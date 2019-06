Salvador Di Stefano: “El dólar seguirá quietito”

El gobierno lleva adelante una política de acumulación de dólares en el mercado de futuro que podría ser muy efectiva para no devaluar el peso. El presupuesto público con un gran ajuste. La inflación podría ceder, y se viene la suba de acciones y bonos.

¿Qué pasa con el dólar que baja?

. – El gobierno logro domar al tipo de cambio con una estrategia poco convencional, mientras todos miraban para un lado, el Banco Central acopiaba dólares por el otro.

¿Me lo explicas mejor?

. – La estrategia a la luz de los inversores del BCRA constaba de 5 pasos, a saber:

Congelar la cantidad de moneda

Una tasa de interés alta en leliq (hoy 64,6% anual)

Bandas de intervención en el tipo de cambio entre $ 39,80 de piso y $ 51,50 de máximo, sin descartar intervención sorpresa dentro de la banda.

Toda intervención implicaría retirar pesos de mercado.

Intervención en el mercado de futuros.

A esta estrategia del BCRA se sumaba en forma pasiva el Tesoro Nacional, que vendía diariamente U$S 60 millones para acopiar pesos que los utilizaría para pagar vencimiento de deuda en pesos.

Esto estaba a la vista, ¿Qué me perdí?

. – Nos perdimos, fuimos los primeros en seguir información sobre el desempeño del BCRA en el mercado de futuros. Mientras que en abril el BCRA vendió dólar futuro, nos sorprendimos con la noticia que en el mes de mayo compró U$S 1.567 millones en el mercado de futuro, y hay una versión no confirmada por el BCRA que estaría comprado en U$S 3.000 millones.

¿Me lo explicas?

. – El BCRA al comprar en el mercado de futuro viene sosteniendo el valor del dólar, cuando vende en dicho mercado le pone un techo al precio, pero si compra le esta poniendo un piso. Esto implica que hay muchos inversores que están vendiendo dólares.

¿No lo entiendo?

. – Aunque no lo vemos hay una corriente vendedora de dólares, el gobierno en lugar de dejar vender los dólares del tesoro y guardar esos dólares para el año 2020, procedió a seguir con la venta del dólar disponible, y comprar dólares futuros. De esta forma, si avanzado el proceso electoral hay una corrida cambiaria, el BCRA tendrá aparte de los dólares de las reservas, la posibilidad de vender dólares futuros comprados genuinamente y poder atemperar la suba del dólar.

Eso implica que tenemos dólar bajo para rato.

. – Correcto, es lo que veníamos anunciando desde esta columna, y en cada conferencia que dimos en los últimos meses. Estamos en un esquema monetario de convertibilidad, como no hay emisión monetaria, y el dólar tendería a quedarse congelado en torno de estos valores, más temprano que tarde la inflación comenzaría a ceder, las tasas a bajar y emergería la paz cambiaria.

¿A cuánto ves el dólar a fin de año?

. – No lo veo más allá de $ 51,50, está claro que tendrá mucho peso quien gane las elecciones. Sin embargo, si el oficialismo hace una buena elección, tenemos dólar estable hasta fin de año. En cambió si gana la oposición habrá volatilidad, ya que no ha confirmado que no habrá cepo al dólar, algo que han exteriorizado en su pensamiento los principales referentes en materia económica.

¿Qué pasa con el dólar en el año 2020?

. – Dependerá mucho de quien gane la elección, y en segundo lugar quien sea el ministro de economía del próximo presidente, inclusive si gana el oficialismo. Tenemos que ir a un nuevo orden fiscal y cambiario. Necesitamos tener un tipo de cambio real más alto, lo que no sabemos es si esto se conseguirá vía una baja de impuestos o devaluación seguida de recesión. Me inclino por una baja de impuestos, que es menos nociva para los sectores de bajos ingresos.

¿Para bajar impuestos hay que reducir el gasto?

. – Bueno el gobierno viene realizando una reducción del gasto público increíble, como también una fuerte baja del déficit fiscal. Te puedo mostrar lo que sucedió entre los años 2019 y 2015. El gasto bajo el 61,3% en dólares, y esto posibilito que el resultado primario bajara el 79,8%. Esto es una baja del gasto muy importante, que todavía es insuficiente para poder lograr el tan ansiado equilibrio fiscal o déficit 0. En concepto de intereses este gobierno paga mucho más porque procedió a reconocer la deuda impaga del gobierno K, y tomo más deuda para financiar el déficit fiscal de los años 2016/17/18.

¿Cuánto déficit acumulo en esos 3 años y 5 meses?

. – Desde el primero de enero de 2016 a mayo de 2020 acumulo un déficit total de U$S 90.071 millones financiados en tu totalidad con deuda pública. Esperamos que en el período entre 2020 y 2024 el déficit total no supere los U$S 40.000 millones. Para poder equilibrar la relación deuda versus PBI necesitaríamos que en los próximos 4 años el país crezca como mínimo un 10% en dólares.

¿A cuánto está el PBI con datos de marzo de 2019?

. – El PBI en dólares se ubica en U$S 404.928 millones. En términos reales el PBI cayó en un año el 5,8%. El consumo privado cayó el 10,6% anual, el consumo público se mantuvo inalterado. La inversión cayó el 24,6% anual. Las exportaciones crecieron el 1,7% y las importaciones cayeron el 24,6% anual.

¿Cómo se compone el PBI?

. – Excelente pregunta

Consumo Privado: 70%

Consumo público: 15%

Inversión: 13%

Exportaciones: 16%

Importaciones: 16%

Desvió estadístico: 2%

Con esta estructura de PBI es difícil crecer, para tener un crecimiento sostenido necesitamos que la inversión crezca a un ritmo superior al 25% del PBI, y que las exportaciones sumen más del 35% del PBI. Lamentablemente nuestro PBI está atado en un 85% a lo que suceda en el consumo interno, y en esta coyuntura no hay espacio para una suba genuina de salarios, es más vemos que los salarios el primer trimestre del año crecían al 38% anual, y la inflación al 55% anual.

Contame que sucedió con algunos sectores en particular.

. – Muy buena pregunta

Agricultura, ganadería y pesca: +7,7% anual

Industria: -10,8% anual

Construcción: -6,8% anual

Comercio: -12,6% anual

Hotel y restaurant: -1,7% anual

Estos 5 sectores representan el 38,1% del PBI. Para que la economía argentina crezca necesitamos que estos sectores crezcan, como veras solo el agro crece y no puede hacer crecer al resto de los sectores, el agro representa el 6% del PBI.

Conclusiones

. – El dólar seguirá en torno a los valores actuales, en la medida que pasen los meses el aumento interanual será cada vez más pequeño, esto incidirá en forma positiva en la inflación y la tasa de interés.

. – La inflación anualizada a partir de la variación mensual se proyecta en el 36% anual, esto implica que una tasa de plazo fijo en el 50% anual es altamente positiva contra la inflación que podría darse en los próximos 12 meses, creo que vamos a un escenario de baja de tasas.

. – Con baja de tasas de interés, los bonos en $ y los actualizados por CER deberían tener una fuerte suba en el mercado. Por otro lado, los bonos en dólares deberían apreciarse notablemente, produciendo una baja en el riesgo país.

. – En este contexto las acciones deberían tener un recorrido alcista, en especial los bancos que tienen en sus carteras títulos públicos argentinos.

. – Los que tienen materias primas como soja deberían aprovechar para vender a futuro, en los últimos meses la posición noviembre en pesos no sufrió variaciones. Lo mejor pasa por vender y comprar insumos próxima campaña, o realizar un plazo fijo al 4% mensual para mantener el poder adquisitivo del dinero, en este caso los que vendieron se han beneficiado, y los que retienen siguen teniendo menos pesos en las alforjas.

. – El maíz sigue intratable, hay gran demanda de la exportación, por eso los precios son sostenidos, hay mucha incertidumbre sobre la campaña en Estados Unidos y eso lo pone picante. En cambio, la soja argentina no es tan demandada, por la falta de competitividad de nuestra exportación que esta complicada por la gran presión tributaria. A estos precios de maíz, y con la cosecha de maíz tardío por ingresar, más la llegada al mercado de la cosecha de Brasil no sabemos si los precios actuales se podrán sostener en el tiempo. El maíz disponible vale U$S 168 si le sumas la retención estamos cerca de los U$S 180 que es um precio excepcional. Nadie se fundió por tomar ganancias.

. – En resumen, la consigna parecería que sería: dólar tranquilo, tasas bajando, acciones y bonos subiendo.