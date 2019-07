Salvador Distefano: “El dólar cerca de un piso”

El dólar se acuesta sobre el piso de la banda de intervención en $ 39,80, el Banco Central tendrá que ponerle un piso al tipo de cambio. Por ahora, está comprando dólares en el mercado de futuro y baja la tasa de las leliq que ya están en el 60% anual, el crédito podría comenzar a asomarse. Entérate en esta nota.

¿Tiene piso el dólar?

. – Por lo que tengo entendido, si bien el Banco Central no se volvió a expresar sobre este tema, si el dólar perfora la zona de $ 39,80 debería intervenir para contener el valor del dinero, sin embargo, la baja de la tasa de interés comienza a ponerle un piso.

¿Cuánto está la tasa?

. – La tasa de las leliq está en el 60% anual, para ponerlo en un lugar más reconocido, un plazo fijo de un banco de primera línea por más de un millón de pesos no te paga más del 47% anual, y el Banco Nación, que es el gran pagador del sistema, te paga el 52% anual. Por montos pequeños no conseguís más del 42% anual.

¿Comenzarán a bajar las tasas de financiación?

. – Creo que comienza un proceso lento, pero persistente de baja de tasas, hay bancos que han ofrecido créditos personales a una tasa del 50% anual, y esto comenzaría a tener impacto en el mercado. Hay mucho financiamiento disponible en dólares, inclusive mutuales con créditos a tasas atractivas en moneda dura, te podemos recomendar algunas.

¿Cómo ves las ventas?

. – En julio estamos observando cierta mejora, el medio aguinaldo y el impacto de algunas paritarias le está poniendo un piso a la caída de ventas. La producción industrial y la construcción parecen estar encontrando un piso, sin embargo, nada para descorchar botellas de vino caro, es solo una recuperación.

¿Cómo viene el segundo semestre?

. – Muy bien, los dólares de la cosecha seguirán sosteniendo al tipo de cambio en niveles controlables, entre $ 40,00 de piso, y un techo en torno de $ 45,00 para el corto plazo, con posibilidades de terminar el año en torno de $ 51,00.

¿Qué puede generar un desequilibrio general?

. – Un triunfo holgado de Cristina en las Paso impulsaría una mayor demanda de dólares, producto de que Alberto Fernandez es adicto a colocar un cepo al tipo de cambio, esto despertará el interés de comprar dólares, lo cual podría generar una inestabilidad en el mercado cambiario con precios a la suba.

¿Si gana Macri o pierde por un porcentaje muy escaso?

. – Tenes dólar planchado para rato, y tal vez tenga que repensar si el dólar a fin de año estaría en $ 51,00.

¿Qué dicen los mercados mundiales?

. – Que el mundo está en un escenario recesivo, y que es posible que la tasa de interés siga en niveles bajos, lo cual empujará a inversores a tomar activos de riesgos para generar diferencias de precio interesantes Hay que ganar en los mercados emergentes el dinero que no se gana en los mercados desarrollados. La tasa a 10 años en Estados Unidos se ubica en el 1,96% anual, en Argentina un bono a 10 años rinde el 10% anual, hay una diferencia de tasa de 8,0%, que es el riesgo país.

¿Comprarías bonos argentinos?

. – Siempre, en especial los bonos largos que están a paridades muy atractivas.

¿Por qué no bonos cortos?

. – Porque cuando me paguen esos bonos, tendré que colocar el dinero a tasas muy bajas, prefiero asegurarme una tasa alta en el tiempo, y especular con una suba de la paridad de los títulos.

¿Le tenes mucha fe a Argentina?

. – En las últimas dos semanas colocaron deuda YPF, Cresud y Pampa Energía a tasas inferiores al 10% anual, la semana próxima colocaría Telecom una suma muy importante en los mercados. Los bonos de las empresas argentinas a 10 años rinden menos que un bono soberano, y cargan más tributos. Esto habla a las claras que estamos en un escenario de mayor confianza.

¿Quedó atrás la crisis del año 2018?

. – Absolutamente, el año pasado la tasa de retorno de los bonos de tesorería americano a 10 años rendían el 3,5% anual, hoy rinden el 1,96% anual. Tenemos una cosecha record en el año 2019, un año atrás teníamos una sequía espantosa. Hoy las exportaciones son más elevadas que las importaciones. Nuestras reservas crecieron, la tasa de interés está bajando y el dólar luce estable. El resultado fiscal primario del gobierno está disminuyendo y podría ser 0 para diciembre.

Para vos, ¿está todo bien?

. – En absoluto, el consumo sigue retraído, y no terminamos de ver el ajuste en sectores sensibles como comercio e industria, sin embargo, desde lo financiero, que es lo primero que se estabiliza, te diría que estamos viendo una muy buena señal.

¿Cómo dan las encuestas?

. – La mejor encuesta la tendremos el 11 de agosto, por ende, solo faltan 37 días para develar la incógnita, lo demás es papel pintado, para mi es una moneda en el aire.

¿Qué sucede con los granos?

. – Las contingencias climáticas en Estados Unidos son peores a las que imaginamos, y el USDA no ha contado toda la verdad de lo que sucede en materia de avance de siembra. Los precios nos pueden dar una sorpresa positiva en las próximas ruedas.

¿Vos recomendabas vender soja?

. – Sigo recomendando vender soja a noviembre de 2019, hoy está a U$S 241 y el dólar futuro a $ 51,05 lo que te da un valor de $ 12.303 la tonelada. Te recuerdo que recomendamos vender cuando este valor superaba los $ 13.500 la tonelada y en algunos casos llegó a valer por encima de $ 14.000. Por supuesto, que hay que vender y comprar un call en Chicago por las dudas. Para eso están los mercados de futuros y los amigos en Chicago como Antonio Ochoa.

¿No te creía nadie?

. – Lo que pasa es que pocos vieron al dólar bajando, nosotros esperamos esta baja del dólar, creemos que hoy está en un piso.

El mercado tiene miedo a operar en los futuros.

. – No voy a realizar propaganda gratis, pero hay muchos operadores en los que podés vender a futuro y no te requieren garantías, el que los busca lo encuentra. No vender a futuro es una obstinación de cara al futuro. Creemos que el hombre de campo tiene que repensar la estrategia de ventas de granos, utilizar los mercados de futuro, calzar los pagos de insumos, créditos, alquiler y retiros personales. No debe tener guardada una cosecha, debe ir guardando lo que va cosechando y aprovechar los diferenciales de precio, lo que le dará un plus de U$S 5 o U$S 10 por tonelada neto de impuestos, lo que le implicaría una suma de U$S 20 o U$S 40 más por hectárea, lo que le generaría un ingreso adicional interesante, para maximizar utilidades.

¿Si vendo a futuro y después sube?

. – ¿Si jugaras al quini 6 serías millonario? La única forma de saberlo es jugando, el futuro nadie lo conoce, de lo contrario yo no estaría aquí escribiendo gratis este artículo, lo que tenés que hacer es una planificación de ventas, maximizando las utilidades esperables bajo un espacio de tiempo determinado. Para no perderte una suba, con lo que ganas vendiendo a futuro comprar un call en Chicago.

¿Me gusta arriesgar?

. – Bueno, hay variables controlables e incontrolables, como esto sucede permanentemente en la vida, lo mejor es diversificar, por ende, hay que planificar un determinado porcentaje de las ventas en los mercados de futuros, y otro porcentaje dejarlo al libre albedrió de la intuición. Dejar todo librado a la intuición me parece un poco arriesgado, porque luego se lloran las perdidas, y las oportunidades pasan.

Todo en su justa medida

. – Correcto.

¿Se viene el fin de semana largo?

. -Con una buena noticia, porque el FMI desembolsaría los U$S 5.500 millones correspondientes a un tramo del crédito de U$S 58.000 millones del FMI, las reservas al 2 de julio se ubicaban en U$S 64.123 millones, van a quedar cerquitas de los U$S 70.000 millones.

Macri llega a las Paso bien en lo financiero

. – Pero mal en el mercado de consumo, le faltó tiempo para asegurar una elección presidencial que viene muy reñida. Sin embargo, la oposición no para de cometer errores, anunció que puede aplicar un cepo, Alberto Fernandez visita a Lula Da Silva y Alvarez Agis anuncia una economía más cerrada. Muchos errores en la oposición, sin embargo, el clima de grieta y definición en primera vuelta se acelera.

