Salvador Distefano: “Dejar de pagar los intereses de las Leliq es una locura”

“Vamos a dejar de pagar los intereses de las Leliq”, dijo el candidato a presidente Alberto Fernandez, una locura, pensar que cuando Cristina dejó su segundo mandato, el stock de lebac era superior a las reservas que tenía el Banco Central y mayor que el stock de leliq actual. ¿Será que lo dijo para llevar incertidumbre y poder ganar las paso? El mercado votará hoy, veremos que dice.

No lo puedo creer, ¿me repetís quién dijo esa barbaridad?

. – Lo dijo el candidato a presidente de la oposición.

¿Me lo explicás?

. – Con mucho gusto, las leliq salieron al mercado para mitigar los problemas derivados de la alta inflación y aguda recesión que tuvo argentina. Los bancos compran y venden dinero, como tenían dificultad para colocar el dinero que tomaban comenzaron a bajar las tasas de plazo fijo, y esto generó una corrida de los pesos al dólar. El Banco Central comenzó a colocarle leliq a los bancos para que no se produzca una corrida generalizada al dólar, que culminaría en un híper inflación.

¿Me lo explicás mejor?

. – Los bancos reducían los intereses de las colocaciones a plazo fijo, ya que por la recesión no podían colocar créditos a tasas muy altas. El Banco Central les ofreció un instrumento financiero como las leliq, de modo tal que pudieran ofrecer a ahorristas rendimientos por encima de la inflación, y a su vez colocar el dinero que toman en un instrumento como las leliq que las emite el Banco Central, en forma exclusiva para los bancos.

¿Las leliq vinieron a reemplazar a las lebac?

. – Correcto, las lebac eran un instrumento financiero que lo podían adquirir los inversores, las leliq son unas letras que solo se comercializan en el ámbito de bancos, el BCRA las emite y los bancos las compran. Por otro lado, los bancos pueden constituir encajes con las leliq, que al ser remuneradas permiten a los bancos mejorar la productividad de su negocio.

¿Qué tasa pagan?

. – Las leliq están pagando una tasa del 59,59% anual, esto les posibilita a los bancos ofrecerles a los ahorristas tasas del 48% anual, y de esta forma no están migrando al dólar, al contrario, los plazos fijos en pesos siguen creciendo. Con datos al 17 de julio el stock de plazo fijo en $ suma $ 1.485.660 millones, en dólares equivale a U$S 35.000 millones.

¿Qué monto estarían pagando en concepto de intereses?

. – Bueno, aproximadamente un total de $ 901.396 millones al año como piso, como son colocaciones que van entre 7 y 13 días, la tasa se expiraliza con las renovaciones, es una suma mayor. Es un costo bajo, porque las leliq contienen el dólar, y esto posibilita que no haya una hiperinflación que afectaría a las clases sociales con menores recursos.

¿Cuál sería la idea de Alberto Fernandez?

. – Bueno, habló de no pagar los intereses de las leliq, con lo cual estaría congelando el stock, y como los bancos no necesitan ese dinero porque nadie toma tanta plata a tasas elevadísimas, los bancos bajarían bruscamente la tasa de los plazos fijos, los ahorristas saldrían despavoridos de los bancos para posicionarse en dólares, y esto generaría una corrida que elevaría el tipo de cambio a niveles muy altos, y se produciría una desestabilización de todo el esquema económico.

Es temeraría la afirmación que realizó.

. – Correcto, me parece que buscó desestabilizar.

Bajo el mandato de Cristina estaban las lebac

. – Si, el stock de lebac al 31 de diciembre de 2015 ascendía a los U$S 32.056 millones, y las reservas líquidas y disponibles se ubicaban en U$S 25.563 millones. En la actualidad el stock de leliq se ubica en los U$S 28.946 millones y las reservas suman U$S 63.568 millones.

¿Estábamos peor con Cristina?

. – Correcto, el patrimonio del Banco Central era de U$S 13.637 millones, y si le descontamos los papelitos que había en el BCRA nos daba un patrimonio negativo de U$S 53.077 millones. Al 17 de julio de 2019 el patrimonio del BCRA asciende a U$S 12.197 millones, y si le detraemos los papelitos que le dejó Cristina el patrimonio neto es negativo en U$S 30.726 millones.

¿Algo más?

. – Si, cuando Cristina dejó el gobierno el stock de lebac era superior a las reservas, en la actualidad las leliq representan el 46% de las reservas.

¿Conclusiones?

. – Me parece que los dichos de Alberto Fernandez buscan provocar una corrida en el mercado financiero. Hace unos días atrás manifestamos que el mercado está votando todos los días, y hoy lunes será una jornada clave, ya que el mercado votará actuando. Si el riesgo país sigue bajando, las acciones subiendo y los plazos fijos se renuevan, estamos en un momento en donde el gobierno tendrá una gran credibilidad. Si ocurre lo contrario, el mercado le estará creyendo a Alberto Fernandez. A mi juicio, las declaraciones fueron un espanto, cuando se arriesga tanto al declarar es que algo anda mal, las encuestas siguen dando cuenta de un estancamiento del Kirchnerismo o Cristinismo, y un avance del oficialismo.

¿Te están acusando de oficialista?

. – Hace mucho tiempo que vengo criticando al gobierno, desde el mes de enero de 2016 cuando decía que había que devaluar a $ 20,0 y me decían que estaba loco. Después tuvo un gran cruce porque pedía en los finales del año 2016 que bajara las retenciones al campo que había prometido. En el año 2017 cuando muchos empresarios se sacaban fotos con Federico Sturzenegger, nosotros lo criticábamos desde estas páginas. En el año 2018 se le fue la economía de las manos y realizó un ajuste salvaje, este ajuste fue un verdadero espanto. Todo eso lo dijimos en estas páginas y está documentado. Sin embargo, es imposible que pueda decir que la oferta en materia de propuesta económica de la oposición sea buena. La elección nacional tiene a Drácula en un rincón y a Frankenstein en el otro. Pero volver al estatismo, economía cerrada y el desastre económico de la Argentina que se fumó todo el dinero que recaudó de una soja con precios extraordinarios, es una locura. Volver a la tasa de interés negativa, altos subsidios que nos dejarán a futuro sin luz y gas, la poca transparencia del Indec, y las escasas y dudosas obras públicas durante 12 años, a eso no me gustaría volver, y si alguien cree que lo decepcione por estos dichos, lo lamento mucho. No tengo ninguna relación con el gobierno nacional, y todo lo que recibo es críticas de los funcionarios nacionales por las cosas que digo, pero al mismo tiempo el Kirchnerismo me dice que soy oficialista. Si ninguno de los dos me quiere y me critican, es porque estoy por el buen camino.

¿Por dónde estás?

. – Estamos con un grupo de productores en Nueva Zelanda, un viaje organizado por AgroEducacion, con nuestro líder de proyecto Marcos Fasciano que está saliendo inmejorable.

¿Qué vieron?

. – Un país que tiene un gobierno socialista, y que está distribuyendo riqueza. Su PBI es de U$S 200.000 millones, y sus exportaciones suman U$S 37.000 millones. Estas exportaciones son muy bajas, y producto de la fuerte caída en el precio internacional de la leche, el país ha dejado de crecer. Las exportaciones están concentradas en materias primas y el gran comprador es China. Si siguen por este camino Nueva Zelanda está llamada a tener problemas, la tasa de inversión está cayendo, y las exportaciones no lucen relevantes.

¿Cómo están los productores?

. – Con un margen de rentabilidad muy bajo, escalas pequeñas, alto valor de la tierra, te diría que casi en una burbuja. Hay campos que valen U$S 120.000 la hectárea, en especial en la Isla Norte, y en la Isla Sur bajan considerablemente. El precio medio de la hectárea ronda los U$S 35.000 la hectárea. El sector está muy endeudado, y pagan tasas del 8% anual en dólares, en un país que no tiene inflación. Son muy productivos, y tratan de aprovechar al máximo sus recursos naturales, con establecimientos lácteos en donde alimentan a sus animales a pasto tratando de mantener bajo el costo. Sin embargo, es tan fuerte la caída en el precio de la leche, que no logran la rentabilidad adecuada. Los que trabajan el tambo, viven en el tambo, y aún con poca mano de obra, las rentabilidades son muy magras o negativas. La flexibilización laboral les permite generar una alta productividad, un camionero trabaja 12 horas diarias, 3 días de mañana, 3 días de noche y 3 días tienen franco. De esta forma un camión que no para nunca, tiene 3 choferes, lo que logra una gran productividad. Claro que en Nueva Zelanda no existe el Tigre Verón, por ende, hay flexibilidad laboral y se los ve muy contentos a los choferes.

¿Te gustó?

. – Me encantó Nueva Zelanda, un país que tiene 5 millones de habitantes, y recibe a 5 millones de turistas, que solo pueden llegar por avión o mar.

¿Hay regulaciones para la compra de tierra?

. – Si, existen regulaciones para los inversores extranjeros, ya que los chinos estaban comprando muchas tierras y temían perder el control de algunos negocios.

¿Cómo viste a la gente?

. – Muy trabajadora, las casas están sobre construcciones livianas, con bajo costo podés tener una casa de madera, al estilo de las americanas. La vida es muy cara, un alquiler te cuesta U$S 450 por semana, y un departamento de 40 metros en las grandes ciudades llega a valer U$S 500.000.

¿Es caro?

. – Si, la vida es muy cara, una cultura anglosajona, en donde todos cenan temprano y a dormir, después de las 21 horas muy poca gente en la calle, y los días de semana menos.

¿Cómo sigue tu gira?

. – Estimamos que el miércoles estaré escribiendo desde Australia, nuestro segundo gran destino, para estar volviendo el 7 de agosto.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.