Las Toscas: Fiesta Patronal Capilla B° Virgen de Itatí

CRONOGRAMA
MIÉRCOLES 10 DE JULIO:
– 17 HS. ROSARIO MEDITADO POR LAS FAMILIAS.
JUEVES 11 DE JULIO:
– 17 HS. ROSARIO MEDITADO POR LOS JÓVENES Y NIÑOS.
VIERNES 12 DE JULIO.
– 16 HS CONFESIONES.
– 17 HS. SANTA MISA CON UNCIÓN DE ENFERMOS.
SÁBADO 13 DE JULIO:
– ORNAMENTACIÓN DE LA CAPILLA.
– 16 HS CHOCOLATADA PARA LOS NIÑOS. (TRAER TAZAS)
DOMINGO 14 DE JULIO:
– 16 HS. PROCESIÓN Y LUEGO SANTA MISA.
– FERIA DE PLATOS.
MARTES 16 DE JULIO:
– 16 HS. MISA EN ACCIÓN DE GRACIAS.
MIÉRCOLES 10 DE JULIO:
– 17 HS. ROSARIO MEDITADO POR LAS FAMILIAS.
JUEVES 11 DE JULIO:
– 17 HS. ROSARIO MEDITADO POR LOS JÓVENES Y NIÑOS.
VIERNES 12 DE JULIO.
– 16 HS CONFESIONES.
– 17 HS. SANTA MISA CON UNCIÓN DE ENFERMOS.
SÁBADO 13 DE JULIO:
– ORNAMENTACIÓN DE LA CAPILLA.
– 16 HS CHOCOLATADA PARA LOS NIÑOS. (TRAER TAZAS)
DOMINGO 14 DE JULIO:
– 16 HS. PROCESIÓN Y LUEGO SANTA MISA.
– FERIA DE PLATOS.
MARTES 16 DE JULIO:
– 16 HS. MISA EN ACCIÓN DE GRACIAS.