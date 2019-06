Ministro Pullaro: “Realizamos una fuerte inversión para tener una mejor policía”

Así lo destaca el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro sobre los más de $2000 millones de pesos que se han invertido durante su gestión. “Para mejorar la labor de los efectivos, era fundamental empezar una renovación de equipamiento, tecnología y capacitación de los agentes”, remarcó el funcionario.

En los últimos años, el Frente Progresista Cívico y Social, se marcó un gran objetivo: mejorar la seguridad pública de la provincia. Para ese fin se trazó como política de Estado realizar una fuerte inversión para renovar el equipamiento de la Policía provincial, incorporar tecnología moderna, mejorar las condiciones laborales de los agentes y realizar capacitaciones constantes, para tener cada día una policía mejor preparada.

Asimismo, a la hora de adquirir equipamiento para la fuerza, también se trabajo sobre una nueva modalidad a fin de transparentar las adquisiciones. Todos los procesos son monitoreados por el Ministerio de Seguridad, tanto en la solicitud inicial, que eleva el jefe Logístico de la Policía, como la conformación de un Comité Mixto Evaluador (integrado por efectivos de la fuerza, designados por el Jefe de Policía, y por funcionarios ministeriales) que está facultado a emitir dictamen para las propuestas.

Todas estas medidas forman parte de la nueva metodología de trabajo, que se implementó para todas las gestiones de compra a fin de hacerlas más transparentes. Con respecto a la modalidad de adquisición establecida por la gestión, el ministro Maximiliano Pullaro dijo: “desde el primer momento conformamos mesas de trabajo entre el personal policial, del Servicio Penitenciario y del Ministerio de Seguridad para, a través de comisiones técnicas evaluadoras creadas por resolución, poder armar los pliegos, visitar los oferentes, armar el análisis de las ofertas y después la recepción de cada uno de los elementos que se fueron adquiriendo”.

En ese sentido, el titular de la cartera de Seguridad agregó que “los policías que son quienes están en la calle, quienes en definitiva arriesgan su vida, nos van guiando y diciendo cuál es el equipamiento que necesitan, y nosotros administrando el presupuesto trabajamos para equipar y que no les falte absolutamente nada, y en ese sentido también mejorar permanentemente toda la logística para que los recursos que tiene el Estado de Santa Fe llegue a toda la provincia”.

Con respecto a la adquisición del equipamiento, desde el Ministerio de Seguridad, se hizo hincapié, por ejemplo en lo referido a patrullaje, no sólo renovar la flota de los vehículos, sino además, en dotarlos de tecnología. La mayor muestra de ellos es la adquisición de 480 patrulleros inteligentes. Los mismos, llevan un equipo de alta tecnología que conecta la identificación de huellas dactilares con el Registro de Antecedentes y Pedidos de Captura provincial y nacional. También tienen un sistema de reconocimiento de patentes y un sistema de comunicación tetra totalmente encriptada para evitar intervención de la frecuencia. “El objetivo es seguir avanzando en el sistema inteligente de prevención y de patrullaje, en donde la matriz informativa sea eje fundamental, porque esto, determinará en forma inmediata los lugares a patrullar y las zonas a fortalecer”, destacó Pullaro. En el mismo sentido, el ministro remarcó: “estos móviles no fueron comprados y adaptados, sino que fueron diseñados especialmente para la labor policial”.

Entre 2016 y esta mitad de 2019 se ha invertido en equipamiento para las fuerzas más de $1.200.000.000 M. Por otra parte, para los programas vinculados a seguridad, que se articulan con Municipios y Comunas se destinaron casi 100 millones de pesos. A esto deben agregarse los más de $708.000.000 M destinados a los Ascensos, para la jerarquización de la carrera policial. Asimismo, el Ministerio de Seguridad, brinda, por mes, más de 138 millones de pesos para gastos de funcionamiento de la policía.

Vehículos

Solo en los últimos años, se adquirieron: 480 Ford Focus, de los denominados “patrulleros inteligentes; más de 800 camionetas; 400 motos; 4 lanchas; y 37 casillas móviles para la Guardia de Seguridad Rural “Los Pumas” y la policía de Seguridad Vial.

Renovación de armamento

Asimismo, se estableció el objetivo de dotar de nuevas armas, a la fuerza, actualizándolas, en cuanto a calidad y tecnología. De esta manera se adquirieron: 800 nuevas escopetas y 8150 pistolas.

Chalecos y uniformes

En el inicio mismo de las gestión del ministro Pullaro, se adquirieron, 8000 chalecos balísticos para la protección de los efectivos. Es de destacar también, el cumplimiento por parte del Gobierno de Santa Fe de brindarle a los efectivos de la Policía de Santa Fe, como del Servicio Penitenciario, los uniformes. En ese sentido, se adquirieron 24.451 prendas. Asimismo, se incluyó por primera vez a los cadetes del ISEP, a los cuales el Poder Ejecutivo les entrego tanto los uniformes de gala, como los de fajina.

Bomberos y Buzos Tácticos

Para los Bomberos Zapadores de la provincia, se adquirieron: 6 autobombas totalmente equipadas, 436 nuevos trajes (compuestos por pantalón y saco, botas, guantes, y mascaras anti flamas), 5 equipos de herramientas hidráulicas, 5 morgueras, , una lancha, 90 equipos para productos químicos, 10 pares de botas para productos químicos y 150 líneas de mangueras. En tanto que para los Buzos Tácticos se compraron: 3 lanchas totalmente equipadas, 10 equipos de neoprene de diferentes medidas, 6 equipos de neoprene para agua fría, 10 botellones para inmersión y 10 visores para inmersión, además de inversiones en infraestructura.

Carrera Policial

Actualmente, la formación inicial de la Policía de la provincia de Santa Fe, pasó a tener una duración de dos años, en los cuales se obtienen títulos intermedios. El primer año, se da una certificación nacional de “Agente de Calle”, con reconocimiento del Instituto Nacional de Educación Técnica. Luego, el segundo año, se recibe de “Auxiliar de Seguridad”, e ingresa a la fuerza, con la posibilidad, después de dos años, de hacer la tecnicatura y luego postularse para hacer la licenciatura. Asimismo, se trabaja en la formación continua del personal, por este motivo, se crearon las otras tres escuelas: la “Escuela de Especialidades”, que abarca la formación del personal policial, de Sub Oficiales, Oficiales, Sub Inspectores, e Inspectores. La segunda es la “Escuela Superior”, que es desde Sub Comisario, Comisario, Comisario Supervisor, Director y Director General. Estas escuelas son de cursado obligatorio para aquellos efectivos que quieran participar en los Concursos de Ascensos. Por último, está la “Escuela de Investigaciones”, que tiene que ver con la formación específica del personal policial en materia de Investigaciones y Análisis del Delito. Actualmente, se está cursando un primer modulo que se llama “Curso básico de investigación” y cuenta con 1200 alumnos que corresponden todos, en esta primera cohorte, a la Policía de Investigaciones (PDI). Con respecto a esta última, se está trabajando junto al Ministerio de Educación de la provincia y con el Ministerio de Seguridad, a nivel nacional, en tener las tecnicaturas en “Investigación Criminal” y en “Análisis del Delito”. Por otra parte, el Instituto de Seguridad Pública (ISEP), trabaja en una planificación anual de cursos a requerimiento con las diferentes Unidades Regionales, que permite la descentralización con cierta especificad, respondiendo a las particularidades locales, de idiosincrasia, o territorios. Por último, este año se está trabajando con la primer cohorte de la licenciatura en Seguridad, bajo un convenio con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y se pretende cerrar el 2019, con un convenio para la misma carrera con la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Ascensos

En cuanto a la carrera policial, no solo existió la decisión de jerarquizarla, sino demás de poner al día los ascensos policiales. Sólo en los últimos 4 años para la regularización de los Concursos de Ascensos y sus correspondientes retroactivos, se desembolsó la suma total de $708.389.636. Dejando al día de hoy, ya pago, hasta el Ascenso 2017, e iniciado el trámite del concurso de Ascenso 2018, que se efectivizará a mitad de este año y se pondrá en marcha durante la parte final del mismo, el Concurso de Ascensos 2019.

En cuanto a la carrera policial, es de destacar que, el Gobierno de Santa Fe en el año 2013, durante la gestión de Antonio Bonfatti, puso en marcha un sistema inédito para determinar los ascensos al interior de la Policía de la provincia: los concursos. Se trata de una metodología que reemplaza al régimen de promociones policiales de 1992, basado en juntas de calificaciones integradas exclusivamente por personal policial.

Dirección Provincial de Prensa y Comunicación

Ministerio de Seguridad

Provincia de Santa Fe