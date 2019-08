Los obreros del ingenio azucarero Las Toscas, levantaron el corte de ruta

Alrededor de las 11,30 horas de este miércoles 07 de agosto, los obreros autoconvocados del ingenio azucarero de Las Toscas, que estaban llevando adelante una medida de fuerza, reclamando la puesta en funcionamiento de la planta fabril, decidieron levantar el corte de la ruta nacional once, en el ingreso sur a la ciudad cañera, luego de dialogar con el empresario Romelio Hugo snaider, que se acercó a conversar con los voceros de los manifestantes: Javier Avalos y Gustavo Chamorro.

De acuerdo al testimonio de éstos, el empresario les solicitó que levantaran el corte de ruta, porque el día 15 de agosto comenzarían a marchar el ingenio.

“Yo hablé personalmente con Del Fabro y éste me prometió que indefectiblemente el jueves 15 de agosto comienza la zafra, y creo que sería mejor que le demos otra oportunidad, más allá que ya nos mintió varias veces”, habría dicho Snaider a los voceros de los manifestantes.

“Yo tengo la misma necesidad que ustedes, que funcione la planta fabril, porque tengo más de quince mil toneladas de caña en las chacras para industrializar y ustedes tienen como objetivo trabajar dignamente, por lo tanto ofrecí al industrial que si necesita algo para poner en funcionamiento la fábrica, yo colaboro, pero el ingenio tiene que moler SI o SI, no hay alternativas”, habría expresado Snaider, ante el apoyo de los los obreros, contestando que lo hablarían en reunión todos juntos y que están de acuerdo con la propuesta.



“Creemos en el señor Romelio Snaider porque es un empresario con mayúscula, siempre nos cumplió, es el único que invirtió en la planta fabril y en las chacras, estamos de acuerdo con él en dar otra oportunidad, tenemos esperanza, la cuenca cañera no se puede terminar y mucho menos por el capricho de quién está al frente de la planta fabril, todos nos necesitamos, son más de 500 familias que dependemos de ésta economía regional, por eso creemos que San Cayetano envió a este buen hombre a que nos alivie un poco el momento que estamos pasando, porque a nadie le gusta estar cortando la ruta, sin un peso en los bolsillos, donde muchos de nosotros no tenemos para llevar el pan a la mesa de nuestros hijos y por momentos nos sentimos muy solos, luchando contra el capital que todo lo compra y parece no interesarles el sufrimiento de la gente”, dijeron los obreros.

“Tenemos una luz de esperanza que la encendió Romelio Snaider, esperemos que todo salga bien y podamos trabajar dignamente de lo que sabemos hacer, somos obreros y no queremos ver sufrir a nuestras familias”, terminaron diciendo.

Recordemos que los obreros del Ingenio Las Toscas, habían cortado la ruta 11 para pedir que haya zafra, de manera alternada cada media hora desde las 8 de la mañana de este miércoles.

El empresario Del Fabbro, de Villa Guillermina, había reclamamado que se procesen 100 mil toneladas de caña de azúcar, sino de lo contrario la zafra se realiza a pérdida, estando en juego el trabajo de 500 familias”, destacó Antonio Avalos, periodista de Las Toscas.

“Hay 220 trabajadores de la planta en forma directa y unos 80 productores de caña. Están reclamando que comience a funcionar la planta que fue rematada a fines del 2017. En una forma irregular el empresario Del Fabbro se quedó con la planta en forma precaria. El año pasado funcionó 15 días de zafra y levantaron 17 mil toneladas de caña y quedaron otras 50 mil que tienen que levantar ahora. Se hicieron muchas reuniones y se consiguió que se liberaran fondos para que los productores puedan sembrar, pero el dueño de la fábrica tuvo reuniones con los trabajadores y se pasó a dos cuarto intermedio. Al no llegar a un acuerdo los obreros decidieron protestar en las rutas”, agregó Avalos.

Cabe recordar que el ingenio Las Toscas se creó en 1885 y «en muy pocas ocasiones no hizo zafra como en el 2001», sostuvo el periodista. «Este hombre no es empresario, le había prestado a uno de los propietarios del ingenio una suma de dinero que no pudo devolver y dolarizó la deuda. Cuando se presentó la quiebra, Del Fabbro fue uno de los acreedores y se quedó con la planta con la condición de que haga zafra y no despida a los obreros, cosa que no cumplió, según lo establecido por la Justicia”, especificó el periodista.

Gentileza: Anotnio Avalos