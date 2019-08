Imputan al “Peruano” de Florencia, por robo calificado por escalamiento

El Venezolano Luís Johan Fernández González de 38 años, apodado *El Peruano*, fue imputado de Robo calificado por escalamiento e incumplimiento de las restricciones de exclusión de hogar, pasado el mediodía del jueves 08 de agosto en la sala de Gestión Judicial de Las Toscas.

El fiscal acusador fue el Dr. Juan Carlos koguc, siendo el defensor del imputado, el Dr. Sergio Olivera y la Jueza de Instrucción Primaria Preparatoria, la Dra. Claudia Graciela Bressan.

Luego de conocido el hecho ilícito, las partes acordaron otorgarles la libertad con restricciones:

– No puede acercarse más a Florencia,

– No debe mantener ningún tipo de acercamiento o comunicación de ninguna índole con las víctimas ni con sus familiares.

– Debe fijar domicilio fijo.

– No puede salir del país mientras dure el proceso judicial;

El robo perpetrado por el *Peruano* aconteció el miércoles 07 de agosto alrededor de las 02,30 horas en la casa ubicada sobre la calle Mariano Moreno al 448, donde la señora Rosa Mónica Iguri denuncio que Luis Jhoan Fernández González de 38 años de edad, corto los cables de tres cámaras de video vigilancia de la vivienda, sin saber que existían otras tres.

Luego de ingresar por la parte trasera del inmueble, cubierto hasta la cabeza con una sábana, el hijo de la pareja escuchó ruidos, se levantó y no vio absolutamente nada, regresa nuevamente al dormitorio y vuelve a escuchar ruidos, se dirige al frente y observa que algunas de las cámaras dejaron de funcionar, llama a la madre y observan la silueta de un hombre cubierto hasta la cabeza con una sábana.

La señora Mónica observa que se trata de la persona a la que ellos vienen ayudando humanitariamente, así que rápidamente realizan la denuncia, la policía comienza a rastrearlo y no lo encuentran en el transcurso de la madrugada ni en la mañana siguiente.

Alrededor de las 13,00 horas, alguien lo divisa merodeando el comedor Athuel que se encuentra sobre Ruta 11 y se comunica con la policía, que concurre al lugar y lo detiene.

El acusado nació el 25 de junio de 1981 en el estado de Sucre, Venezuela y creció en un reformatorio, luego fue adoptado por una monja que lo llevó con ella a Perú, donde creció y estudió de ingeniero en informática, por ello lo conocen con el apodo de “El peruano”.

Entre octubre y noviembre del año 2018, se conocieron a través de las redes sociales con una mujer de Florencia, Susana Elizabeth Galarza, profundizando la relación y pidiéndole que venga a la Argentina.

Él toma un vuelo de avión con destino a Buenos Aires, donde vive una hermana de la monja que lo adoptó, desde allí se comunica con Susana y le pide que le envíe un pasaje en micro hasta Florencia, ella acepta y lo espera en la parada de ómnibus de la ciudad, llega Johan y comienzan a convivir en la casa de ella.

Rápidamente comienzan las diferencias porque el hombre resultó muy celoso, la mujer hace la denuncia y en abril del 2019, el juez dictamina la exclusión del hogar a Fernández González, queda a la deriva, sin familia, sin trabajo, sin nada, es ahí que la familia Iguri les brinda algunas changas, ropa, comida y finalmente éste termina robándole.

Gentileza: Antonio Avalos