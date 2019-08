Copa Centro Norte Santafesino 2019: En cuartos de final, STIC frente a La Costa

El domingo 4, en la ciudad de Reconquista por los octavos de Final de la Copa Provincial Centro Norte, se disputaron 4 de los 7 partidos que definió a los clasificados a la próxima ronda, los otros 3 se jugaron en la ciudad de Rafaela.

STIC, no jugó debido a que su rival (Calchaqui FC, último Campeón de la FOSH Este 2018, y que venía de dejar afuera a San Javier por 16avos, no se presentó y la organización dio por clasificado a nuestro equipo por Wolk Over).

De esta manera debió esperar para saber quién iba a ser su oponente que saldría del ganador entre el Club Defensores de La Costa y Deportivo Tacuarendí.

Finalmente las Costeritas de Avellaneda se impusieron ajustadamente a las Panteras por 1 a 0 por la mañana y empataron sin goles por la tarde.

De esta manera el cruce por los 4tos de Final será entre STIC y La Costa. El ganador de ambos se medirá en la fase de Semifinales al ganador de Colon de San Justo que enfrentará a Sarmiento de Humboltd.

Por la otra zona, Adelante se medirá con Hockey Carmen Luisa (ambos de Reconquista) y completan la llave Atlético Rafaela frente a Sportivo Norte, también de Rafaela.

Recordemos que la fase de 4tos de Final será en San Justo el próximo domingo 25 de Agosto y también tendrá la modalidad de partidos ida y vuelta en la misma jornada. Los 4 equipos que pasen a Semi Finales viajaran a Rafaela en Septiembre a definir la competencia sobre césped sintético.

Cabe aclarar también, que de esta competencia fueron parte 26 equipos de todo el territorio centro norte provincial que juegan sobre césped natural y es organizado por la FOSH (Federación del Oeste Santafesino de Hockey) y por la FSHS (Federación Santafesina de Hockey Social) para jugadoras mayores de 16 años y los 4 equipos que lleguen a semifinales automáticamente clasificarán a la Copa Santa Fe Hockey, si es que se define realizar la competencia provincial.

El plantel de mayor de STIC ahora espera el próximo 18 de agosto para comenzar a disputar el pentagonal final del Campeonato de la FOSH Noreste denominado Copa de Oro.

Area de Prensa y Difusion

Hockey Stic Las Toscas