en el mercado financiero. Las dudas pasan por el futuro del mercado.

¿Me dicen que hay muchos despidos en el sector?

. – El negocio se achicó demasiado. El total de depósitos a plazo fijo en pesos suma $ 1.526.698 millones y el total de Leliq $ 1.264.131 millones. Casi tenemos un sistema financiero estatizado, ya que el stock de leliq en el Banco central suman el 83% del total de depósitos a plazo fijo.

¿Entonces?

. – La suma de más tecnología en los bancos, una caída de los préstamos al sector privado y depósitos que se calzan con bonos del propio Banco Central, hace que la gente sobre en los bancos.

¿Es un problema de los bancos?

. – No es un problema del mercado, o la confianza que no genera el gobierno, no hay demanda de pesos en el sistema, por ende, los bancos se ven obligados a incrementar las tasas pasivas y colocar ese dinero en leliq. Casi no hay demanda de pesos, y menos aún de financiamiento.

¿Cuánto cayo el stock de créditos al 31 de agosto?

. – El stock de créditos en $ cae el 0,3% anual, cuando en los últimos 12 meses la inflación fue superior al 50% anual y la tasa de remuneración de los depósitos se ubicó por encima del 40%. Los créditos en dólares cayeron el 0,3% anual, lo que denota que no hay ánimo de tomar financiamiento y riesgos en el mercado.

Los bancos verán caer mucho sus utilidades.

. – En Argentina y en el exterior. En Argentina por un escenario de mayor morosidad y pocos negocios. En el exterior se viven tiempos de tasas negativas en Alemania, Japón y muchos otros países, con lo cual el margen del sistema financiero es extremadamente bajo. Esto hará que se produzcan muchas fusiones, y los bancos chicos quedarán a merced de los bancos grandes.

¿Aparecen nuevas formas de financiarse?

. – Correcto, el Mercado Argentino de Valores te permite financiar en el mercado con la Facturas de Crédito Electrónica, que a un plazo de 50 a 60 días, te permite financiar a tasas que van entre el 54% y 55% anual. La Factura de Crédito Electrónica transforma un crédito comercial en un crédito financiero convirtiendo de esta manera, un crédito ordinario en un título ejecutivo. Este instrumento conocido popularmente como Factoring se puede emitir en $ o en U$S. De esta forma las Pymes pueden acceder a créditos menos onerosos de los que brindan los bancos.

Esto implica que acciones de bancos abstenerse.

. – No sería tan drástico, pero no tendría tanta exposición.

¿Qué paso con YPF?

. – No tenemos aún el balance completo, pero anunció pérdidas en el segundo trimestre por un total de $ 2.327 millones, estarían dadas por la devaluación del signo monetario. La empresa tiene una pesada carga de préstamos y esto le dificulta mostrar buenos números en el corto plazo.

¿Me vas a decir cómo sigue el mercado?

. – A mi juicio creo que se guiará por el resultado de las Paso, pero a mediano y largo plazo si las empresas no comienzan a ganar más dinero, gane Macri, Fernandez o el Papa Francisco los mercados seguirán comprimidos en niveles de precios muy bajos.

¿Cómo viene la agenda?

. – La semana próxima llega el informe del USDA el día lunes, no tenemos expectativas muy alcistas para la soja, maíz y trigo. El informe del USDA no ha realizado relevamiento presencial por cuadriculas de tierra, toda la información es vía cámaras satelitales, con lo cual no se avizora claridad en los números que informe. Por ahora la falta de lluvias ayuda a los precios.

El mercado de acciones está cayendo

. – Es dinero que sigue coqueteando con el resultado electoral, si gana el oficialismo el merval cotizará holgadamente por encima de los U$S 1.000, si ocurre lo contrario ponete el casco, porque el riesgo país subirá y esto afectará al mercado y a las acciones.

Los bonos están firmes.

. – Te diría que los bonos largos se mantienen firmes, la baja del jueves llevó al DICA en dólares a valores de U$S 106,50, el mínimo del título se ubicó en los U$S 98 hace un mes y el máximo lo alcanzó en enero de 2018 al cotizar en U$S 170.

El que compró en U$S 170 se quiere matar.

. – No fue por mucho tiempo que cotizó en esos valores, las compras promedios de DICA deberían estar en torno de los U$S 140, con lo cual hay espacio para una rápida recuperación económica.

Es un buen momento para los amantes del riesgo

. – Correcto, el que compre en este mercado hoy, puede ganar una fortuna mañana, si a Macri le va mal, pero no tan mal para la segunda vuelta. Esto implica que pierda por una diferencia de 4 puntos.

Tenemos salida

. – La elección presidencial es vital para la salida de Argentina del ostracismo político y económico. Volver al pasado traerá las estrategias y tácticas viejas. El oficialismo barre la cancha con Big Data y todo tipo de herramientas para llegar al electorado. Cerró la frontera de Paraguay para que no voten extranjeros y la transparencia del acto electoral perjudicaría a los pícaros.

¿Quién gana?

. – La moneda está en el aire, el mercado ya votó por el oficialismo. No hubo salida de depósitos, no se produjo una caída de reservas, el riesgo país está alto como lo estuvo en el pasado, la bolsa está en recorrido lateral. El día de la verdad es el domingo, si se confirma lo que presagia el mercado, tendremos un buen mercado. Pero cuidado, gane quien gane, si China devalúa esto se pondrá muy hot y la salida será muy pesada.

