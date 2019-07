Salvador Distefano: “El mundo nos sonríe, los candidatos no”

Nos acercamos a las elecciones y la economía mejora. El mercado está votando, pero los argentinos no conocen qué harán en materia económica los candidatos. Macri piensa seguir como está, Fernandez no da señales, al menos dijo que no aplicaría el cepo. Capítulo especial para el campo.

¿Mejora Macri?

. – Te diría que al presidente el mundo le sonríe. Observamos una fuerte revaluación del real en Brasil, que perforó el nivel de 3,80 por dólar, esto ayuda y mucho a la Argentina. La tasa de corto plazo en Estados Unidos podría volver a bajar, con lo cual estamos en un escenario muy líquido. Las tasas en Argentina están descendiendo y el dólar está calmo. Por si esto fuera poco, la economía muestra claros signos de haber alcanzado un piso, lo que se llama el piso de la L, la economía cayo y ahora quedo estabilizada en el piso.

¿Esto le alcanza al presidente para mejorar en las encuestas?

. – Argentina es un país en donde todos somos peronistas y populistas. Cuando las papas queman se autoriza el ahora 12 y 18 cuotas a tasa 0, se dan subsidios a la compra de autos y motos, la Anses da créditos a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Todo esto suma para el oficialismo.

¿Gana Macri las elecciones?

. – No lo sabemos, hasta ahora es una moneda en el aire. Lo que si sabemos es que en las últimas semanas hubo un estancamiento de la oposición y una mejora del oficialismo, vamos camino a una mayor polarización que en las elecciones del año 2015, ya que la fórmula Macri – Pichetto y Fernandez – Fernandez se llevan el 80% de las intenciones de votos. A lo mejor, quien te dice, esto se define en primera vuelta.

¿Cómo fue en el año 2015?

. – En las Paso de 2015 Cambiemos y el Frente para la Victoria concentraron el 68% de los votos, en la primera vuelta el 71%. Hasta ahora Frente por el Cambio y Frente por Todos concentrarían el 80% en las Paso, esto implica que podrían estar un poquito más arriba en la primera vuelta, y tal vez alguien defina.

¿Qué dicen los mercados?

. – Están muy tranquilos, el dólar sigue bajando y las tasas de leliq apuntan al 58% anual. Ayer las tasas de caución se ubicaron por debajo del 45% anual, con lo cual no descartamos que los plazos fijos para el mes de agosto estén rindiendo por debajo de dicha tasa de interés. Las lecaps siguen recortando rendimiento y los bonos en dólares y pesos muestran una caída significativa de sus tasas de retorno.

¿El merval?

. – Sigue subiendo fuerte en dólares, ya cotiza por encima de los 1.000 dólares, con lo cual tenemos una tendencia alcista muy firme. Es cierto que su vecino Brasil ayuda, la bolsa paulista viene superando máximos, es probable una rápida aprobación de la reforma previsional en Brasil, un programa ambicioso de privatizaciones y una ley de incentivos a la inversión que ayudará a crecer a mayor ritmo. En resumen, Brasil arrastra a la Argentina.

Alberto Fernandez dijo que de ningún modo pondrá el cepo al dólar

. – Me alegro que lo diga y lo explicite. Ahora sería muy conveniente que explicite su plan económico, y que no siga jugando a las escondidas, para que no tengamos que hacer interpretaciones de sus palabras, o sus referentes, que dicho sea de paso no los ha nombrado públicamente. Tal vez la interna de su espacio no lo deje expresarse respecto al rumbo económico que piensa tomar. Esto genera alta incertidumbre entre los inversores.

Macri seguiría con Marcos Peña y Nicolas Dujovne.

. – Nicolas Dujovne es un buen ministro de hacienda, pero no es un ministro de economía, necesitamos un plan para crecer, no un plan para mostrar solo las cuentas fiscales. Respecto a Marcos Peña, los resultados de su gestión están a la vista, en 2016/17 llevó adelante un plan de expansión del gasto público, y entre 2018/19 una contracción brutal de la economía. No realizó acuerdos en el congreso, y se caracterizó por su gran soberbia, no me parece una buena noticia la continuidad de ambos, si es que Mauricio Macri gana las elecciones.

¿Qué pasa con las materias primas?

. – Es el gran debate que tenemos por delante. Todo hace pensar que ya no podemos mirar a las materias primas a través de un solo lente, tenemos que ampliar el foco. Observar solo la oferta y demanda es un error. Si fuera por este indicador el maíz debería estar volando, pero ello no ocurre.

¿Qué tenemos que mirar?

. – Estados Unidos esta empiojando al mercado, la soja el año pasado tuvo un subsidio de aproximadamente U$S 61 por tonelada, este año tendría un subsidio de U$S 72 por tonelada, estos subsidios invitan a guardar mercadería, lo que implica mayor stock, y la amenaza de que no sabemos qué sucederá si un día Estados Unidos deja de pagar subsidios.

Entonces la cotización de la soja no es real

. – Correcto, es una fantasía, ya que sin subsidio podría bajar muchísimo.

¿El maíz?

. – Tiene un subsidio de U$S 4 por tonelada, con lo cual también su cotización esta distorsionada.

¿El trigo?

. – Se siembra en los 5 continentes y es una mercadería abundante, no podés esperar una gran suba de precios.

¿Entonces?

. – Las cotizaciones de las materias primas están sujetas a varias variables, está claro que la oferta y la demanda es una variable importante, pero no la determinante en la actual coyuntura en donde los stocks son elevados. Los especuladores que apuestan a subas y bajas en muchos casos se apropian del destino de un mercado. El escenario de tasas bajas a nivel mundial ayuda a una suba de materias primas, pero una desaceleración económica en el horizonte, hace que muchas veces los especuladores apuesten a una baja de las materias primas. A esto tenes que sumarle el escenario de guerras comerciales que nunca se terminan de resolver.

¿Qué miramos?

. – En el caso del maíz, por ejemplo, si no sube el petróleo y la ganadería, no me parece que la suba del maíz sea sustentable en el tiempo. Una mejora de precio del maíz repercutiría en el precio del etanol, y si el precio del etanol no sube, las etanoleras en Estados Unidos no comprarán maíz para perder dinero. Si mejora el precio del maíz, y el mercado ganadero no mejora, muchos optaron por liquidar mercadería y bajará la demanda de maíz. La crisis climática que vive Estados Unidos debería mostrar ya una suba considerable en el precio del maíz, y eso no sucede.

A los productores argentinos les interesa la soja

. – La soja posición noviembre en argentina no superó nunca el rango de precios entre U$S 250/U$S 252 la tonelada, y hoy vale U$S 244 la tonelada. El valor disponible es de U$S 228 la tonelada. No me parece que en lo que resta del mercado climático americano tengamos un precio por encima de los U$S 252 que se marcó como máximo en la soja noviembre, por ende, deberíamos ir cerrando precio y vender en los mercados de futuro, sin dejar de cubrir algo de la próxima campaña. Por ejemplo, la soja vale U$S 228 la tonelada y la posición mayo de 2020 vale U$S 242,50.

¿Te parece buen precio?

. – Si el escenario económico no mejora sustancialmente, la suba de retenciones en el año 2020 está asegurada, gane Mauricio o Alberto. En el congreso está legislado que las retenciones a la soja pueden subir al 33%, esto implica que también pueden subir al 15% las retenciones al trigo y al maíz. Por las dudas yo aseguraría precio, una vez que aseguras precio, me río de las retenciones.

¿En maíz?

. – El maíz hoy vale U$S 156 la tonelada, y podés asegurar un precio de U$S 156 la tonelada a abril de 2020. Me parece que hay que cerrarlo, y las utilidades que te puede dejar el maíz con este precio son muy importantes.

¿Qué pasa con el trigo?

. – El trigo, a principio de año, podías asegurarlo a U$S 190 la tonelada en la posición diciembre de 2019, hoy no pasa de los U$S 175 la tonelada. No hay vuelta muchachos, las materias primas están en un recorrido lateral.

Conclusión

. – El mundo nos sonríe, los candidatos no. Las dos propuestas para presidir el país son malas, lo único que centra el debate es que el oficialismo interviene menos en la economía y la oposición prefiere cerrar los mercados. Para nosotros es esencial un plan que dinamice la inversión y la suba de las exportaciones. El gobierno nacional acaba de reducir las retenciones a las exportaciones de determinados productos regionales, bajando de $ 4,00 a $ 3,00 por dólar dichas retenciones, quedó un sabor a nada, cuando lo que el país necesita es exportar.

Para vos nada te viene bien

. – Correcto, solo estaría de acuerdo con el candidato que impulse la inversión y las exportaciones, mientras tengamos que escuchar a economistas que quieren solo ordenar cuentas fiscales o intervenir en los mercados cerrando la economía, no me parece lo mejor para el país.

Eso no lo dice nadie

. – Entonces vota por el menos malo, porque el que tendría que venir para sacar una ley de inversiones, con beneficios fiscales y dinamizar el crecimiento como hizo Brasil no está. Eso no lo dice ni Macri, ni Fernandez y tampoco Lavagna. Parece que apoyar la inversión da cosita, en Argentina todos los candidatos son PP Peronista y Populistas. El pueblo, los emprendedores y los que tienen que trabajar, bien gracias, esperando el cambio, la lluvia de inversiones y los índices de pobreza de Alemania.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.