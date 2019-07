Reconquista: el intendente Vallejos decretó la Emergencia Económica

En las ultimas horas el intendente de la ciudad de Reconquista, Dr. Amadeo E. Vallejos decretó la Emergencia Económica para el municipio.

Tras esa firma el Secretario General, Guillermo Romero Mansur, fue el encargado de comunicar esta decisión a los concejales reconquistenses, en una reunión que tuvo carácter de “urgente”.

Romero Mansur explicó a Radio Amanecer los alcances de este decreto y precisó que “la reunión fue para comentarles la situación crítica por la que está atravesando el municipio, con este decreto está la decisión de congelar el sueldo del intendente, secretarios y subsecretarios del gabinete, suspendiendo además la actualización de la clausula gatillo para los sueldos de todo el gabinete municipal”.

Según Romero Mansur habrá que buscar también algunas otras alternativas para no seguir generando gastos, ajustar para no llegar a una situación similar a otras localidades que no pueden pagar el sueldo a sus empleados. “Tendremos que ajustarnos el cinturón, por eso es que los concejales fueron invitados también a tener este gesto de congelar sus sueldos”, dijo.

El funcionario apuntó además a la deuda que la Provincia y la Nación mantienen con el municipio local. “Le hemos pedido a los concejales que tienen más llegada con el gobierno provincial o nacional que nos ayuden a gestionar fondos, no extraordinarios, sino que lleguen en tiempo y en forma. Por ejemplo nosotros todavía no hemos recibido el 40% FOCOM 2017 de la Provincia, todo el 2018 y todavía no hay ley para pedir el 50% del FOCOM 2019 para gastos corrientes”, señaló.

Fuente: Radio Amanecer