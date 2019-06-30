Las Toscas: Fiesta Patronal Capilla B° Virgen de Itatí

CRONOGRAMA

MIÉRCOLES 10 DE JULIO:
– 17 HS. ROSARIO MEDITADO POR LAS FAMILIAS.

JUEVES 11 DE JULIO:
– 17 HS. ROSARIO MEDITADO POR LOS JÓVENES Y NIÑOS.

VIERNES 12 DE JULIO.
– 16 HS CONFESIONES.
– 17 HS. SANTA MISA CON UNCIÓN DE ENFERMOS.

SÁBADO 13 DE JULIO:
– ORNAMENTACIÓN DE LA CAPILLA.
– 16 HS CHOCOLATADA PARA LOS NIÑOS. (TRAER TAZAS)

DOMINGO 14 DE JULIO:
– 16 HS. PROCESIÓN Y LUEGO SANTA MISA.
– FERIA DE PLATOS.

MARTES 16 DE JULIO:
– 16 HS. MISA EN ACCIÓN DE GRACIAS.

MIÉRCOLES 10 DE JULIO:
– 17 HS. ROSARIO MEDITADO POR LAS FAMILIAS.

JUEVES 11 DE JULIO:
– 17 HS. ROSARIO MEDITADO POR LOS JÓVENES Y NIÑOS.

VIERNES 12 DE JULIO.
– 16 HS CONFESIONES.
– 17 HS. SANTA MISA CON UNCIÓN DE ENFERMOS.

SÁBADO 13 DE JULIO:
– ORNAMENTACIÓN DE LA CAPILLA.
– 16 HS CHOCOLATADA PARA LOS NIÑOS. (TRAER TAZAS)

DOMINGO 14 DE JULIO:
– 16 HS. PROCESIÓN Y LUEGO SANTA MISA.
– FERIA DE PLATOS.

MARTES 16 DE JULIO:
– 16 HS. MISA EN ACCIÓN DE GRACIAS.

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