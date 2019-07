Fortín Olmos: Marcharon pidiendo justicia por Rosalía Jara

Un grupo de personas desafiando la muy baja temperatura del momento se congregó en la plaza central y marchó silenciosamente con antorchas encendidas y pancartas hasta la garita donde se cree alzaron a Rosalía Jara de Fortín Olmos para hacerla desaparecer.

“Queremos que siga vivo su nombre y rechazamos todo lo que se vive en las ultimas audiencias donde consideramos que solo quieren poner palos en la rueda”, enfatizaba Mónica Pérez, quien encabeza las marchas.

En cuanto a las escasa participación Mónica manifestó: “Sabemos que la gente de Fortín Olmos es muy pacífica y no está acostumbrada a este tipo de manifestaciones, pero también sabemos y nos consta que nos hacen llegar su solidaridad a través de mensajes donde nos alientan a que no bajemos los brazos, el frío también juega una mala pasada, pero nos queda totalmente en claro que nuestra gente quiere que nunca más se repita lo que paso con Rosalía”, decía.

Quien acompañó esta marcha, tal lo viene haciendo del principio, fue la Directora de la EMPA 1290 Prof. Rosa Rabinovich, quien al llegar a la garita profundizó unas palabras: “La condiciones de hoy no son las mejores y tampoco quizás la hora es propicia, pero es la ofrenda que le podemos hacer a la “Chivi” para seguir luchando por la justicia, la verdad y porque se esclarezca de una buena vez este crimen que se cometió en nuestro pueblo y nos duele mucho ya que cambio su historia. Sabemos que Fortín Olmos a partir de esto es un antes y un después, sabemos también que cuesta participar de las marchas, pero no tenemos que dejar de hacerlas y me animo en nombre de los familiares a pedirles que acompañen, que necesitamos el acompañamiento de todos y todas en cada actividad que se hace para pedir justicia por nuestra querida “Chivi”, expresó la docente.

Fuente: FM VIDA – Fortín Olmos