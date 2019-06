El Frente Progresista cerró su campaña en Rosario

Los candidatos a gobernador e intendente del Frente Progresista, Antonio Bonfatti y Pablo Javkin, encabezaron este jueves el acto de cierre de campaña, donde coincidieron en afirmar: “Llevamos 25 años de ideas que se concretan, esto es el Frente Progresista y lo tenemos que defender. Nosotros no mentimos, ni vendemos espejitos de colores, siempre cumplimos lo que prometemos, cuidemos lo que tenemos”.

“Hemos demostrado que siempre tuvimos coherencia. Por eso estamos convencidos de que vamos a ganar la ciudad y la provincia de Santa Fe”, sostuvo Bonfatti en el acto que tuvo lugar en el club La Aurora, y del que además participaron, la candidata a vicegobernadora, Victoria Tejeda; a senadora, Mónica Fein; a primer diputado, Miguel Lifschitz, y a primera concejala, Susana Rueda.

“Santa Fe puede liderar la transformación de la Argentina. Tienen que tener cara para hablar de producción los que vendieron los bancos y privatizaban empresas. No nos olvidemos de eso, sigamos adelante por la gente, lo que decimos lo hacemos, vamos por más y vamos a cumplir con la promesa de generar trabajo”, aseguró Bonfatti.

“Santa Fe y Rosario no se rinden”

A su turno, Javkin dijo que hay que seguir “todos juntos para adelante para demostrarle a la Argentina que Rosario y Santa Fe no se rinden, y no se entrega el trabajo con honestidad, valores y convicciones. Tenemos mucho más futuro que pasado”.

“No fuimos menemistas, no fuimos cómplices de la corrupción, y no participamos con los que decían una cosa y hacían otra. Sostuvimos con dignidad un frente político, no hay otro ejemplo como el nuestro. Queremos ganar porque nuestras políticas públicas le cambian la vida a la gente para bien”, indicó Javkin.-