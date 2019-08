Tacuarendí: Cooperativa El Pirá levantó ayer el corte en Ruta 11

Luego de reclamos administrativos e incluso denuncias los socios de la Cooperativa El Pirá de la localidad de Tacuarendí llevaron a cabo jornadas de protesta cortando parcialmente la Ruta Nacional Nº 11 en días de la pasada semana e inclusive, en la mañana de este martes.

El corte que se llevó a cabo hasta las 13 horas de hoy fue levantado luego de recibir información de la asesora legal del grupo quien confirmó una comunicación con el organismo de control de cooperativas del país – Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) – desde donde aseguraron estar presente en la localidad, hablar con los socios y regularizar un conflicto entre las parte que sufre incomunicación y acusaciones cruzadas de ambos lados con igual tenor y rigor.

Según lo adelantado por la asesora legal, la presencia de directivos de INAES, será regularizar destrabando los términos del conflicto que varios socios tiene en contra de quien fuera el último presidente de la cooperativa.

No se brindó detalle sobre cuáles serán las medidas que se adopten ante el frente del conflicto, aunque no se descarta una intervención declarada a la entidad cooperativa con el fin de normalizar la faz administrativa del ente, dado que las denuncias realizadas por quienes cortaron la ruta radica en la falta de libros, actas constitutivas, documentación de bienes y habilitaciones que permiten transitar por ruta con pescado congelado pudiendo trasladar a las distintas localidades de la provincia. Sólo se adelantó que se llevará a cabo un re-empadronamiento de socios de la entidad aunque no se ve esta decisión como la única posibilidad de solución ante la problemática administrativa y jurídica que se advierte entre las partes.

Por lo pronto y ante la información recibida de INAES, los socios de la entidad cooperativa decidieron levantar el corte y esperar el arribo de directivos de la entidad madre reguladora y someterse a las decisiones que alcanzará destinado a poner en marcha a la entidad, normalizar su funcionamiento y permitir que decenas de familia cuenten con la herramienta administrativa y su logística atento a recuperar su trabajo y normalizar sus ingresos diarios.

Fuente: Sin Mordaza