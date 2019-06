La provincia lleva aplicadas 232 mil dosis de vacunas antigripales

La vacuna se encuentra disponible en efectores públicos para los grupos de riesgo. Además, se trabaja con los colegios de farmacéuticos para la vacunación de afiliados de Iapos y PAMI.

El Ministerio de Salud, a través de la dirección de Prevención y Promoción de la Salud, informó que desde el inicio de la campaña 2019 contra la gripe, se llevan aplicadas 232.172 dosis de vacunas.

Los números indican que hasta el momento se ha cubierto al 90% del personal de Salud, al 83% de los mayores de 65 años, sin incluir los vacunados en farmacias a través de PAMI, y al 45% de los niños de entre seis meses y dos años con la primera dosis.

Desde el Ministerio también resaltaron la importancia de que las mujeres embarazadas y el resto de los grupos de riesgo se acerquen al centro de salud más cercano y se coloquen la vacuna. Asimismo, indicaron que durante este otoño solo se ha presentado un caso de gripe H3N2 en la ciudad de Rosario.

SOBRE LA GRIPE

En personas sanas produce cuadros que pueden ser leves o moderados y, en general, se resuelven en una semana. No hace falta realizar estudios de laboratorio, solo por los síntomas el médico indicara el tratamiento adecuado. En algunos casos puede complicarse, siendo la neumonía el cuadro más frecuente.

¿Cómo saber si es realmente una gripe? Los síntomas de todas las gripes son similares:

>> Fiebre o sentirse afiebrado o con escalofríos

>> Tos y/o dolor de garganta

>> Dolores de cabeza y/o de cuerpo

>> Cansancio

>> Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños

VACUNACIÓN DE GRUPOS DE RIESGO

La recomendación hacia los grupos de riesgo es que todos los años se vacunen contra la gripe para protegerse de ésta y sus posibles complicaciones graves.

Las personas con riesgo alto de contraer gripe (niños, ancianos y personas con ciertas afecciones) también deberían recibir la vacuna neumocócica. Es muy importante que quienes pertenecen a estos grupos se realicen la vacunación antigripal 2019. La provisión de dosis está garantizada en todos los efectores y aún se está a tiempo para evitar las complicaciones por gripe.

<< Todos los niños de entre seis meses y dos años deben vacunarse contra la gripe de temporada tan pronto como la vacuna esté disponible. Esto se debe a que no cuentan aún con defensas suficientes. Si un niño recibe la vacuna contra la gripe por primera vez, necesitará dos dosis con un intervalo de cuatro semanas entra cada una. << Las embarazadas presentan mayor riesgo de enfermedad grave, muerte, o complicaciones como muerte fetal, neonatal, parto prematuro y bajo peso al nacer. El riesgo es el mismo durante todo el embarazo. La transferencia de defensas al bebé por la madre vacunada durante el embarazo le brindarían protección durante los primeros meses de vida. DURACIÓN DE LA INMUNIZACIÓN La protección se obtiene generalmente a partir de las dos a tres semanas de realizada la vacunación y tiene una duración de entre seis y 12 meses. Los virus de la influenza que contiene la vacuna están inactivos (muertos) y al fabricar las vacunas contra la gripe, se matan los virus que se utilizan. El efecto secundario más común de la vacuna es el dolor en la zona donde se aplicó la inyección. Otros síntomas como la fiebre, los dolores musculares y la sensación de malestar o debilidad no son muy frecuentes, pero en caso de darse, ceden dentro de los dos días. La vacuna contra la gripe no brindará protección contra las enfermedades respiratorias que no son causadas por los virus de la gripe incluidos en la vacuna. NEUMOCOCO Las infecciones por el neumococo ocurren durante todo el año, con mayor frecuencia durante los meses de invierno. Se trata del agente que más frecuentemente complica las infecciones virales como gripe, ocasionando neumonías, meningitis, infección en la sangre e inflamación del oído. Dependiendo del lugar en el que se declaren los síntomas, la enfermedad neumocócica puede adquirir una u otra denominación, pero en todos los casos se esconde una bacteria llamada streptococcus pneumoniae (neumococo). La neumonía neumocócica (infección del pulmón) es la forma grave más común de la enfermedad y se caracteriza por la presencia de fiebre y escalofríos, tos, respiración rápida o dificultad para respirar y dolor en el pecho. A pesar de que todos podemos contraer la enfermedad neumocócica, es más común en niños menores de dos años y en personas mayores de 65. También, en aquellos con ciertas condiciones de salud de alto riesgo similares a las que predisponen a la gripe, como enfermedades renales, cardíacas o pulmonares crónicas, personas diabéticas, con sistemas inmunológicos debilitados, fumadoras y en quienes no poseen bazo. Debido a que se dispone de dos vacunas para neumococo, en el centro de salud u hospital verificarán las condiciones de quién va a inocularse para determinar cuál de ellas debe aplicarse. La inmunización es gratuita para todos los grupos de riesgo. Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado