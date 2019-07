Santa Fe Juega: 190 mil chicos de toda la provincia participan del programa

Este viernes comienza el receso de invierno, en el marco del programa implementado por el gobierno de Santa Fe. Las actividades se retomarán el lunes 22 de julio.

El programa deportivo y artístico Santa Fe Juega, que en su edición 2019 tiene 190 mil inscriptos entre niños y jóvenes de más de 300 localidades de toda la provincia, entra este viernes en receso, en el marco de las vacaciones de invierno. Las actividades se retomarán el lunes 22 de julio.

Este año son más de 40 las disciplinas deportivas que se desarrollan en diferentes categorías y modalidades con proyección local, en desarrollo actualmente, departamental y provincial, que otorgará la clasificación para los Juegos Nacionales Evita. Por otra parte, orientados a las escuelas primarias, se realizaron encuentros deportivos de atletismo y handball.

En esta edición, la novedad fue la inclusión del trampolín y windsurf, así como los encuentros para coreografías grupales para escuelas secundarias.

El ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, señaló que “el Santa Fe Juega se renueva sumando disciplinas. Es un orgullo que se consolide de esta manera, como un programa que busca garantizar la práctica deportiva como derecho, y el encuentro y la participación como herramientas de inclusión e integración social por encima de lo competitivo, pero también alentando el esfuerzo de los que tienen capacidad, talento y ganas”, destacó.

“El Santa Fe Juega es un emblema del gobierno provincial, una política social impulsada por los ministerios de Desarrollo Social y de Educación que articula todos los niveles del Estado con clubes y organizaciones de la sociedad civil. Al tiempo que posibilita un Estado presente, fortalece la red de instituciones y acompaña a niños, jóvenes, familias y vecinos de toda la provincia”, concluyó.

Por su parte, la ministra de Educación, Claudia Balagué, indicó que “Santa Fe Juega es un espacio de encuentro de niños y jóvenes que promueve el trabajo desde la convivencia y la inclusión, con miras a construir una sociedad más solidaria. Cada año es una maravilla ver a nuestros chicos compartir estos espacios de juego y de crecimiento personal y colectivo, porque allí se generan nuevos amigos y vínculos, se convive y se respeta, fomentando valores”.

ENCUENTROS

Santa Fe Juega tiene varias propuestas de participación, como los Encuentros deportivos para 6° y 7° grado destinados a escuelas primarias. En la primera instancia se desarrollaron los de Atletismo, que continuarán en el segundo semestre de manera simultánea con los de Handball.

En esta edición están programados en toda la provincia 135 encuentros de atletismo y 137 de handball, que tendrán la participación de más de 60.000 niños.

Las propuestas deportivas en diferentes categorías y modalidades de Santa Fe Juega 2019 son: Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, Atletismo Adaptado, Bádminton, Básquet 3×3, Básquet 3×3 sobre silla de ruedas, Básquet 5×5, Boccia, Bochas, Boxeo, Canotaje, Cestoball, Ciclismo de Montaña, Ciclismo de Ruta, Esgrima, Fútbol 11, Fútbol 7, Fútbol Integrado, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Goalball, Handball, Hockey, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Grecorromana, Lucha Libre, Natación, Natación Artística, Optimist, Patín Artístico, Pelota Paleta, Rugby, Taekwondo, Tenis Criollo, Tenis de Mesa, Tenis de Mesa Adaptado, Tiro, Trampolín, Voleibol, Voleibol de Playa, Voleibol Integrado, Voleibol sentado y Windsurf.

La iniciativa del gobierno de Santa Fe contempla deportes con proyección nacional, provincial y departamental, diferentes encuentros deportivos y de gimnasia, con modalidades de participación comunitaria, escolar, federada y libre.

Los equipos y deportistas que superen las instancias locales, departamentales, regionales y se consagren campeones provinciales, representarán a Santa Fe en los Juegos Nacionales Evita, a desarrollarse en Mar del Plata del 6 al 11 de octubre, tanto para deportes convencionales como adaptados.

LAS FINALES PROVINCIALES

El programa Santa Fe Juega, luego de las instancias locales, departamentales y regionales, desarrolla las finales provinciales que tendrán la participación de más de 3000 jóvenes de las cinco regiones de la provincia. Esta edición habrá seis finales, de las cuales cinco definirán a la delegación que representará a Santa Fe en los Juegos Nacionales Evita.

>> 27 y 28 de agosto en Rafaela se definirán los equipos en básquet 5×5 sub 15 y sub 17, y fútbol 7 sub 14 y sub 16

>> 2 y 3 de septiembre en Santa Fe se definirán atletismo sub 14; atletismo adaptado sub 14, sub 16 y sub 18; natación sub 14; natación adaptada sub 16; y acuatlón sub 14 y sub 16

>> 5 y 6 de septiembre en Rosario se desarrollará rugby sub 16, atletismo sub 17, handball sub 14, voleibol sub 17, basquet 3×3 sub 14 y sub 16, fútbol 11 sub 14, hockey sub 16, y vóley de playa sub 14

>> 7 de septiembre en Rosario será el turno para canotaje sub 14; ciclismo sub 14 y sub 16; ciclismo de montaña sub 14; esgrima sub 14; gimnasia artística sub 14, nivel 1, 2 y 3; gimnasia rítmica; patín artístico; y pelota paleta sub16

>> 12 y 13 de septiembre en Santa Fe competirán fútbol 11 sub 16, ajedrez sub 14 y sub 16, hockey sub 14, voleibol sub 15, cestoball sub 14, handball sub 16 y algunas disciplinas adaptadas como boccia, vóley sentado, tenis de mesa y básquet 3×3 en silla de ruedas

>> 17 y 18 de octubre en Santa Fe se realizarán las finales provinciales de los deportes escolares que no tienen proyección nacional: voleibol sub 14, handball mixto sub 16, ajedrez sub 19 y fútbol 7 sub 19